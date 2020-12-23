Путин поручил спасти «Первый канал» от многомиллиардных убытков 167 1 Экономика

Президент Владимир Путин поручил правительству в течение трех месяцев спасти рупор государственной пропаганды от многомиллиардных убытков. Для «Первого канала» нашли инвестора в лице банка ВТБ, который выкупит дополнительную эмиссию акций «первой кнопки» телевизора. В результате операции у «Первого» появится новый акционер, а доля государства в нем снизится с 51% до 34%, пишет «Интерфакс».