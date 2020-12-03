Путин загнал Россию в тупик с вакциной 274 0 Политика

История с вакциной от коронавируса показала всю суть российской политики и экономики. В погоне за политическими очками президент Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины, которая не прошла третий этап клинических испытаний. Потом выяснилось, что отсталая и неразвитая фармацевтическая промышленность страны не способна выпустить необходимое число доз для вакцинации россиян и самому президенту пришлось просить другие страны помочь с выпуском вакцины, в том числе Казахстан и Индию. Тем не менее Путин поручил начать «масштабную» вакцинацию за счет 2 млн произведенных доз, которых хватит на 1 млн человек. Патовая ситуация заключается в следующем: у России в ближайшем будущем не будет вакцины в нужном количестве, чтобы провести «массовую» вакцинацию, а иностранными аналогами она воспользоваться не сможет из репутационных соображений и дефицита предложения.