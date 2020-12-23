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Путин поручил спасти «Первый канал» от многомиллиардных убытков

23 Декабря 2020 167 1 Экономика
Путин поручил спасти «Первый канал» от многомиллиардных убытков

Президент Владимир Путин поручил правительству в течение трех месяцев спасти рупор государственной пропаганды от многомиллиардных убытков. Для «Первого канала» нашли инвестора в лице банка ВТБ, который выкупит дополнительную эмиссию акций «первой кнопки» телевизора. В результате операции у «Первого» появится новый акционер, а доля государства в нем снизится с 51% до 34%, пишет «Интерфакс».

Первое лицо спасает первую кнопку

  • Со времен предпринимателя Бориса Березовского Кремль трепетно относится к «Первому каналу». Наследник выстроенной первым президентом Борисом Ельциным системы, Владимир Путин придает большое значение телевидению, хотя оно давно проиграло конкуренцию интернету и в популярности и в охвате аудитории.
  • Об этом говорит простой факт – «Первый канал» несет убытки с 2014 года, когда государственная пропаганда вышла на новый уровень, отбросив всякий намек на этику и здравый смысл. Несмотря на разогретую аудиторию, невротизирующий новостной поток и войну в прямом эфире, «Первый» не смог выйти на безубыточность.
  • К началу 2020 года главный рупор пропаганды задолжал больше 20 млрд руб. своим кредиторам. Телецентру «Останкино» он должен был 1,3 млрд руб., из-за чего у того появились «серьезные проблемы». Убыток от операционной деятельности вырос до 12,5 млрд руб. Половину этого убытка правительство покрыло за счет федерального бюджета, то есть пустило на это деньги налогоплательщиков.
  • Выручка «Первого» в 2019 году составила 27 млрд руб., а чистый убыток – 4,6 млрд. Дальше так продолжаться не могло и президент Путин поручил в течение трех месяцев найти вариант спасения канала, который, по сути, создал в 1995 году Березовский специально под президентские выборы в 1996 году.

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  • По данным РБК, который ссылается на свои источники, банку ВТБ поручено выкупить дополнительную эмиссию акций «Первого», которая уменьшит долю государства с 51% до 34%. Однако Кремль сохранит контроль над каналом благодаря «золотой акции».
  • Как отмечают в Минцифры, цель сделки – финансовое оздоровление канала. Совет директоров «Первого» возглавит помощник президента Максим Орешкин. «Первый канал», по словам пресс-службы Минцифры, остается «одним из ключевых медиаактивов государства».
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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11:02 2 0
Проходил мимо:

Переименуйте все госканалы в "Кто кого переорёт или даже оболжёт!", кому нравится пусть смотрят, остальные пусть смотреть в "Мире животных"! ;-)

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