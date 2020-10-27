Путин велел регионам залезать в долги. Москва не поможет деньгами 386 0 Экономика

Президент Владимир Путин нашел способ «помочь» российским регионам, которые потеряли 500 мдрд руб. доходов с января по сентябрь 2020 года. Помогать им, как в текущем году, Москва не намерена – на это уйдет больше триллиона рублей, а Минфин и без того сократил поддержку на целых 17% в проекте будущего бюджета. Поэтому президент поручил правительству разрешить регионам наращивать долги выше всех установленных лимитов, а там – кривая вывезет.