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Путин переиграл сам себя. Эрдоган вводит войска в Карабах

12 Ноября 2020 14 0 Политика
Путин переиграл сам себя. Эрдоган вводит войска в Карабах

Очередная геополитическая победа Владимира Путина оборачивается своей полной противоположностью – стратегическим поражением России. В ночь на 10 ноября российский президент вместе с главами Азербайджана и Армении подписал соглашение о прекращении огня и передаче части территорий Нагорного Карабаха Азербайджану. По этому соглашению Россия направила в Карабах миротворцев. На следующий день азербайджанский президент Алиев заявил о введении в республику в том числе и турецких миротворцев. Москва начала спорить с этим – такого пункта соглашение не предусматривало, но 11 ноября Путину позвонил президент Турции Реджеп Эрдоган и поставил перед фактом – турецкие военные прибудут в Карабах под видом миротворцев.

Нагорный Карабах сдали не миротворцам

  • Президент Владимир Путин сдал Нагорный Карабах Турции. Вместе с российскими миротворцами на территорию непризнанной республики прибудут турецкие войска, которых там не должно было быть. Но президент Турции Реджеп Эрдоган поставил своего российского коллегу перед фактом – он их туда пошлет. Соответствующее заявление Эрдоган сделал в среду, пишет Anadolu.
  • Турецкий «султан» поздравил своего «вассала» с «исторической победой» во время выступления в парламенте и порадовался тому, что Армения выведет войска из Агдамского и Газахского районов, а также Лачинского района. «Все эти территории будут возвращены Азербайджану», – заявил лидер пантюркизма и османизма, уничтоживший влияние России в Закавказье.
  • Турецкие военные отправятся в Нагорный Карабах в рамках совместного Турецко-российского центра (Турция в этой структуре на первом месте) по контролю и мониторингу режима прекращения огня. Протокол об этом он подписал вместе с Путиным.
  • До этого пресс-секретарь президента опровергал слова президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что турецкая армия прибудет в Карабах. «Об этом не договаривались три стороны», – говорил он журналистам. Премьер-министр Армении Никол Пашинян также отмечал: «Пребывание турецких солдат в Карабахе не было согласовано».
  • По соглашению азербайджанская армия должна остановиться на текущих позициях. За это она получает от Армении три района, которые Ереван завоевал в 1992-94 годах и где больше не проживают азербайджанцы. Армении отходит Лачинский коридор в 5 км шириной, чтобы иметь связь с Карабахом. Но по нему запрещается провозить военную технику.
  • Предполагалось, что в Карабахе будут присутствовать только российские миротворцы. Контингент из 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров и 380 единиц автомобильной и специальной техники должен обеспечить разведение сторон. Но теперь эту миссию будут выполнять так же и турецкие военные. Потому что победители забирают все – Эрдоган получил прямой доступ в Нагорный Карабах. Не исключено, что следующим шагом он завершит войну и окончательно решит территориальный вопрос.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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