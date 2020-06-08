Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
08 ИЮН, 13:32 МСК
USD (ЦБ)    73,4326
EUR (ЦБ)    79,4394

08 ИЮН, 13:32 МСК
USD (ЦБ)    73,4326
EUR (ЦБ)    79,4394
Коронавирус
﻿

Путин взялся за гены россиян. К 2025 году всем раздадут генетические паспорта

8 Июня 2020 295 0 Наука и технологии
Путин взялся за гены россиян. К 2025 году всем раздадут генетические паспорта
img_copyright

По закону от 2008 года «О государственной геномной регистрации в РФ», обязательная сдача генов распространяется на людей, совершивших изнасилование или другие тяжкие преступления. Однако теперь генетическую информацию правительство должно собрать со всех граждан и к 2025 году наладить выпуск генетических паспортов. Такое поручение президент Владимир Путин дал премьер-министру Михаилу Мишустину и директору «Курчатовского института» Александру Благову. Генами президент «заболел» недавно – он назначил «Роснефть» финансировать генетические исследования, которыми, предположительно, занимается его дочь, а также создание центра комплексных генетических исследований и генетического редактирования.

Россиян обяжут поделиться генами

  • Проект по сбору генетической информации россиян будет финансироваться из федерального бюджета. За его реализацию ответственность несет премьер-министр Михаил Мишустин и НИЦ «Курчатовский институт». Последний будет хранить генетические данные россиян. Правительству же необходимо наладить производство отечественного лабораторного и научного оборудования, чтобы проводить исследования мирового уровня.
  • Финансировать исследования Путин определил «Роснефть». Правительство предоставит компании налоговые льготы и подпишет соглашение об ускоренном развитии генетических технологий. На деньги компании будет построен центр комплексных генетических исследований и генетического редактирования.
  • В марте 2019 года президент подписал указ «Об основах государственной политики РФ в области обеспечения химической и биологической безопасности». Согласно ему, до 2025 года россияне должны получить генетические паспорта. Но их выдача будет возможна только после создания национальной геномной базы.
  • Генетическая паспортизация россиян должна учитывать «правовые основы защиты данных о персональном геноме человека». Также она поможет сформировать «генетический профиль населения». Контролем за реализацией этого проекта займется Совет безопасности России.
  • Под генетическим паспортом подразумевается информация об особенностях ДНК человека. В обязательном порядке процедуру паспортизации проходят лица, осужденные за тяжкие преступления и изнасилование. Генетический профиль из базы сравнивается криминологами с образцами ДНК в местах преступления, рассказала РИА Новости заведующая лабораторией анализа генома Института общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН Светлана Боринская.
  • В некоторых странах генетический паспорт получают люди, чья профессия связана с повышенным риском для жизни – пожарные, военные, сотрудники спецслужб. Делается это для быстрой идентификации останков.
  • По словам сотрудника Института общей генетики РАН Ильи Захарова-Гезехуса, прочесть геном ста с лишним миллионов человек – нереально. «Скорее всего, имеется в виду характеристика каждого человека по тем генам, которые имеют отношение к предрасположенности к определенным заболеваниям или к наследственным заболеваниям», – говорит он.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

До 150 рублей в час. В России поднимут оплату труда, но бизнес платить не будет

До 150 рублей в час. В России поднимут оплату труда, но бизнес платить не будет
Экономика

Зарплаты топ-менеджеров «Газпрома» и «Роснефти» ограничат 30 млн рублей в год

Зарплаты топ-менеджеров «Газпрома» и «Роснефти» ограничат 30 млн рублей в год
Экономика

Международное авиасообщение Россия откроет 15 июля

Международное авиасообщение Россия откроет 15 июля
События и факты

Сценарии развития Африки после пандемии

Сценарии развития Африки после пандемии
Политика

Узнай, страна

В Калуге стартует строительство не имеющего аналогов в РФ производства энергооборудования для ТЭС

В Калуге стартует строительство не имеющего аналогов в РФ производства энергооборудования для ТЭС

