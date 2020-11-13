Путин выдал 1 млрд долларов на помощь Сирии 119 0 Экономика

Сирия получила финансовой помощи от Москвы больше, чем многие российские регионы. По словам руководителя российско-сирийского межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев Михаила Мизинцева, Россия выделила стране, находящейся в состоянии гражданской войны, 1 млрд долларов в виде экономической помощи. До этого президент Владимир Путин выдал Белоруссии 1,5 млрд долларов. Россияне, за исключением выплат на детей, не получили финансовой поддержки от собственных властей.