Путин призвал готовиться ко второй волне коронавируса 928 0 Политика img_copyright

Президент России призвал власти подготовиться ко второй волне пандемии коронавируса, которая может пройти с октября по ноябрь. В целом, по состоянию на конец мая, ситуация с коронаиврусом, по словам главы государства, стабилизировалась. Путин назвал позитивную динамику «порой даже неустойчивой», но отметил, что она «все-таки есть».