Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
27 ОКТ, 10:57 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

27 ОКТ, 10:57 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

Путин велел регионам залезать в долги. Москва не поможет деньгами

27 Октября 2020 386 0 Экономика
Путин велел регионам залезать в долги. Москва не поможет деньгами

Президент Владимир Путин нашел способ «помочь» российским регионам, которые потеряли 500 мдрд руб. доходов с января по сентябрь 2020 года. Помогать им, как в текущем году, Москва не намерена – на это уйдет больше триллиона рублей, а Минфин и без того сократил поддержку на целых 17% в проекте будущего бюджета. Поэтому президент поручил правительству разрешить регионам наращивать долги выше всех установленных лимитов, а там – кривая вывезет.

Берите кредиты и ни в чем себе не отказывайте

  • Российские регионы получили ощутимый удар от пандемии коронавируса – 7% доходной части потеряны за 9 месяцев текущего года, а это внушительные 500 млрд руб. Еще в первом полугодии общий дефицит не превышал 213,7 млрд руб., но финансы летят по наклонной вниз, удвоившись всего за три месяца «восстановления экономики», как это преподносило правительство.
  • Федеральные власти делали «подарки» регионам – переводили из бюджета 1,003 трлн руб. на латание дыр и пробоин российского «Титаника». До конца года придется перевести еще 288 млрд руб. Но это – предел. С 2021 года Минфин урезает расходы на поддержку регионов на 17%, или на 222 млрд руб. В 2022 году послаблений не будет – помощь сократят еще на 9%, или 94 млрд руб. Лишь в 2023 году субъектам подкинут на 15 млрд больше.
  • В этой ситуации президент Путин не нашел ничего лучше, как разрешить регионам перейти все разумные рамки и нарастить долги, а также увеличить бюджетные дефициты. Разработать соответствующие критерии президент поручил правительству на заседании Госсовета 24 октября. Также президент освободил регионы от ответственности за недостижение показателей социально-экономического развития и оздоровления государственных финансов.
  • Дефицит бюджета в первом полугодии был зафиксирован у 44 субъектов РФ. Однако, по словам главного научного сотрудника Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Натальи Зубаревич, под конец года дефицит будет у всех в силу того, что он формируется за счет расходов ноября и декабря.
  • За 9 месяцев текущего года госдолг регионов вырос всего на 37 млрд руб., или на 1,8%. По словам сотрудника Центра межбюджетных отношений Научно-исследовательского финансового института Александра Дерюгина, этот показатель достигнут благодаря тому, что Минфин брал в долг для регионов и не перекладывал на них его обслуживание.
  • Но федеральной помощи оказалось мало – у большинства регионов уже сейчас темпы расходной части не поспевают за темпами доходной. Однако, даже если долги регионов вырастут, эксперты считают, что не везде ситуация будет острой. Вместе с тем Москва не допустит региональных дефолтов или невыполнения социальных обязательств во избежание социально-политических последствий.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Карантин в России ужесточили. Третья волна на подходе

Карантин в России ужесточили. Третья волна на подходе
Политика

Китай отказывается от российского газа в пользу СПГ

Китай отказывается от российского газа в пользу СПГ
Экономика

По приказу сверху «Газпром» и «Роснефть» максимально укрепили рубль

По приказу сверху «Газпром» и «Роснефть» максимально укрепили рубль
Экономика 1

Россия протянет еще три года. Резервы резко «похудели»

Россия протянет еще три года. Резервы резко «похудели»
Экономика

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

Самую высокогорную в России авиаполосу построил для своей авиакомпании оборонный завод в Дагестане

Самую высокогорную в России авиаполосу построил для своей авиакомпании оборонный завод в Дагестане

Новую дизель-электрическую подводную лодку «Волхов» передали ВМФ России в Петербурге

Новую дизель-электрическую подводную лодку «Волхов» передали ВМФ России в Петербурге

Новости дня

10:49 В России ввели ужесточенные меры по борьбе с COVID-19 В России ввели ужесточенные меры по борьбе с COVID-19
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
10:06 Президент РФ поручил увеличить размер больничных родителям детей до 7 лет Президент РФ поручил увеличить размер больничных родителям детей до 7 лет
09:25 Пшеничная: ситуация с COVID-19 обострится в феврале-марте Пшеничная: ситуация с COVID-19 обострится в феврале-марте
26 ОКТ, 17:18 Власти окажут поддержку экономике в 2020-2021 годах Власти окажут поддержку экономике в 2020-2021 годах
26 ОКТ, 16:36 Названы последствия коронавируса для детей Названы последствия коронавируса для детей
26 ОКТ, 16:16 Эрдоган призывает отказаться от французских товаров Эрдоган призывает отказаться от французских товаров
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
26 ОКТ, 15:31 Байден: Россия является главной угрозой для США Байден: Россия является главной угрозой для США

Узнай, страна!

26 ОКТ, 20:39 Самую высокогорную в России авиаполосу построил для своей авиакомпании оборонный завод в Дагестане Самую высокогорную в России авиаполосу построил для своей авиакомпании оборонный завод в Дагестане
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
26 ОКТ, 13:54 Новую дизель-электрическую подводную лодку «Волхов» передали ВМФ России в Петербурге Новую дизель-электрическую подводную лодку «Волхов» передали ВМФ России в Петербурге
26 ОКТ, 12:29 Буровую машину для нефтегазовых компаний, не имеющую аналогов в России, начали выпускать в Кургане Буровую машину для нефтегазовых компаний, не имеющую аналогов в России, начали выпускать в Кургане
23 ОКТ, 18:54 ТОП-10 достижений недели: как в России открывали уникальные производства и доступ к месторождениям? ТОП-10 достижений недели: как в России открывали уникальные производства и доступ к месторождениям?
23 ОКТ, 17:51 В десять раз быстрее регулируются на дистанционном управлении три центра питания Вологодской области В десять раз быстрее регулируются на дистанционном управлении три центра питания Вологодской области
23 ОКТ, 17:30 Первые киловатт-часы выдал новый энергоблок мощностью 1200 МВт на Ленинградской АЭС-2 Первые киловатт-часы выдал новый энергоблок мощностью 1200 МВт на Ленинградской АЭС-2
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
23 ОКТ, 11:06 ТПП РФ: развитие искусственного интеллекта может потребовать поправок в ГК РФ ТПП РФ: развитие искусственного интеллекта может потребовать поправок в ГК РФ
22 ОКТ, 18:39 Первый в Северо-Западном регионе Балтийский трубный завод запустили под Калининградом Первый в Северо-Западном регионе Балтийский трубный завод запустили под Калининградом
22 ОКТ, 17:50 Крупнейшее в мире месторождение золота с запасами 540 млн тонн готовят к запуску в Иркутской области Крупнейшее в мире месторождение золота с запасами 540 млн тонн готовят к запуску в Иркутской области
22 ОКТ, 16:42 Одно из крупнейших в мире предприятий по выпуску графитовых уплотнителей открыли в Тульской области Одно из крупнейших в мире предприятий по выпуску графитовых уплотнителей открыли в Тульской области
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter