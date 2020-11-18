Путин убедил Эрдогана не вводить войска в Нагорный Карабах 119 0 Политика

Президент России Владимир Путин заявил, что ему удалось отговорить лидера Турции Реджепа Эрдогана от введения военных в Нагорный Карабах. Об этом он рассказал в интервью журналистам, которое транслировал телеканал «Россия-24». Накануне депутаты парламента Турции одобрили закон, предусматривающий отправку военного контингента в Азербайджан. По словам Эрдогана, пребывание турецких военнослужащих в «братской» стране соответствует национальным интересам Турции.