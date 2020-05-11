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Путин расплатился с долгами 1990-х или накопил для России новых?
11 Мая 2020 2847 1 Экономика
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Президент России Владимир Путин рассказал о долгах России, которые мешали ему на первых сроках развивать экономику страны. В интервью программе «Москва. Кремль. Путин» для телеканала «Россия-1», которая вышла 10 мая, глава государства напомнил о ситуации двадцатилетней давности: невозможно было ничего делать, Россия не могла своевременно выплачивать проценты по долгам, инфляция достигала десятков процентов. Однако Россия за 20 лет вовсе не уменьшила долги, как пытается внушить Путин. Президент умалчивает о том, что долги выросли в 4,5 раза и были переложены на государственные компании.
Долг зашкалил?
- По состоянию на начало 1994 года внешний долг России составлял 118 млрд долларов. Из этой суммы 114,4 млрд долларов приходились на государство. При этом 104,5 млрд долларов были долгом СССР, который взяла на себя Российская Федерация, объявив о правопреемственности. Описывая это время, Путин отметил: «Невозможно было ничего делать, невозможно было развиваться при государственном долге, который зашкалил».
- Когда Путин стал президентом, по его словам, он увидел необходимость в первую очередь стабилизировать макроэкономическую ситуацию. «У государства не было ресурсов, в долгах были все, как шелках», – отметил Путин. Он добавил, что власти «не только избавились от непомерного бремени государственных долгов, но и накопили достаточно большой объем государственных резервов».
- Помогла Путину нефть: с августа 1999 года, когда Путин был назначен премьер-министром, она впервые с октября 1997 года поднялась до 20,17 доллара за баррель. К 2004 году нефть выросла до 30 долларов, а к 2008-му – до 91,92 доллара. В январе 2012 года, когда Путин пошел на третий срок, стоимость нефть достигала 110,99 доллара. В резервы, согласно бюджетному правилу, откладывалось все, что превышало 40 долларов за баррель.
- Именно запредельно высокие цены на нефть, которые стали спекулятивным финансовым инструментом в 2000-е, оказались теми ресурсами, которые позволили накопить резервы и расплатиться по долгам. Однако Путин не говорит, как конкретно изменился долг России и какую форму он приобрел.
Корпоративное государство
- В 2020 году совокупный долг России составил 490 млрд долларов, что в 4,5 раза больше долга 90-х – 114,4 млрд. Сегодняшняя Россия, вернувшаяся к ценам на нефть из 1990-х, имеет перед миром гораздо больше обязательств, чем Россия при президенте Борисе Ельцине. Путин говорит правду, когда заявляет, что власти уменьшили госдолг – он сократился до 69,9 млрд долларов, почти вдвое. Но основное бремя долга России было переложено на государственные корпорации и банки.
- Так, например, банки в 1994 году имели долгов на 1,3 млрд долларов, а в 2020 году – 76,9 млрд долларов. То же самое с корпорациями и госкомпаниями – имевшие долги на 803 млн долларов в 90-е, прибыльные компании, преимущественно сырьевые, накопили при Путине задолженность в 329,9 млрд долларов.
- Не надо заблуждаться – этот долг «висит» на России. Он заставляет госкорпорации выжимать соки из российской экономики и не дает ей развиваться. В случае его востребования о стороны кредиторов, он будет отдан в качестве имущества государственных компаний. Поэтому Путин не только не закрыл старые долги, но и наплодил новых, построив корпоративное государство. Расплачиваться по ним Россия будет благополучием граждан и своим будущим.
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А ВВП тогда и сейчас сравнить не судьба? И резервы для выплаты сравнить религия не позволяет? Ладно так и быть 1999 год ВВП РФ (номинал) - 200 млрд$, а в 2019 ВВП РФ (номинал) - 1 трлн 600 млрд.(рост в 8 раз). Резервы покрывают как государственный так и частный долг. Хватит уже врать и нагнетать, сколько можно передергивать факты...