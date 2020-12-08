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Путин скрывает свое местоположение. В этом ему помогают одинаковые кабинеты

8 Декабря 2020 3857 1 Политика
Путин скрывает свое местоположение. В этом ему помогают одинаковые кабинеты

Официально президент России Владимир Путин курсирует между двумя резиденциями – Ново-Огарево под Москвой и «Бочаров ручей» в Сочи. Однако в действительности президент может не покидать дачу в Сочи с конца лета. По данным издания «Проект», для президента построили копию московского кабинета в Сочи в целях «конспирации» – чтобы граждане не знали точно, где в данный момент находится президент страны.

Чтобы никто не знал локацию

  • Несмотря на то, что на сайте Кремля некоторые встречи отмечаются как проведенные в Ново-Огарево, обеспечивающие работу президента сотрудники пребывают в это же время в Сочи, а его самолет летает с рабочими визитами из Сочи в конечные пункты назначения.
  • Как пишет «Проект», 2 ноября Путин общался со школьниками по видеосвязи из своего кабинета, похожего на тот, в котором он работает в Ново-Огарево. Однако в этот день персонал администрации президента находился в Сочи. На следующий же день, 3 ноября, по данным Fightradar24, президентский самолет RSD 143 вылетел из Сочи в Петербург, минуя Москву. В Петербурге Путин осмотрел ледокол «Виктор Черномырдин».
  • Сайт Кремля, между тем, утверждает, что с 21 октября по 2 ноября Путин работал из резиденции под Москвой. Но президент мог провести это время в Сочи, где для него построили декорацию в виде кабинета в Ново-Огарево. Таким образом, по словам источников «Проекта», создается видимость пребывания президента в Москве.
  • Собеседники издания отмечают, что Путин работает в Сочи как минимум с конца лета. По задумке Кремля, россияне должны думать, что президент пересиживает вторую волну коронавируса вместе с ними в Москве. Об этом рассказали два собеседника из администрации президента и один топ-менеджер госкомпании.
  • Между тем президента вживую с начала пандемии видит только съемочная группа ВГТРК. Как стало известно «Проекту» в сентябре, перед встречей с Путиным всем чиновникам и менеджерам госкомпаний необходимо пройти двухнедельную самоизоляцию. Перед входом в кабинет Путина построен дезинфекционный туннель, в котором распыляется специальный раствор. Сам Путин не спешит вакцинироваться «Спутником V» в силу возрастного риска – президенту 68 лет.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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18:41, 08.12 0 0
Valeriy Bondarik:

,,...Привет'ствую Вас...,, РАЗНОобразное...оно такое...: ```````````````````````` _Путин Правильно Поступает, что ТАКим образом - "ВСЕХ" дезинформирует... но вот ЧТО его К-ЭТОМУ В ы н у ж д а е т ,,,???... * Неуж-то ИЗ-ЗА того, что какОЙто ВИРУС - кругом ЛЕТАЕТ... "а-может-это-НЕ-он-а-двОЙники" - Вопрос[iще] ВОЗНИКает... Причины могут быть Разные...и ЛИШЬ Он эТО Знает...! [кабинеты=КОПИИ...и ВСЕ ,,факты,, ВПАРИВАЕМЫЕ прочие...] * ВСЁ "это" для МАНИПУЛИРОВАНИЯ,на что массы охочие... Информационную-ДЕЗУ - С П Е Ц И А Л Ь Н О распространяют, На эту ,,ПРАВДУ,, реально - массы "П О Д С А Ж И В А Ю Т"... * РАЗНЫМИ методиками...массами У П Р А Ы Л Я Ю Т... [ВСЁ "это" - "СВЯЗЯМИ" с общест(вом)венностью называют !] -> ВСЕМ этим РАЗНООБРАЗИЕМ - Реалии (о ПВВ) Скрывают... - - - - - Ничего ни к кому личного. Благодарю. = = = = = С уважением - Валерий Бондарик. г. Эдмонтон. Канада. 08-12-2020.

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