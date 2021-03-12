Протесты вынудили власти тратить больше на поддержку граждан 250 0 Экономика

Политические протесты в январе и феврале возымели положительный эффект – власти увеличили расходы на поддержку населения на 85%. Это привело к тому, что дефицит федерального бюджета за первые два месяца вырос на 19%. Притом, что правительство собиралось урезать расходы на 10% в этом году.