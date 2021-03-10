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Путин заблокировал мобильную связь в тюрьмах. Мошенники будут реже звонить
10 Марта 2021 307 0 События и факты
Президент России Владимир Путин обязал мобильных операторов выполнить просьбу ФСИН и отключить номера мобильных телефонов в исправительных учреждениях. Глава государства подписал соответствующий закон, который появился на портале правовой информации, сообщает РИА Новости. Мобильной связью заключенные в тюрьмах пользуются в целях мошенничества. В 2020 году с помощью различных схем с банковскими картами и денежными переводами мошенники похитили у россиян почти 150 млрд руб.
Президент ограничил мошенников
- Президент Путин возложил на операторов мобильной связи ответственность за отключение телефонных номеров в местах лишения свободы. Он сделал это, подписав соответствующий закон, пишет РИА Новости. Отмечается, что закон принят по просьбе Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).
- Законопроект в ноябре прошлого года анонсировал депутат Госдумы Александр Хинштейн. Готовый закон он вместе с другими депутатами внес на рассмотрение нижней палаты парламента в январе. Он разрешал отключать мобильную связь в СИЗО, тюрьмах и колониях, а также ввести механизм блокировки незаконно используемых телефонных номеров. До этого ФСИН запретила осужденным иметь при себе мобильные телефоны. За провоз средств связи в места лишения свободы была введена административная ответственность.
- По новому закону операторы связи должны прекращать обслуживание телефонных номеров на основании письменно мотивированного решения руководителя территориального органа УИС. С просьбами о блокировке могут обращаться руководитель ФСИН, его заместители, руководители территориального органа службы. Правительство, в свою очередь, должно определить порядок взаимодействия операторов с ФСИН.
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- В 2020 году телефонные мошенники похитили у россиян почти 150 млрд руб., писал ТАСС со ссылкой на результаты исследования BrandMonitor и ВЦИОМа. Пострадавшие россияне потеряли в среднем от 27 до 50 тыс. руб. Представлявшиеся сотрудниками финансовых организаций аферисты сняли с банковских карт граждан 66 млрд руб.
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