В Липецкой области начинают строить первый в РФ завод по производству пребиотиков за 2,7 млрд рублей

В Липецкой области начинают строить первый в РФ завод по производству пребиотиков за 2,7 млрд рублей

В Оренбургской области запущено единственное в России производство порошков алюминия и карбида хрома

В Оренбургской области запущено единственное в России производство порошков алюминия и карбида хрома

ТПП РФ: возобновляя работу, предпринимателям важно соблюдать все меры безопасности

ТПП РФ: возобновляя работу, предпринимателям важно соблюдать все меры безопасности

Новости дня

13:22 Ученые обнаружили ген, который уменьшает количество пыльцы растений Ученые обнаружили ген, который уменьшает количество пыльцы растений
Россия готовится к открытию туристического сезона
Россия готовится к открытию туристического сезона
12:26 Мишустин планирует восстановить международное авиасообщение Мишустин планирует восстановить международное авиасообщение
11:39 Власти могут пересмотреть политику найма мигрантов на работу Власти могут пересмотреть политику найма мигрантов на работу
11:16 В России обнаружено 8985 новых случаев инфицирования коронавирусом В России обнаружено 8985 новых случаев инфицирования коронавирусом
10:40 Россияне стали меньше пользоваться наличными Россияне стали меньше пользоваться наличными
10:08 Онищенко рассказал о вреде антисептиков Онищенко рассказал о вреде антисептиков
«Вакцина для экономики»: представители бизнес-сообщества обсудили выход из кризиса после пандемии
«Вакцина для экономики»: представители бизнес-сообщества обсудили выход из кризиса после пандемии
09:50 Обнуление президентских сроков внесли на сайт для голосования Обнуление президентских сроков внесли на сайт для голосования

Узнай, страна!

13:18 В Калуге стартует строительство не имеющего аналогов в РФ производства энергооборудования для ТЭС В Калуге стартует строительство не имеющего аналогов в РФ производства энергооборудования для ТЭС
В России могут ввести почасовую оплату труда
В России могут ввести почасовую оплату труда
12:57 В Липецкой области начинают строить первый в РФ завод по производству пребиотиков за 2,7 млрд рублей В Липецкой области начинают строить первый в РФ завод по производству пребиотиков за 2,7 млрд рублей
12:33 В Оренбургской области запущено единственное в России производство порошков алюминия и карбида хрома В Оренбургской области запущено единственное в России производство порошков алюминия и карбида хрома
05 ИЮН, 17:54 ТПП РФ: возобновляя работу, предпринимателям важно соблюдать все меры безопасности ТПП РФ: возобновляя работу, предпринимателям важно соблюдать все меры безопасности
05 ИЮН, 15:14 ТОП-10 достижений недели: как в России строили ракетный комплекс, разводили оленей и сажали персики? ТОП-10 достижений недели: как в России строили ракетный комплекс, разводили оленей и сажали персики?
05 ИЮН, 13:14 В Архангельской области изготовили пусковой стол комплекса «Ангара» для космодрома «Восточный» В Архангельской области изготовили пусковой стол комплекса «Ангара» для космодрома «Восточный»
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
05 ИЮН, 12:55 Уральские ученые впервые в мире синтезировали постоянные магниты без тяжелых редкоземельных металлов Уральские ученые впервые в мире синтезировали постоянные магниты без тяжелых редкоземельных металлов
05 ИЮН, 10:56 Эксперт ТПП РФ по предпринимательству в медицине: Отрасль говорит о неготовности Эксперт ТПП РФ по предпринимательству в медицине: Отрасль говорит о неготовности
04 ИЮН, 13:51 В Приморье заработал первый на Дальнем Востоке завод по производству OСП-плит за 1,4 млрд рублей В Приморье заработал первый на Дальнем Востоке завод по производству OСП-плит за 1,4 млрд рублей
04 ИЮН, 13:42 Эксперт ТПП РФ: ситуация требует оперативной цифровизации управления строительством Эксперт ТПП РФ: ситуация требует оперативной цифровизации управления строительством
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter