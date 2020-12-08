Путин скрывает свое местоположение. В этом ему помогают одинаковые кабинеты 3857 1 Политика

Официально президент России Владимир Путин курсирует между двумя резиденциями – Ново-Огарево под Москвой и «Бочаров ручей» в Сочи. Однако в действительности президент может не покидать дачу в Сочи с конца лета. По данным издания «Проект», для президента построили копию московского кабинета в Сочи в целях «конспирации» – чтобы граждане не знали точно, где в данный момент находится президент страны.