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Путин призвал готовиться ко второй волне коронавируса
22 Мая 2020 928 0 Политика
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Президент России призвал власти подготовиться ко второй волне пандемии коронавируса, которая может пройти с октября по ноябрь. В целом, по состоянию на конец мая, ситуация с коронаиврусом, по словам главы государства, стабилизировалась. Путин назвал позитивную динамику «порой даже неустойчивой», но отметил, что она «все-таки есть».
Что говорят специалисты
- Владимир Путин считает, что российским властям нужно думать о том, что «говорят специалисты», а именно – что «может быть еще и другая волна, которая возможна где-то осенью, конец октября – ноябрь». Он отметил, что власти должны быть готовы к такому развитию ситуации.
- Первая волна, по словам директора противочумного института «Микроб» Владимира Кутырева, который присутствовал на совещании, уже на исходе – большинство регионов России готовы к третьему этапу снятия ограничений. «К началу июня, первой декаде июня, большинство субъектов РФ должны достичь третьей фазы» и заняться восстановлением инфраструктуры и экономики, отметил Кутырев.
- Сейчас в России темпы прироста числа новых заражений снижаются: в 50 регионах, по словам Кутырева, показатель распространения коронавируса в последние несколько дней «не превышает единицы». Общее число инфицированных в России достигло 326 448 человек. 3249 человек умерли, а 99 825 – поправились. Проведено 8,1 млн тестов. За последние сутки выявлено 8894 случая заражения.
- По словам главного врача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко, выход на плато по количеству зараженных не является признаком скорого затухания эпидемии и ее окончания. Он считает, что может быть две или даже три волны. Такой вывод он сделал, проанализировав «все известные эпидемии гриппа, которые были в мире с начала прошлого века». Эпидемии протекали следующим образом: рост, плато, падение, а затем новая волна. «Снижение числа зараженных – это еще не конец истории и не полная победа над коронавирусом», – сказал Проценко.
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