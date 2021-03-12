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Протесты вынудили власти тратить больше на поддержку граждан
12 Марта 2021 250 0 Экономика
Политические протесты в январе и феврале возымели положительный эффект – власти увеличили расходы на поддержку населения на 85%. Это привело к тому, что дефицит федерального бюджета за первые два месяца вырос на 19%. Притом, что правительство собиралось урезать расходы на 10% в этом году.
Неожиданный результат протестов
- Минфин подвел предварительные итоги исполнения бюджета первых двух месяцев 2021 года. Доходы федеральной казны составили 2,754 трлн руб., а расходы – 3,4 трлн, говорится в сообщении ведомства. Дефицит в первые два месяца составил 645 млрд руб., что равняется 19% от размера бюджета.
- Больше всего денег Минфин собрал не с нефтегазового сектора – доходы от него на 15% отстают от уровня прошлого года и принесли меньше половины от всех поступлений – 1,224 трлн руб., – а с так называемого ненефтегазового сектора. Под этим эвфемизмом понимаются прямые налоги на потребление россиян – так, сборы НДС выросли на 35%, до 743 млрд руб., а налог на импорт – на 23%, до 571 млрд. В итоге граждане снова дали бюджету больше, чем нефть и газ.
- Дефицит в 645 млрд руб., в свою очередь, возник из-за увеличения расходов на 25%. Как отмечает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова, большие расходы по социальным статьям, вероятно, были связаны с протестной активностью. Иначе трудно объяснить внезапный рост на 85% расходов на поддержку населения.
- В частности, на 472,2 млрд руб. выросли траты на «социальное обеспечение» и еще на 203,9 млрд – на выплаты семьям с детьми. Финансирование ЖКХ увеличилось до 108 млрд руб. за два месяца. Но также резко выросли траты на силовиков – на нацбезопасность и правоохранительную деятельность в феврале было потрачено 165 млрд руб., тогда как в январе расходы не превышали 128 млрд.
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- Но, как считает Наталия Орлова, всплеск расходов носил временный характер и к концу года их сокращение будет жестким, поскольку власти собираются урезать расходную часть бюджета на 10%.
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