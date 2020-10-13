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Путин назначил Медведева защитником России от инфекций
13 Октября 2020 2261 2 Политика
Президент Владимир Путин сделал своего давнего соратника Дмитрия Медведева главой новообразованной комиссии Совета Безопасности, которая займется созданием «национальной системы защиты от новых инфекций». Задачей комиссии будет оценка внутренних и внешних угроз от инфекционных заболеваний. О них она должна будет докладывать Совбезу, а также рекомендовать ему стратегии противодействия опасным инфекциям.
Бюрократический ответ на вызов пандемии
- Президент Путин принял федеральный бюджет на 2021 год «в интересах россиян», сократив на 162 млрд руб. расходы на здравоохранение и увеличив на столько же финансирование пропаганды и в десятки раз больше – содержание собственной администрации. Решать вопросы здравоохранения Путин предлагает по-своему – для этого он учредил еще одну чиновничью комиссию, расходы на которую не оглашаются.
- В понедельник, 12 октября, Путин подписал указ о создании межведомственной комиссии Совета Безопасности по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций. Уже само по себе громоздкое и труднопроизносимое название говорит о ее характере.
- Все, что должна будет делать комиссия – это оценивать внутренние и внешние угрозы, связанные с распространением инфекционных заболеваний, а также механизмы их возникновения. Возглавит комиссию не профессиональный эпидемиолог или врач, что было бы контринтуитивно для российской власти. Отвечать за инфекции в России будет бывший премьер-министр, которому после отставки предоставили специально для него созданное место заместителя Путина в Совбезе.
- Вокруг Дмитрия Медведева соберутся: один вице-премьер, три помощника президента, министр здравоохранения, министр науки и высшего образования, министр промышленности и торговли, замминистра обороны, президент РАН, мэр Москвы, первый зам генпрокурора, замдиректора ФСО и СВР, руководители Роспотребнадзора, Россельхознадзора и Научно-технической службы ФСБ.
- При этом Медведев сможет лично определить персональный состав комиссии, который больше похож на теневой кабинет правительства. Более того, в новой должности у Медведева появляется право на несколько заместителей.
- Комиссия будет изучать распространение инфекционных заболеваний в России, оценивать коллективный иммунитет россиян, безопасность вакцин лекарств и методов лечения, эффективность работы органов власти в этой области. Ответственность комиссия будет нести перед Совбезом. В руки комиссии передается карт-бланш по будущим решениям и стратегиям противодействия инфекциям, а также разработке мер защиты граждан и формированию расходов бюджета на эти цели.
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опять бюджет пилят.
А , что думать? Это Россия! Не одна страна до этого не додумалась пока!