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Путин одобрил проект АЭС за 169 млрд рублей для компании миллиардера из Казахстана

30 Апреля 2021 336 1 Экономика
Путин одобрил проект АЭС за 169 млрд рублей для компании миллиардера из Казахстана

Президент Владимир Путин одобрил проект плавучей атомной электростанции за 169 млрд руб. (2,2 млрд долларов), целью которой будет энергоснабжение Баимского золотомедного месторождения на Чукотке. Месторождение принадлежит KAZ Mineral, которым владеет богатейший человек Казахстана – Владимир Ким с состоянием 4,6 млрд долларов.

В России все для бизнеса

  • Президент Путин разрешил «Росатому» начать строительство плавучей атомной электростанции стоимостью 169 млрд руб., пишет РБК со ссылкой на письмо председателя набсовета «Росатома» и одновременно первого зама главы администрации президента Сергея Кириенко (в прошлом он возглавлял «Росатом»)
  • Путин поставил на письме резолюцию «Согласен». Кириенко доказывал президенту, что проект «Росатома» имеет преимущества перед плавучей электростанцией на СПГ НОВАТЭКа. Правда, проект НОВАТЭКа стоил вдвое меньше – 82 млрд.
  • Спор между «Росатомом» и НОВАТЭКом шел по поводу того, кто будет снабжать энергией будущий Баимский горно-обогатительный комбинат на Чукотке (он еще не построен). Месторождение, которое должен разрабатывать ГОК, некогда принадлежало миллиардеру Роману Абрамовичу, но с 2018 года перешло в собственность казахстанской KAZ Mineral. Почти треть этой компании – 31,7% – принадлежит самому богатому человеку Казахстана – Владимиру Киму. Его состояние Forbes оценивает в 2,2 млрд долларов.
  • KAZ Mineral потратила на покупку Баимского месторождения 900 млн долларов. Еще 570 млрд руб. компания вложит в строительство ГОКа, но при одном условии – Россия должна обеспечить его энергоснабжение. В итоге Россия потратит 169 млрд руб., чтобы казахстанская сторона смогла добывать сырье в стране. За электричество ГОК будет платить чуть больше, чем большинство жителей России – 6,34 руб. за 1 кВт/ч.

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  • ГОК на Чукотке начнет работать в 2027 году, хотя ранее предполагалось, что он заработает в 2024-м. На проектную мощность в 70 млн тонн руды ежегодно казахстанская компания собирается выйти в 2028 году.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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И
13:07 1 0
И.И..:

выкапывать. вырубать и выкачивать сырье, это похоже судьба РФ, ибо экономика и технологии с наукой это не ее удел.сырьевой придаток и мировая бензоколонка, плод деятельности самих россиян.

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