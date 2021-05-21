Путин призвал ЕАЭС вместе ограничивать цены на продукты 247 1 Экономика

Президент Владимир Путин призвал страны Евразийского экономического союза совместно контролировать цены на социально значимые продукты. Средняя инфляция в странах объединения в первом квартале этого года ускорилась до 6,7% из-за роста цен на продовольствие. По словам Путина, страны показали пример кооперации, когда Россия зафиксировала цены на сахар – они помогли открыть двери для беспошлинного импорта в рамках ЕАЭС.