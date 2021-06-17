Путин потребовал от ФНС «творчески» собирать налоги в бюджет 141 1 Экономика

По мнению президента Владимира Путина, сбор налогов в бюджет не должен быть формальным, а должен носить творческий характер. Об этом глава государства заявил выпускникам программы кадрового резерва Высшей школы госуправления, с которыми пообщался по видеосвязи. Фискальную политику Путин назвал «средством для достижения главной цели: благополучия людей».