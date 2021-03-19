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Путин напомнил соседним странам об утрате Россией «колоссальных территорий»
19 Марта 2021 451 1 Политика
Президент России Владимир Путин вспомнил о потере Россией «колоссальных территорий» в результате создания, а затем и распада Советского Союза. В ходе торжественного мероприятия на стадионе «Лужники» в честь годовщины присоединения Крыма Путин заявил, что Москва не позволит «использовать щедрые подарки России для нанесения ущерба самой Российской Федерации», приводит слова президента «Интерфакс».
Президентское послание «братским народам»
- Президент Путин в ходе мероприятия в честь седьмой годовщины присоединения Крыма к России напомнил соседним странам об утрате «колоссальных территорий» Российским государством. По словам президента, в 1920-е годы большевики сформировали Советский Союз и «по каким-то непонятным до сих пор причинам» передали «значительные территории, геополитические пространства в адрес квазигосударственных образований» (цитата по «Интерфаксу»).
- После передачи земель «большевики развалили свою партию», Советский Союз перестал существовать. В итоге Россия осталась без исторических земель. Сегодняшняя Москва принимает это как данность и готова дружить с соседними странами. Однако Путин отказался согласиться с одним: «Чтобы кто-то позволил себе использовать щедрые подарки России для нанесения ущерба самой Российской Федерации».
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- Присоединение Крыма Путин назвал «восстановлением исторической справедливости». В то же время жителей соседних стран Путин считает «братскими народами», которым Россия готова «подставить плечо и локоть, чтобы обеспечить развитие, двигаться дальше, идти вместе вперед».
- За день до выступления Путина министр обороны Сергей Шойгу в интервью Tengrinews назвал фантазиями мнения о том, что Россия хочет присоединить к себе Казахстан. «У нас давно сложились братские отношения. У нас нет никакого повода, чтобы что-то делить между собой, и никаких причин, абсолютно», – заявил Шойгу.
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Триста лет назад понятия Россия вообще не существовало. Тогдашний московский царь Петр1, вассал крьімского ханства, ползал перед ханом на коленях, но вот съездил в Европу, жизнь там ему понравилась, решил пригласить тамошних ученьіх, чтобьі они придумали Московии типа европейскую историю. Те за деньги что угодно готовьі бьіли придумать, приплели Киев сюда. Какое отношение Московия имела к Руси, сейчас Украина? Да никакого! Когда в Киеве бьіла вьісокоразвитая цивилизация, предки тех, кто назьівает себя россияне, еще прьігали с ветку на ветку на мокшанских болотах. Ничего страна РФ не потеряла в результате распада чичичипи, ибо ничего и не имела. Территория Московской области достаточная территория для РФ. Остальное, то что до Тихого океана, бьіло захвачено, как они сами говорят, "исключительно в результате оборонительньіх действий" . Ха-ха, оборонялись от якутов, орочей, черкасов, бурятов, чукчей, такие те агрессивньіе, нападали все время на мирньіх московитян!