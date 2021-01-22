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Путин предложил разрешить чиновникам править вечно. Сейчас они могут это делать до 70 лет
22 Января 2021 358 4 Политика
Президент России Владимир Путин предложил Госдуме законопроект, отменяющий возрастные ограничения для чиновников, которых назначает глава государства. На текущий момент предельный возраст нахождения на государственной службе составляет 65 лет, а для высшего руководства – 70 лет. В пояснительной записке Путин написал, что «в отдельных случаях» есть необходимость продлить срок службы «наиболее опытным и высококвалифицированным руководителям».
Россия повторяет поздний СССР
- Президент Путин, которому в текущем году исполнится 69 лет, предложил Госдуме отменить возрастные ограничения для федеральных чиновников. Согласно законопроекту президента, им должно быть разрешено занимать государственные должности, пока сам президент не отправит их в отставку. Сейчас они должны оставлять свои места по достижении 65 и 70 лет для высшего руководства.
- Законопроект, как пишет РБК, уже поступил в Госдуму и был зарегистрирован. Он предлагает внести поправку в статью 25.1 Федерального закона «О государственной гражданской службе в России». В самое поправке говорится, что на гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы по назначению президента, «не распространяется ограничение, связанное с достижением ими возраста 70 лет».
- В мае 2020 года Путин уже повышал предельный возраст для руководителей вузов до 70 лет. Также в ноябре 2020 года продлить пребывание на службе было предложено офицерам и руководящему составу уголовно-исполнительной системы.
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- Отказ от возрастных ограничений для чиновников Путин объяснил в пояснительной записке к законопроекту так: «В отдельных случаях возникает необходимость продления срока государственной гражданской службы наиболее опытным и высококвалифицированным руководителям и после достижения ими указанного возраста».
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Это значит, что от чубайсовской банды стране НИКОГДА не избавиться.
Политбюро ЦК КПСС, конечно.
Что я думаю? Вспоминаю Политбюро СССР...история повторяется!
он осторожничает и может доверять лишь тем, кого хорошо знает и в ком уверен-это проверенные люди. поэтому старается продлить их полномочия вокруг себя.