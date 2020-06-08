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Путин взялся за гены россиян. К 2025 году всем раздадут генетические паспорта
8 Июня 2020 295 0 Наука и технологии
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По закону от 2008 года «О государственной геномной регистрации в РФ», обязательная сдача генов распространяется на людей, совершивших изнасилование или другие тяжкие преступления. Однако теперь генетическую информацию правительство должно собрать со всех граждан и к 2025 году наладить выпуск генетических паспортов. Такое поручение президент Владимир Путин дал премьер-министру Михаилу Мишустину и директору «Курчатовского института» Александру Благову. Генами президент «заболел» недавно – он назначил «Роснефть» финансировать генетические исследования, которыми, предположительно, занимается его дочь, а также создание центра комплексных генетических исследований и генетического редактирования.
Россиян обяжут поделиться генами
- Проект по сбору генетической информации россиян будет финансироваться из федерального бюджета. За его реализацию ответственность несет премьер-министр Михаил Мишустин и НИЦ «Курчатовский институт». Последний будет хранить генетические данные россиян. Правительству же необходимо наладить производство отечественного лабораторного и научного оборудования, чтобы проводить исследования мирового уровня.
- Финансировать исследования Путин определил «Роснефть». Правительство предоставит компании налоговые льготы и подпишет соглашение об ускоренном развитии генетических технологий. На деньги компании будет построен центр комплексных генетических исследований и генетического редактирования.
- В марте 2019 года президент подписал указ «Об основах государственной политики РФ в области обеспечения химической и биологической безопасности». Согласно ему, до 2025 года россияне должны получить генетические паспорта. Но их выдача будет возможна только после создания национальной геномной базы.
- Генетическая паспортизация россиян должна учитывать «правовые основы защиты данных о персональном геноме человека». Также она поможет сформировать «генетический профиль населения». Контролем за реализацией этого проекта займется Совет безопасности России.
- Под генетическим паспортом подразумевается информация об особенностях ДНК человека. В обязательном порядке процедуру паспортизации проходят лица, осужденные за тяжкие преступления и изнасилование. Генетический профиль из базы сравнивается криминологами с образцами ДНК в местах преступления, рассказала РИА Новости заведующая лабораторией анализа генома Института общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН Светлана Боринская.
- В некоторых странах генетический паспорт получают люди, чья профессия связана с повышенным риском для жизни – пожарные, военные, сотрудники спецслужб. Делается это для быстрой идентификации останков.
- По словам сотрудника Института общей генетики РАН Ильи Захарова-Гезехуса, прочесть геном ста с лишним миллионов человек – нереально. «Скорее всего, имеется в виду характеристика каждого человека по тем генам, которые имеют отношение к предрасположенности к определенным заболеваниям или к наследственным заболеваниям», – говорит он.
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