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Путин и Байден провели первые переговоры. Но договорились только об одном
27 Января 2021 146 0 Политика
Первый телефонный разговор между президентами России и США прошел через неделю после вступления Джо Байдена на президентский пост. Кремль и Белый дом сообщили о содержании переговоров, однако российская и американская версии совпали лишь в одном моменте – стороны договорились продлить еще на пять лет Договор о стратегических наступательных вооружениях. Это последнее соглашение, связывающее страны со времен завершения «холодной войны» и единственное, ограничивающее число ядерных боезарядов на сегодня.
Россию и США объединяет только ядерная сделка
- Вечером 26 января на сайте Кремля появилось сообщение о телефонном разговоре президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. В коротком резюме состоявшихся переговоров перечисляются темы, которые обсуждались: выход США из Договора по открытому небу, иранская «ядерная сделка», ситуация на Украине, российская инициатива по провидению саммита постоянных членов Совбеза ООН, а также Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3).
- Согласно сообщению Белого дома, основными темами стало «вмешательство» России в выборы президента США, арест оппозиционера Алексея Навального, обращение с протестующими российских силовиков и поддержка США суверенитета Украины. Разница в акцентах говорит о диаметрально противоположных взглядах лидеров двух стран.
- Однако, несмотря на политическую полярность, Путин и Байден смогли уцепиться за последний договор, тянущийся со времен окончания «холодной войны» – Россия и США обменялись дипломатическими нотами о продлении на пять лет СНВ-3 (до 5 февраля 2026 года). В этом отношении оба президента «выразили удовлетворение» и пообещали в ближайшее время «завершить все необходимые процедуры».
- Ограничение ядерных боезарядов началось в июне 1979 года с договора ОСВ-2 (Брежнев – Картер). СНВ-1 было заключено в июле 1991 года (Горбачев – Буш). Оно сократило число боезарядов до 6 тыс. СНВ-2 стороны подписали в 1994 году (Ельцин – Клинтон), а СНВ-3 – в 2010-м (Медведев и Обама).
- Согласно этому последнему договоры, России и США запрещается иметь больше 1550 единиц ядерного оружия. Срок договора истекал 5 февраля, поэтому его требовалось срочно продлить. Это и стало главной причиной телефонных переговоров.
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- Президент Дональд Трамп отказывался продлевать СНВ-3. Он требовал, чтобы к договору присоединился Китай, который наращивает число ядерных боеголовок (на 30 штук в 2019 году). Администрация Джо Байдена не увидела в этом препятствия и решила заключить соглашение с Россией без Китая.
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