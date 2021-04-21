Путин пообещал по 10 тысяч рублей на детей-школьников перед выборами в Госдуму 302 4 Экономика

Президент Владимир Путин пообещал выплатить семьям с детьми-школьниками по 10 тыс. руб. в августе на каждого учащегося. Об этом он заявил в ходе послания федеральному собранию, которое транслируют федеральные телеканалы. Выборы в Госдуму состоятся сразу после начала учебного сезона – 19 сентября. На них при явке в 45% партия власти рассчитывает получить 45% голосов, говорили источники в Кремле.