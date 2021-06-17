Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
17 ИЮН, 22:33 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

17 ИЮН, 22:33 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

Путин потребовал от ФНС «творчески» собирать налоги в бюджет

17 Июня 2021 141 1 Экономика
Путин потребовал от ФНС «творчески» собирать налоги в бюджет

По мнению президента Владимира Путина, сбор налогов в бюджет не должен быть формальным, а должен носить творческий характер. Об этом глава государства заявил выпускникам программы кадрового резерва Высшей школы госуправления, с которыми пообщался по видеосвязи. Фискальную политику Путин назвал «средством для достижения главной цели: благополучия людей».

Президент за творческий сбор налогов

  • Федеральная налоговая служба стоит в одном ряду с Минфином, а вместе они – ключевые ведомства в правительства. Об этом президент сказал выпускникам программы кадрового резерва Высшей школы госуправления и главе ФНС Даниилу Егорову, передает ТАСС.
  • По словам Путина, ФНС – «основной наполнитель бюджета». Сама работа Налоговой – «это не чисто формальная, фискальная функция – собрать, положить в государственный кошелек и отдать. Нет, это работа творческая», – подчеркнул Путин.
  • При этом президент считает, что налоговая система должна быть обоснованной и справедливой в социальном плане. Поскольку фискальная политика – это «только средство для достижения главной цели: благополучия людей». По словам Путина, власти работают «ради людей, ради того, чтобы в социальной сфере они чувствовали, что ситуация в стране меняется к лучшему».
  • В 2021 году ФНС за январь – май почти выполнила полугодовой план. По данным Минфина, она собрала 9,319 трлн руб. налогов, что равняется 49,7% от плана. Таким образом, сборы опережают график на месяц. Притом что нефтгазовые доходы вернулись к докризисному уровню, сборы с граждан и несырьевого сектора увеличились на 13%, или на 736 млрд руб. (до 6,19 трлн).

Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале

  • Больше всего бюджет зарабатывает на потреблении россиян: рост импорта на 48% в апреле увеличил сборы НДС на 31%, акцизов на 17% и налог на прибыль на 8%. Дополнительные 25,9 млрд руб. заплатили россияне, которые получают более 5 млн руб. в месяц (для них власти повысили НДФЛ с 13% до 15%).
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий
Х
21:34 0 0
хуюсду:

тварь

Статьи

«Газпром» впервые назвал цену на газ для Китая. Она оказалась самой низкой

«Газпром» впервые назвал цену на газ для Китая. Она оказалась самой низкой
Экономика

Forbes: Локдаун для невакцинированных обсуждают власти Москвы

Forbes: Локдаун для невакцинированных обсуждают власти Москвы
Политика

Экономить на еде приходится каждому четвертому жителю России

Экономить на еде приходится каждому четвертому жителю России
Экономика

Без пенсионной реформы и Медведева. «Единая Россия» готовит отчет о своих достижениях

Без пенсионной реформы и Медведева. «Единая Россия» готовит отчет о своих достижениях
Политика 3

Узнай, страна!

В Томской области разработали прототип томографа для поиска трудноизвлекаемых запасов нефти

В Томской области разработали прототип томографа для поиска трудноизвлекаемых запасов нефти

В ЯНАО ввели в эксплуатацию Тазовское нефтегазовое месторождение

В ЯНАО ввели в эксплуатацию Тазовское нефтегазовое месторождение

Новости дня

19:58 Позволяющий блокировать YouTube, соцсети и «Википедию» закон принят Госдумой Позволяющий блокировать YouTube, соцсети и «Википедию» закон принят Госдумой
«Газпром» впервые назвал цену на газ для Китая. Она оказалась самой низкой
«Газпром» впервые назвал цену на газ для Китая. Она оказалась самой низкой
19:14 Мишустин призвал губернаторов нарастить темпы вакцинации от коронавируса Мишустин призвал губернаторов нарастить темпы вакцинации от коронавируса
18:32 Захарова отреагировала на требования Киева по «Северному потоку-2» Захарова отреагировала на требования Киева по «Северному потоку-2»
17:56 Эрдоган: Турция собирается открыть военные базы в Азербайджане Эрдоган: Турция собирается открыть военные базы в Азербайджане
17:47 За отказ от вакцинации в Москве разрешили лишать сотрудников зарплаты За отказ от вакцинации в Москве разрешили лишать сотрудников зарплаты
16:22 Владимир Путин рассказал об итогах встречи с Джо Байденом Владимир Путин рассказал об итогах встречи с Джо Байденом
Forbes: Локдаун для невакцинированных обсуждают власти Москвы
Forbes: Локдаун для невакцинированных обсуждают власти Москвы
16:01 В Кремле заверили, что в России не будет тотальной вакцинации от COVID-19 В Кремле заверили, что в России не будет тотальной вакцинации от COVID-19

Узнай, страна!

16 ИЮН, 23:58 В Томской области разработали прототип томографа для поиска трудноизвлекаемых запасов нефти В Томской области разработали прототип томографа для поиска трудноизвлекаемых запасов нефти
В Кремле поддержали обязательную вакцинацию в Москве и регионах
В Кремле поддержали обязательную вакцинацию в Москве и регионах
16 ИЮН, 23:20 В ЯНАО ввели в эксплуатацию Тазовское нефтегазовое месторождение В ЯНАО ввели в эксплуатацию Тазовское нефтегазовое месторождение
16 ИЮН, 11:38 В Тверской области испытали первый российский ПАК для создания виртуальных рабочих мест В Тверской области испытали первый российский ПАК для создания виртуальных рабочих мест
15 ИЮН, 23:56 В Пензенской области заработал первый в России завод по производству токарных патронов В Пензенской области заработал первый в России завод по производству токарных патронов
15 ИЮН, 23:24 В Ставропольском крае начали выпускать пластиковую фурнитуру для посуды В Ставропольском крае начали выпускать пластиковую фурнитуру для посуды
15 ИЮН, 20:55 В Ярославской области заработала фабрика мороженого В Ярославской области заработала фабрика мороженого
Экономить на еде приходится каждому четвертому жителю России
Экономить на еде приходится каждому четвертому жителю России
11 ИЮН, 14:26 ТОП-10 достижений недели: регионы России реализуют проекты и планы мирового масштаба ТОП-10 достижений недели: регионы России реализуют проекты и планы мирового масштаба
11 ИЮН, 13:39 В Нижегородской области открыли производство трубопроводных систем для атомной промышленности В Нижегородской области открыли производство трубопроводных систем для атомной промышленности
11 ИЮН, 11:56 В Архангельской области стартовало строительство газопровода от ГРС «Рикасиха» В Архангельской области стартовало строительство газопровода от ГРС «Рикасиха»
11 ИЮН, 09:11 В Красноярском крае стартовало строительство дороги к Сырадасайскому угольному месторождению В Красноярском крае стартовало строительство дороги к Сырадасайскому угольному месторождению
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter