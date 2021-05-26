Путин разорвал соглашение с офшором в Нидерландах
26 Мая 2021 240 0 Экономика
Президент Владимир Путин денонсировал межправительственное соглашение с Нидерландами, которое позволяло избегать двойного налогообложения. Оно прекратит действовать с 1 января 2022 года, если Минфин отправил официальное уведомление до 30 июня. Налоги для российских компаний, зарегистрированных в офшоре, вырастут на 20-50%. Изменение коснется «АвтоВАЗа», «Яндекса», X5 Retail («Пятерочка» и «Перекресток»), владельца «Билайна» и др.
Бизнес готовится к катастрофе
- Путин денонсировал соглашения с Нидерландами об избежании двойного налогообложения, пишет ТАСС. До этого документ приняла Госдума и утвердил Совет Федерации. Теперь Минфин должен официально уведомить об этом Нидерланды до 30 июня, чтобы соглашение перестало действовать с 1 января 2022 года.
- В результате денонсации договора ставка налога на выплаты роялти в Нидерландах вырастет с 0 до 20%. Это ударит по владельцам торговых марок и держателей патентов, работающим в России по лицензии. Бизнес будет платить налоги по займам до 20%, а за дивиденды, которые выплачиваются из России в адрес офшора и из офшора в Россию – более чем 50%. До этого ставка для них была нулевой.
- Напрямую это коснется «АвтоВАЗа», «Связного», Veon («Билайн»), «Яндекса» и X5 («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»). С точки зрения Минфина Россия теряла деньги от соглашения с Нидерландами: компании платили за вывод средств 2-3% и выводили в Нидерланды 457 млрд руб. в 2017-м, 412 млрд – в 2018-м, 339 млрд – в 2019 году.
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- Однако из Нидерландов в Россию деньги возвращались в виде инвестиций – страна получила порядка 50 млрд долларов, которые были вложены в реальный сектор экономики. Консультанты российских компаний ждут «катастрофы» и предупреждают – повышение налогов сделает бизнес в России невыгодным. Сильнее всего пострадают крупные публичные российские компании, а также иностранные компании, работавшие через Нидерланды.
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