Путин отказал эмиру Катара в личной встрече. Тот не приехал на ПМЭФ 280 0 Политика

Президент Владимир Путин отказался от личной встречи с эмиром Катара, шейхом Тамим бин Хамад Аль Тани. По этой причине эмир решил не ехать на Петербургский международный экономический форум. Как утверждают источники, Аль Тани собирался приехать в Петербург, но в последний момент Путин отменил встречу.