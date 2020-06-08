Путин взялся за гены россиян. К 2025 году всем раздадут генетические паспорта 295 0 Наука и технологии img_copyright

По закону от 2008 года «О государственной геномной регистрации в РФ», обязательная сдача генов распространяется на людей, совершивших изнасилование или другие тяжкие преступления. Однако теперь генетическую информацию правительство должно собрать со всех граждан и к 2025 году наладить выпуск генетических паспортов. Такое поручение президент Владимир Путин дал премьер-министру Михаилу Мишустину и директору «Курчатовского института» Александру Благову. Генами президент «заболел» недавно – он назначил «Роснефть» финансировать генетические исследования, которыми, предположительно, занимается его дочь, а также создание центра комплексных генетических исследований и генетического редактирования.