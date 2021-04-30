Путин одобрил проект АЭС за 169 млрд рублей для компании миллиардера из Казахстана 336 1 Экономика

Президент Владимир Путин одобрил проект плавучей атомной электростанции за 169 млрд руб. (2,2 млрд долларов), целью которой будет энергоснабжение Баимского золотомедного месторождения на Чукотке. Месторождение принадлежит KAZ Mineral, которым владеет богатейший человек Казахстана – Владимир Ким с состоянием 4,6 млрд долларов.