Путин разорвал соглашение с офшором в Нидерландах 240 0 Экономика

Президент Владимир Путин денонсировал межправительственное соглашение с Нидерландами, которое позволяло избегать двойного налогообложения. Оно прекратит действовать с 1 января 2022 года, если Минфин отправил официальное уведомление до 30 июня. Налоги для российских компаний, зарегистрированных в офшоре, вырастут на 20-50%. Изменение коснется «АвтоВАЗа», «Яндекса», X5 Retail («Пятерочка» и «Перекресток»), владельца «Билайна» и др.