Путин отказал эмиру Катара в личной встрече. Тот не приехал на ПМЭФ
5 Июня 2021 280 0 Политика
Президент Владимир Путин отказался от личной встречи с эмиром Катара, шейхом Тамим бин Хамад Аль Тани. По этой причине эмир решил не ехать на Петербургский международный экономический форум. Как утверждают источники, Аль Тани собирался приехать в Петербург, но в последний момент Путин отменил встречу.
Форум остался без эмира
- Как пишет The Bell со ссылкой на два источника, эмир Катара – шейх Тамим бин Хамад Аль тани согласился посетить Петербургский экономический форум при условии, что он сможет провести встречу с президентом Владимиром Путиным. Все было согласовано, но «в последний момент» Путин отказался от общения с эмиром. Это привело к тому, что Аль Тани не поехал в Петербург.
- По словам источника в катарской делегации на форуме, большая часть бизнесменов и чиновников не приехала в Петербург не из-за решения Аль Тани, а из-за ситуации с коронавирусом. «У вас сильно ухудшилась обстановка, а решения о составе делегации принимаются в последний момент», – заметил источник. Правда, другой источник в делегации говорит, что это политическое решение – сократить численность участников форума из Катара с 500 до 200 человек.
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- Еще в 2020 году страной-гостем на ПМЭФ должен был быть Катар. Как отмечали организаторы, присутствие эмира «придает этим планам дополнительную силу». По информации «Коммерсанта», российские власти «до последнего ждали», что эмир Катара прибудет. Однако источники Bloomberg писали – Путин будет единственным президентом на сцене, все остальные присоединяться к нему по видеосвязи. Так и получилось: эмир Катара поучаствовал удаленно в форуме и заявил, что инвесторы из его страны готовы вкладывать в Россию.
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