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Путин изгоняет иностранцев из Крыма. Они отказываются от участков на полуострове

24 Марта 2021 622 0 Политика
Путин изгоняет иностранцев из Крыма. Они отказываются от участков на полуострове

Президент Владимир Путин запретил иностранцам владеть землей в Крыму в марте прошлого года. В силу президентский указ вступил 20 марта этого года. По данным Росреестра, из 11,5 тыс. участков, принадлежащих иностранным гражданам, за это время было продано всего 500. Однако указ президента дает право властям продать оставшиеся участки в принудительном порядке. В Евросоюзе в связи с этим раскритиковали решение Путина, а на Украине его назвали «юридически ничтожным», передает РБК.

Иностранцам здесь не место

  • Президент Путин запретил иностранным гражданам и юридическим лицам с 20 марта 2021 года владеть участками земли в Крыму, Севастополе, Астраханской и Калининградской областях. После этого из 11,5 тыс. участков, находящихся в собственности иностранцев в Крыму, на 1 января 2021 года продано было всего 500, сообщает РБК со ссылкой на Росреестр.
  • Иностранцы больше не могут владеть землей в 19 из 25 муниципальных образований в Крыму. В частности, в Евпатории, Керчи, Ялте и Судаке. Также запрет распространяется на 12 муниципалитетов Севастополя. Однако по-прежнему можно иметь участок в Симферополе, Джанкое, Красноперекопске, Белогорском, Красногвардейском и Первомайском районах.
  • Теперь власти получили возможность принудительно продать порядка 11 тыс. участков иностранцев, отмечают в Росреестре. Деньги от продажи пойдут владельцу либо, при переводе имущества в государственную или муниципальную собственность, собственнику возместят стоимость имущества, которую определит суд.
  • Украинские власти назвали указ Путина «юридически ничтожным». Они подчеркнули, что он не влечет «правовых последствий» для Украины. Однако он притесняет, дискриминирует и вытесняет украинцев с полуострова. Спикер МИД Украины Олег Николенко пообещал, что международное сообщество даст оценку действиям Путина.

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  • Эта оценка последовала от Европейской службы внешних связей. Ведомство напомнило, что Евросоюз не признает вхождение Крыма в состав России, а соответственно, не признает и «этот указ». ЕС рассматривает указ как «очередную попытку принудительной интеграции незаконно аннексированного полуострова в состав России». Также в ЕС увидели нарушение международного гуманитарного права – указ «является очередным шагом по принуждению жителей полуострова к принятию российского гражданства». Более того, в ЕС отметили, что решение Путина «ведет к произвольному лишению права собственности».
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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