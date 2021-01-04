Путин отдал поручение по индексации пенсий работающим пенсионерам 392 1 Экономика

Президент России Владимир Путин поставил точку в споре с правительством по поводу индексации пенсий работающим пенсионерам. Как сообщает пресс-служба Кремля, глава государства дал кабинету министров задание проработать соответствующие предложения до 1 февраля. На решение президента могли повлиять как вопросы по поводу пенсий на пресс-конференции 17 декабря, так и встреча в конце года с главой Федерации профсоюзов Михаилом Шмаковым, который заметил, что отказ пенсионерам в индексации выплат это «фактически ведь нарушение Конституции».