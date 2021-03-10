Путин заблокировал мобильную связь в тюрьмах. Мошенники будут реже звонить 307 0 События и факты

Президент России Владимир Путин обязал мобильных операторов выполнить просьбу ФСИН и отключить номера мобильных телефонов в исправительных учреждениях. Глава государства подписал соответствующий закон, который появился на портале правовой информации, сообщает РИА Новости. Мобильной связью заключенные в тюрьмах пользуются в целях мошенничества. В 2020 году с помощью различных схем с банковскими картами и денежными переводами мошенники похитили у россиян почти 150 млрд руб.