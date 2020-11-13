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Путин выдал 1 млрд долларов на помощь Сирии

13 Ноября 2020 119 0 Экономика
Путин выдал 1 млрд долларов на помощь Сирии

Сирия получила финансовой помощи от Москвы больше, чем многие российские регионы. По словам руководителя российско-сирийского межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев Михаила Мизинцева, Россия выделила стране, находящейся в состоянии гражданской войны, 1 млрд долларов в виде экономической помощи. До этого президент Владимир Путин выдал Белоруссии 1,5 млрд долларов. Россияне, за исключением выплат на детей, не получили финансовой поддержки от собственных властей.

Миллиарды для дружественных режимов

  • Президент России выделил Сирии в качестве экономической помощи 1 млрд долларов. Деньги должны пойти на гуманитарные цели, в частности, на восстановление электросетей и промышленности. Также деньги российских налогоплательщиков пойдут на возведение объектов религиозного культа. Об этом рассказал руководитель российско-сирийского межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев Михаил Мизинцев.
  • В рамках гуманитарной помощи Сирии российские министерства сегодня заняты проектами образования и медицины в стране, жилищным строительством и природопользованием – в общем, выполняют все те функции, за которые должно отвечать сирийское правительство. Интересует российские ведомства и научно-техническое сотрудничество с разрушенной страной.
  • Сирийские студенты в Центре открытого образования в Дамаске изучают русский язык и проходят повышение квалификации. В России обучаются 1319 граждан Сирии, а завершили обучение 1,9 тыс.
  • Россия не собирается бросать президента Башара Асада, поскольку США убивают своих противников, заявлял в январе член международного комитета Совфеда Олег Морозов. Он подчеркнул, что в том мире, который создает Россия, нет права сильного, но есть уважение к суверенитету и праву. США в этом плане – на периферии мировой политики.
  • Путин поддерживает Асада с 2015 года и выступает на стороне сирийского режима. Главная цель Кремля, по мнению Запада, не допустить свержения Асада, против которого восстал его народ и который уничтожал протестующих химическим оружием. Однако для россиян называлась другая цель – борьба с запрещенным в России «Исламским государством».
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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