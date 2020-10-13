Путин назначил Медведева защитником России от инфекций 2261 2 Политика

Президент Владимир Путин сделал своего давнего соратника Дмитрия Медведева главой новообразованной комиссии Совета Безопасности, которая займется созданием «национальной системы защиты от новых инфекций». Задачей комиссии будет оценка внутренних и внешних угроз от инфекционных заболеваний. О них она должна будет докладывать Совбезу, а также рекомендовать ему стратегии противодействия опасным инфекциям.