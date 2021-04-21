Путин пообещал по 10 тысяч рублей на детей-школьников перед выборами в Госдуму
21 Апреля 2021 302 4 Экономика
Президент Владимир Путин пообещал выплатить семьям с детьми-школьниками по 10 тыс. руб. в августе на каждого учащегося. Об этом он заявил в ходе послания федеральному собранию, которое транслируют федеральные телеканалы. Выборы в Госдуму состоятся сразу после начала учебного сезона – 19 сентября. На них при явке в 45% партия власти рассчитывает получить 45% голосов, говорили источники в Кремле.
Выплата перед началом учебного года и выборов
- Перед началом учебного года в августе все семьи с детьми-школьниками и будущими школьниками получат от государства единовременную выплату в 10 тыс. руб. Такой анонс во время послания федеральному собранию сделал президент Владимир Путин. При этом старт учебного года совпадет с выборами в Госдуму, которые пройдут 19 сентября.
- Согласно Росстату, претендовать на выплату смогут 16,9 млн школьников. Перечисление денег будет проходить по аналогии с предыдущими выплатами – в июне и июле 2020 года, когда проходил плебисцит по изменению конституции, а также перед новым годом, когда Путин выдал на детей до 7 лет включительно по 5 тыс. руб.
- Кроме этого, Путин пообещал детям из неполных семей в возрасте от 8 до 16 лет выплату в размере 5650 руб. в месяц, а беременным женщинам в сложных условиях – по 6350 руб. в месяц на время беременности. «Дело не в причинах. Дело в том, чтобы детей поддержать», – заявил президент.
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- Про выборы в Госдуму Путин отметил, что он рассчитывает на «конкурентную политическую борьбу и настрой». Президент выразил надежду, что выборы объединят людей «вокруг общих задач». По словам источников в Кремле, партия власти рассчитывает получить 45% голосов при явке в 45%.
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Ну да надо-же рейтинг поднять и голоса купить!
жулье решило вас купить перед выборами.
Люди, не ведитесь на предвыборные подачки. Сейчас правой рукой дадут 10 и сразу, чтобы потом левой забрать как минимум 20 и постепенно.
Пиар ход перед выборами Госдуму.