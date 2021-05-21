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Путин призвал ЕАЭС вместе ограничивать цены на продукты

21 Мая 2021 247 1 Экономика
Путин призвал ЕАЭС вместе ограничивать цены на продукты

Президент Владимир Путин призвал страны Евразийского экономического союза совместно контролировать цены на социально значимые продукты. Средняя инфляция в странах объединения в первом квартале этого года ускорилась до 6,7% из-за роста цен на продовольствие. По словам Путина, страны показали пример кооперации, когда Россия зафиксировала цены на сахар – они помогли открыть двери для беспошлинного импорта в рамках ЕАЭС.

Путин за совместные ограничения

  • Президент Путин считает, что странам ЕАЭС нужно усиливать кооперацию для решения экономических и социальных проблем. В особенности странам следует совместно бороться с резкими колебаниями цен на социально значимые продукты. Такое заявление он сделал на заседании Высшего Евразийского экономического совета, передает «Интерфакс».
  • Что глава государства подразумевает под кооперацией, он пояснил на примере сахара. В конце прошлого года цены на сахар в России выросли на 60%, из-за чего властям пришлось взяться за их регулирование. Вместе с тем в рамках ЕАЭС удалось договориться о беспошлинном ввозе продукта с 15 мая по 30 сентября 2021 года. В частности, Россия получила квоту на 350 тыс. тонн, Казахстан – на 134,4 тыс., Кыргызстан – на 40 тыс. и Армения – на 22,4 тыс.
  • «Мы признательны партнерам за поддержку российской инициативы по нормализации ситуации в этой сфере», – сказал Путин и предложил и дальше предпринимать меры «по другим видам продукции, когда это потребуется». Путин отметил, что «сейчас на фоне нестабильной мировой конъюнктуры обостряются проблемы, связанные с резким колебанием цен на социально значимые продукты».

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  • Все страны ЕАЭС страдают от высокой инфляции – она находится в среднем на уровне 6,7%. Столь высокий уровень держится во многом за счет цен на продовольствие, отмечают в департаменте макроэкономической политики Евразийской экономической комиссии. Больше всего инфляция выросла в Кыргызстане – в апреле она составляла 8,6%, в Белоруссии показатель точно такой же, в Казахстане – 7%, в Армении – 5,8%. В России инфляция находится на уровне 5,8%, но рост цен на продовольствие достигал в апреле 8,25%.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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В
18:49 1 0
Вера:

Простите,Владимир,Владимирович,но,даже в России пропускают мимо ушей ваши пожелания,кто-же вас послушает в ЕАЭС?

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