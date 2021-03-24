Путин изгоняет иностранцев из Крыма. Они отказываются от участков на полуострове 622 0 Политика

Президент Владимир Путин запретил иностранцам владеть землей в Крыму в марте прошлого года. В силу президентский указ вступил 20 марта этого года. По данным Росреестра, из 11,5 тыс. участков, принадлежащих иностранным гражданам, за это время было продано всего 500. Однако указ президента дает право властям продать оставшиеся участки в принудительном порядке. В Евросоюзе в связи с этим раскритиковали решение Путина, а на Украине его назвали «юридически ничтожным», передает РБК.