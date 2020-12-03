Путин загнал Россию в тупик с вакциной
История с вакциной от коронавируса показала всю суть российской политики и экономики. В погоне за политическими очками президент Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины, которая не прошла третий этап клинических испытаний. Потом выяснилось, что отсталая и неразвитая фармацевтическая промышленность страны не способна выпустить необходимое число доз для вакцинации россиян и самому президенту пришлось просить другие страны помочь с выпуском вакцины, в том числе Казахстан и Индию. Тем не менее Путин поручил начать «масштабную» вакцинацию за счет 2 млн произведенных доз, которых хватит на 1 млн человек. Патовая ситуация заключается в следующем: у России в ближайшем будущем не будет вакцины в нужном количестве, чтобы провести «массовую» вакцинацию, а иностранными аналогами она воспользоваться не сможет из репутационных соображений и дефицита предложения.
Вакцину отравили политикой
- Президент Путин допустил ошибку – он политизировал вакцину от коронавируса. Стремясь продемонстрировать геополитический успех, он заявил, что Россия произвела первую в мире вакцину с символическим названием «Спутник V». Однако сразу после выяснилось – страна может изобрести вакцину, но производить ее для массовой вакцинации – нет.
- С августа по декабрь в стране было выпущено 2 млн доз. Поскольку каждому человеку необходимо две прививки, они могут помочь 1 млн человек. При этом для преодоления пандемии вакцинировать нужно 60% населения – 84 млн человек. Значит, России необходимо 168 млн доз. Но у страны по состоянию на декабрь 2020 года только 2 млн. Именно поэтому власти вынужденно называют вакцинацию «добровольной». Чтобы принуждать, нужно иметь достаточное количество доз.
- Путин, тем временем, не перестает выжимать из темы политические дивиденды для себя – поручает «начать если не массовую, то масштабную вакцинацию» врачей и учителей. Попутно он заявляет, что к этому готовы «и промышленность, и (медицинская) сеть». Однако он прекрасно знает – это совсем не так.
- Еще недавно Путин был взбешен, когда узнал про утечку его разговора с президентом Франции Макроном, в котором он просил французского коллегу о помощи с производством «Спутник V». Путин был вынужден просить, поскольку он лично заявил, что Россия первой в мире изобрела вакцину. Следовательно, Россия должна первой в мире решить проблему пандемии и вакцинировать собственное население. Но она, как выясняется, не может.
- До обращения Путина к Макрону российские чиновники пытались договориться о производстве «Спутник V» с Индией и Казахстаном. Источники утверждали, что даже олигарх Роман Абрамович был задействован в Великобритании, где он старался убедить Astra Zeneca на партнерских началах использовать две вакцины – один укол делать оксфордским средством, второй – российским, чтобы снизить стоимость вакцины для англичан и помочь России с выпуском «Спутник V». Ничего не вышло.
- Несмотря на презентацию вакцины в ООН, серьезные партнеры требуют от России всех протоколов по ней. Однако Россия не спешит их раскрывать, поскольку часть протоколов засекречены по причине участия в испытаниях Минобороны и военных.
- Сложность положения Путина, в которое он сам себя поставил, заключается в следующем: у России нет и не будет в ближайшем будущем достаточно доз собственной вакцины для массовой вакцинации, а признать собственную ограниченность, купить зарубежную вакцину и провести вакцинацию власти тоже не могут. Во-первых, пострадает репутация самого Путина, а во-вторых, – и это, скорее всего, сохранит ему репутацию – западные страны испытывают дефицит вакцин и уже на полгода вперед расписали поставки в третьи страны.
- Что остается властям в этой ситуации? Постоянно сдвигать сроки вакцинации. Сначала она намечалась на ноябрь, потом на декабрь. Сейчас помощник министра здравоохранения заявил о переносе на январь-февраль. Между тем, пандемия не спадает, а усиливается. Более 500 человек умирают ежедневно, а инфицируются 25 тыс. человек.
- Главная проблема пандемии в том, что российское руководство решило снова заниматься собственным пиаром, а не решать реальные задачи. Государство бросило людей один на один с пандемией и присвоило себе «пальму первенства» в изобретении вакцины, которой, впрочем, нельзя воспользоваться.
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