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Путин велел регионам залезать в долги. Москва не поможет деньгами
27 Октября 2020 386 0 Экономика
Президент Владимир Путин нашел способ «помочь» российским регионам, которые потеряли 500 мдрд руб. доходов с января по сентябрь 2020 года. Помогать им, как в текущем году, Москва не намерена – на это уйдет больше триллиона рублей, а Минфин и без того сократил поддержку на целых 17% в проекте будущего бюджета. Поэтому президент поручил правительству разрешить регионам наращивать долги выше всех установленных лимитов, а там – кривая вывезет.
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- Российские регионы получили ощутимый удар от пандемии коронавируса – 7% доходной части потеряны за 9 месяцев текущего года, а это внушительные 500 млрд руб. Еще в первом полугодии общий дефицит не превышал 213,7 млрд руб., но финансы летят по наклонной вниз, удвоившись всего за три месяца «восстановления экономики», как это преподносило правительство.
- Федеральные власти делали «подарки» регионам – переводили из бюджета 1,003 трлн руб. на латание дыр и пробоин российского «Титаника». До конца года придется перевести еще 288 млрд руб. Но это – предел. С 2021 года Минфин урезает расходы на поддержку регионов на 17%, или на 222 млрд руб. В 2022 году послаблений не будет – помощь сократят еще на 9%, или 94 млрд руб. Лишь в 2023 году субъектам подкинут на 15 млрд больше.
- В этой ситуации президент Путин не нашел ничего лучше, как разрешить регионам перейти все разумные рамки и нарастить долги, а также увеличить бюджетные дефициты. Разработать соответствующие критерии президент поручил правительству на заседании Госсовета 24 октября. Также президент освободил регионы от ответственности за недостижение показателей социально-экономического развития и оздоровления государственных финансов.
- Дефицит бюджета в первом полугодии был зафиксирован у 44 субъектов РФ. Однако, по словам главного научного сотрудника Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Натальи Зубаревич, под конец года дефицит будет у всех в силу того, что он формируется за счет расходов ноября и декабря.
- За 9 месяцев текущего года госдолг регионов вырос всего на 37 млрд руб., или на 1,8%. По словам сотрудника Центра межбюджетных отношений Научно-исследовательского финансового института Александра Дерюгина, этот показатель достигнут благодаря тому, что Минфин брал в долг для регионов и не перекладывал на них его обслуживание.
- Но федеральной помощи оказалось мало – у большинства регионов уже сейчас темпы расходной части не поспевают за темпами доходной. Однако, даже если долги регионов вырастут, эксперты считают, что не везде ситуация будет острой. Вместе с тем Москва не допустит региональных дефолтов или невыполнения социальных обязательств во избежание социально-политических последствий.
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