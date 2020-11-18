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Путин убедил Эрдогана не вводить войска в Нагорный Карабах
18 Ноября 2020 119 0 Политика
Президент России Владимир Путин заявил, что ему удалось отговорить лидера Турции Реджепа Эрдогана от введения военных в Нагорный Карабах. Об этом он рассказал в интервью журналистам, которое транслировал телеканал «Россия-24». Накануне депутаты парламента Турции одобрили закон, предусматривающий отправку военного контингента в Азербайджан. По словам Эрдогана, пребывание турецких военнослужащих в «братской» стране соответствует национальным интересам Турции.
Главное – не провоцировать армян
- Соглашение о прекращении огня между Арменией и Азербайджаном, а также передачи части территорий Нагорного Карабаха Азербайджану было подписано лидерами воюющих стран и президентом Владимиром Путиным в ночь на 10 ноября. В соответствии с соглашением Россия направила в зону конфликта миротворцев. Но не успела первая группа российских военных высадиться в пункте назначения, как в Баку на словах «переписали» соглашение – вместе с российским миротворческим контингентом в Карабахе будет присутствовать и турецкий.
- В течение последней недели Москва и Анкара заочно спорили по поводу турецкого военного присутствия в Закавказье. В интервью от 17 ноября президент Владимир Путин заявил, что ему удалось уладить этот вопрос. По его словам, он призвал Эрдогана не «создавать условия или предпосылки для разрушения наших договоренностей». Ввод турецких миротворцев в Карабах может спровоцировать «одну из договаривающихся сторон на какие-то крайние меры», предупредил Путин.
- Президент России напомнил о геноциде армян, за который ответственна Турция. Но в самой Турции отказываются признавать преступление, историческая вина за которое лежит на стране. По мнению Путина, «это фактор, который можно признавать, не признавать», но провоцировать армянскую сторону на линии соприкосновения не стоит. «Мне кажется, что президент Эрдоган это прекрасно понимал и понял», – подчеркнул Путин.
- Однако в данном случае президент России, вероятно, переоценивает способности Эрдогана понимать других – 17 ноября парламент Турции одобрил соглашение об отправке турецких военных в Азербайджан. России пришлось уступить: Москва будет совместно с Анкарой контролировать соглашение о прекращении огня. Но турецкие военные расположатся на «суверенной территории» Азербайджана.
- Тем не менее Путин подчеркнул, что Россия не намерена проводить с турецкими военными совместное патрулирование Нагорного Карабаха, как это делается в Сирии. Вместо этого будет создан совместный центр. С помощью беспилотных летательных аппаратов он будет контролировать ситуацию «вдоль линии разграничения».
- В целом, никакого решения проблемы Нагорного Карабаха в ближайшее время не будет. По словам Путина, стороны договорились сохранить статус-кво. «Что будет дальше, это предстоит решить в будущем», – сказал президент. При этом Путин убежден, что войны удалось бы избежать, если бы стороны договорились о возвращении Азербайджану семи районов, соединяющих Карабах и Армению в зоне Лачинского района. Но в итоге Азербайджан забрал эти территории силой.
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