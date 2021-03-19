Путин напомнил соседним странам об утрате Россией «колоссальных территорий» 451 1 Политика

Президент России Владимир Путин вспомнил о потере Россией «колоссальных территорий» в результате создания, а затем и распада Советского Союза. В ходе торжественного мероприятия на стадионе «Лужники» в честь годовщины присоединения Крыма Путин заявил, что Москва не позволит «использовать щедрые подарки России для нанесения ущерба самой Российской Федерации», приводит слова президента «Интерфакс».