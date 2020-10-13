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Путин назначил Медведева защитником России от инфекций

13 Октября 2020 2261 2 Политика
Путин назначил Медведева защитником России от инфекций

Президент Владимир Путин сделал своего давнего соратника Дмитрия Медведева главой новообразованной комиссии Совета Безопасности, которая займется созданием «национальной системы защиты от новых инфекций». Задачей комиссии будет оценка внутренних и внешних угроз от инфекционных заболеваний. О них она должна будет докладывать Совбезу, а также рекомендовать ему стратегии противодействия опасным инфекциям.

Бюрократический ответ на вызов пандемии

  • Президент Путин принял федеральный бюджет на 2021 год «в интересах россиян», сократив на 162 млрд руб. расходы на здравоохранение и увеличив на столько же финансирование пропаганды и в десятки раз больше – содержание собственной администрации. Решать вопросы здравоохранения Путин предлагает по-своему – для этого он учредил еще одну чиновничью комиссию, расходы на которую не оглашаются.
  • В понедельник, 12 октября, Путин подписал указ о создании межведомственной комиссии Совета Безопасности по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций. Уже само по себе громоздкое и труднопроизносимое название говорит о ее характере.
  • Все, что должна будет делать комиссия – это оценивать внутренние и внешние угрозы, связанные с распространением инфекционных заболеваний, а также механизмы их возникновения. Возглавит комиссию не профессиональный эпидемиолог или врач, что было бы контринтуитивно для российской власти. Отвечать за инфекции в России будет бывший премьер-министр, которому после отставки предоставили специально для него созданное место заместителя Путина в Совбезе.
  • Вокруг Дмитрия Медведева соберутся: один вице-премьер, три помощника президента, министр здравоохранения, министр науки и высшего образования, министр промышленности и торговли, замминистра обороны, президент РАН, мэр Москвы, первый зам генпрокурора, замдиректора ФСО и СВР, руководители Роспотребнадзора, Россельхознадзора и Научно-технической службы ФСБ.
  • При этом Медведев сможет лично определить персональный состав комиссии, который больше похож на теневой кабинет правительства. Более того, в новой должности у Медведева появляется право на несколько заместителей.
  • Комиссия будет изучать распространение инфекционных заболеваний в России, оценивать коллективный иммунитет россиян, безопасность вакцин лекарств и методов лечения, эффективность работы органов власти в этой области. Ответственность комиссия будет нести перед Совбезом. В руки комиссии передается карт-бланш по будущим решениям и стратегиям противодействия инфекциям, а также разработке мер защиты граждан и формированию расходов бюджета на эти цели.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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14:38 0 0
Владимир Петрович Краснов:

опять бюджет пилят.

14:03 3 0
Ник!:

А , что думать? Это Россия! Не одна страна до этого не додумалась пока!

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