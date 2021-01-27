Путин и Байден провели первые переговоры. Но договорились только об одном 146 0 Политика

Первый телефонный разговор между президентами России и США прошел через неделю после вступления Джо Байдена на президентский пост. Кремль и Белый дом сообщили о содержании переговоров, однако российская и американская версии совпали лишь в одном моменте – стороны договорились продлить еще на пять лет Договор о стратегических наступательных вооружениях. Это последнее соглашение, связывающее страны со времен завершения «холодной войны» и единственное, ограничивающее число ядерных боезарядов на сегодня.