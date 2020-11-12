Путин переиграл сам себя. Эрдоган вводит войска в Карабах 14 0 Политика

Очередная геополитическая победа Владимира Путина оборачивается своей полной противоположностью – стратегическим поражением России. В ночь на 10 ноября российский президент вместе с главами Азербайджана и Армении подписал соглашение о прекращении огня и передаче части территорий Нагорного Карабаха Азербайджану. По этому соглашению Россия направила в Карабах миротворцев. На следующий день азербайджанский президент Алиев заявил о введении в республику в том числе и турецких миротворцев. Москва начала спорить с этим – такого пункта соглашение не предусматривало, но 11 ноября Путину позвонил президент Турции Реджеп Эрдоган и поставил перед фактом – турецкие военные прибудут в Карабах под видом миротворцев.