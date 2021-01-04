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Путин отдал поручение по индексации пенсий работающим пенсионерам
4 Января 2021 392 1 Экономика
Президент России Владимир Путин поставил точку в споре с правительством по поводу индексации пенсий работающим пенсионерам. Как сообщает пресс-служба Кремля, глава государства дал кабинету министров задание проработать соответствующие предложения до 1 февраля. На решение президента могли повлиять как вопросы по поводу пенсий на пресс-конференции 17 декабря, так и встреча в конце года с главой Федерации профсоюзов Михаилом Шмаковым, который заметил, что отказ пенсионерам в индексации выплат это «фактически ведь нарушение Конституции».
Путин распорядился готовить индексацию
- Согласно официальному сайту Кремля, президент Владимир Путин включил индексацию пенсий работающим пенсионерам в перечень поручений правительству по итогам пресс-конференции 17 декабря 2020 года. Однако на мнение президента могла повлиять и встреча с главой Федерации профсоюзов Михаилом Шмаковым 30 декабря, который спросил у Путина, не передумал ли он насчет индексации пенсий работающим пенсионерам.
- В октябре глава Минфина Антон Силуанов выступил в Госдуме, где заявил, что правительство не будет индексировать пенсии тем, кто работает по достижении пенсионного возраста. «Здесь вопрос даже не в деньгах, наверное, а в некой справедливости, когда получая и заработную плату, и пенсию, вы говорите – давайте еще и индексировать пенсию», – заявил Силуанов.
- После этого правительство подготовило, а Путин утвердил трехлетний бюджет (2021-2023 гг.), в котором индексация работающим пенсионерам не была предусмотрена. По подсчетам сенатора Валерия Рязанского, она может обойтись в 9 млрд руб. в месяц, или в 108 млрд руб. в год, поскольку в России трудятся около 10 млн пенсионеров.
- Власти ввели мораторий на индексацию в 2016 году, чтобы «сбалансировать дефицитный бюджет». Однако индексировать пенсии не стали даже при профиците и даже тогда, когда правительство складывало в Фонд национального благосостояния около 3 трлн руб. в год. В понимании главы Минфина пенсия – «это компенсация за утраченный заработок, и если пенсионер, который получает пенсию, еще и работает, то заработок не утрачен».
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- На приеме у Путина глава профсоюзов Шмаков заявил, что «это фактически ведь нарушение Конституции» (цитата по «Коммерсанту»). «Там скажут, что она индексируется, а на самом деле не выплачивается сейчас, пока работают. Но тем не менее вы правы абсолютно в том, что это вопрос, который требует дополнительного рассмотрения», – ответил на это Путин.
- За две недели до этого разговора Путин на пресс-конференции заявил, что условием индексации будет «бюджетная обеспеченность». Если исходить из расчета сенатора Рязанского, годовые расходы на пенсии составят лишь 0,5% от федерального бюджета (21,52 трлн руб.) и 1,2% от бюджета Пенсионного фонда (9,032 трлн руб.). Очевидно, что эта не та сумма, которая может негативно сказаться на «обеспеченности» бюджета.
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профсоюзы уже подсчитали, что в первый же год, когда отменили индексации, 5,5 млн пенсионеров ушли с рынка труда. и, по всей видимости, в серый рынок. в результате государство сэкономило за тот год 88 млрд, и потеряло 551 млрд. итого, потери за прошедшие четыре года - около двух миллиардов. и в ответ законопослушных обложили дополнительными налогами и повысили пенсионный возраст. надо возвращать индексацию и стимулировать белую занятость