Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
22 ЯНВ, 18:31 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

22 ЯНВ, 18:31 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

Путин предложил разрешить чиновникам править вечно. Сейчас они могут это делать до 70 лет

22 Января 2021 358 4 Политика
Путин предложил разрешить чиновникам править вечно. Сейчас они могут это делать до 70 лет

Президент России Владимир Путин предложил Госдуме законопроект, отменяющий возрастные ограничения для чиновников, которых назначает глава государства. На текущий момент предельный возраст нахождения на государственной службе составляет 65 лет, а для высшего руководства – 70 лет. В пояснительной записке Путин написал, что «в отдельных случаях» есть необходимость продлить срок службы «наиболее опытным и высококвалифицированным руководителям».

Россия повторяет поздний СССР

  • Президент Путин, которому в текущем году исполнится 69 лет, предложил Госдуме отменить возрастные ограничения для федеральных чиновников. Согласно законопроекту президента, им должно быть разрешено занимать государственные должности, пока сам президент не отправит их в отставку. Сейчас они должны оставлять свои места по достижении 65 и 70 лет для высшего руководства.
  • Законопроект, как пишет РБК, уже поступил в Госдуму и был зарегистрирован. Он предлагает внести поправку в статью 25.1 Федерального закона «О государственной гражданской службе в России». В самое поправке говорится, что на гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы по назначению президента, «не распространяется ограничение, связанное с достижением ими возраста 70 лет».
  • В мае 2020 года Путин уже повышал предельный возраст для руководителей вузов до 70 лет. Также в ноябре 2020 года продлить пребывание на службе было предложено офицерам и руководящему составу уголовно-исполнительной системы.

Читайте первыми эксклюзивные материалы в Telegram-канале «Капитала страны»

  • Отказ от возрастных ограничений для чиновников Путин объяснил в пояснительной записке к законопроекту так: «В отдельных случаях возникает необходимость продления срока государственной гражданской службы наиболее опытным и высококвалифицированным руководителям и после достижения ими указанного возраста».
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий
18:00 1 0
Михаил Сергеевич Смирнов:

Это значит, что от чубайсовской банды стране НИКОГДА не избавиться.

17:17 2 0
Александр:

Политбюро ЦК КПСС, конечно.

17:13 2 0
Александр:

Что я думаю? Вспоминаю Политбюро СССР...история повторяется!

15:55 1 0
И.И..:

он осторожничает и может доверять лишь тем, кого хорошо знает и в ком уверен-это проверенные люди. поэтому старается продлить их полномочия вокруг себя.

Статьи

Байден отказался от «перезагрузки» отношений с Путиным и велел готовить санкции

Байден отказался от «перезагрузки» отношений с Путиным и велел готовить санкции
Политика

Bloomberg: Кремль решил посадить Навального более чем на 10 лет

Bloomberg: Кремль решил посадить Навального более чем на 10 лет
Политика 4

Обедневшим россиянам предложат картофель поменьше

Обедневшим россиянам предложат картофель поменьше
Экономика 2

Центробанк заставит банки вернуть россиянам 600 млрд рублей за «мутные» продукты

Центробанк заставит банки вернуть россиянам 600 млрд рублей за «мутные» продукты
Экономика 1

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

Томский НИИ запатентовал новую разработку

Томский НИИ запатентовал новую разработку

Центр культурного развития будет открыт в Бурятии

Центр культурного развития будет открыт в Бурятии

Новости дня

18:28 Москвичей попросили соблюдать ограничения по COVID-19 Москвичей попросили соблюдать ограничения по COVID-19
В РФ может появиться картофель "экономкласса"
В РФ может появиться картофель "экономкласса"
17:29 В ФРГ ответили на предложение ЕП отказаться от "Северного потока-2" В ФРГ ответили на предложение ЕП отказаться от "Северного потока-2"
15:21 Мурашко: многие страны мира одобряют вакцину "Спутник V" Мурашко: многие страны мира одобряют вакцину "Спутник V"
14:59 Песков прокомментировал заявление США о продлении ДСНВ Песков прокомментировал заявление США о продлении ДСНВ
14:35 Лидер РФ и глава Евросовета обсудили ситуацию вокруг Навального Лидер РФ и глава Евросовета обсудили ситуацию вокруг Навального
11:54 В Петербурге вновь выявили больше заболевших COVID-19, чем в Москве В Петербурге вновь выявили больше заболевших COVID-19, чем в Москве
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан заразился COVID-19
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан заразился COVID-19
11:25 ЕП призвал ЕС остановить "Северный поток-2" из-за ареста Навального ЕП призвал ЕС остановить "Северный поток-2" из-за ареста Навального

Узнай, страна!

17:38 Томский НИИ запатентовал новую разработку Томский НИИ запатентовал новую разработку
Президент РФ дал ряд поручений кабмину по восстановлению экономики
Президент РФ дал ряд поручений кабмину по восстановлению экономики
03:02 Центр культурного развития будет открыт в Бурятии Центр культурного развития будет открыт в Бурятии
21 ЯНВ, 21:10 Чистая питьевая вода. В Амурской области строят артезианский водозабор Чистая питьевая вода. В Амурской области строят артезианский водозабор
21 ЯНВ, 19:08 Вторая газозаправочная станция начала работу на Сахалине Вторая газозаправочная станция начала работу на Сахалине
20 ЯНВ, 21:27 «Углич - маленькая Швейцария». Новая программа гастротуризма открыта в Ярославской области «Углич - маленькая Швейцария». Новая программа гастротуризма открыта в Ярославской области
20 ЯНВ, 19:36 Нестандартная котельная работает в Липецкой области Нестандартная котельная работает в Липецкой области
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
20 ЯНВ, 17:59 Вохомский сырный завод модернизировал производство Вохомский сырный завод модернизировал производство
19 ЯНВ, 17:55 Культурное наследие. Реставрация единственного в мире комплекса «Ханский дворец» Культурное наследие. Реставрация единственного в мире комплекса «Ханский дворец»
18 ЯНВ, 20:17 Астраханцам рассказали, как правильно подготовиться к крещенским купаниям Астраханцам рассказали, как правильно подготовиться к крещенским купаниям
18 ЯНВ, 19:33 Устрицы и австралийский рак. Краснодарский край развивает аквафермерство Устрицы и австралийский рак. Краснодарский край развивает аквафермерство
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter