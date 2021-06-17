Путин потребовал от ФНС «творчески» собирать налоги в бюджет
17 Июня 2021 141 1 Экономика
По мнению президента Владимира Путина, сбор налогов в бюджет не должен быть формальным, а должен носить творческий характер. Об этом глава государства заявил выпускникам программы кадрового резерва Высшей школы госуправления, с которыми пообщался по видеосвязи. Фискальную политику Путин назвал «средством для достижения главной цели: благополучия людей».
Президент за творческий сбор налогов
- Федеральная налоговая служба стоит в одном ряду с Минфином, а вместе они – ключевые ведомства в правительства. Об этом президент сказал выпускникам программы кадрового резерва Высшей школы госуправления и главе ФНС Даниилу Егорову, передает ТАСС.
- По словам Путина, ФНС – «основной наполнитель бюджета». Сама работа Налоговой – «это не чисто формальная, фискальная функция – собрать, положить в государственный кошелек и отдать. Нет, это работа творческая», – подчеркнул Путин.
- При этом президент считает, что налоговая система должна быть обоснованной и справедливой в социальном плане. Поскольку фискальная политика – это «только средство для достижения главной цели: благополучия людей». По словам Путина, власти работают «ради людей, ради того, чтобы в социальной сфере они чувствовали, что ситуация в стране меняется к лучшему».
- В 2021 году ФНС за январь – май почти выполнила полугодовой план. По данным Минфина, она собрала 9,319 трлн руб. налогов, что равняется 49,7% от плана. Таким образом, сборы опережают график на месяц. Притом что нефтгазовые доходы вернулись к докризисному уровню, сборы с граждан и несырьевого сектора увеличились на 13%, или на 736 млрд руб. (до 6,19 трлн).
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- Больше всего бюджет зарабатывает на потреблении россиян: рост импорта на 48% в апреле увеличил сборы НДС на 31%, акцизов на 17% и налог на прибыль на 8%. Дополнительные 25,9 млрд руб. заплатили россияне, которые получают более 5 млн руб. в месяц (для них власти повысили НДФЛ с 13% до 15%).
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