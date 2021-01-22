Путин предложил разрешить чиновникам править вечно. Сейчас они могут это делать до 70 лет 358 4 Политика

Президент России Владимир Путин предложил Госдуме законопроект, отменяющий возрастные ограничения для чиновников, которых назначает глава государства. На текущий момент предельный возраст нахождения на государственной службе составляет 65 лет, а для высшего руководства – 70 лет. В пояснительной записке Путин написал, что «в отдельных случаях» есть необходимость продлить срок службы «наиболее опытным и высококвалифицированным руководителям».