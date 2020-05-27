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Профилактика коронавируса. Как россияне спасаются от COVID-19 в домашних условиях
27 Мая 2020 486 0 Общество
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Эпидемия коронавируса заставила многих россиян обратить внимание на свое здоровье. По данным экспертов, 74% жителей России принимают лекарства в профилактических целях, а 14% используют средства народной медицины. А как обстоят дела с коронавирусной инфекцией? Как россияне, вынужденные находиться в самоизоляции, лечатся в условиях пандемии?
- Согласно исследованию, проведенному специалистами исследовательского холдинга «Ромир», за последние 6 месяцев 54% россиян переболели простудными заболеваниями или отмечали у себя наличие признаков ОРВИ, а доля тех россиян, которые используют лекарственные препараты для профилактики заболеваний составила 74%. Причем 14% россиян сообщили, что постоянно используют средства народной медицины в профилактических целях.
- Однако в случае с коронавирусной инфекцией результаты оказались противоположными. Так, 90% участников опроса заявили, что они не используют никакие медицинские препараты для профилактики COVID-19. Почти столько же респондентов, 89% сообщили, что не прибегают и к средствам народной медицины для предотвращения заражения.
- Тем не менее, из тех, кто все же прибегает к народным средствам для профилактики коронавируса, больше всего им доверяют россияне из категорий 15-24 года и старше 55 лет. Об этом сообщили по 15% опрошенных из этих групп населения. А наименьшее доверие народные средства вызывают у представителей возрастной группы от 25 до 34 лет.
- В Роспотребнадзоре заявляют, что в настоящее время лечения от коронавирусной инфекции не существует, а заболевшим советуют соблюдать постельный режим, пить как можно больше жидкости, промывать нос солевыми растворами, осуществлять регулярное проветривание помещений, а при необходимости сбивать высокую температуру.
- Не удивительно, что 50% россиян заявили о своем недоверии системе здравоохранения России и в целом дали российской медицине отрицательную оценку. 48% россиян отметили снижение уровня своего здоровья за последние пять лет, 20% опрошенных выразили недовольство низким качеством медицинского обслуживания, а 17% респондентов отмечают ненадлежащее состояние медицинских учреждений.
- А вот российский лидер Владимир Путин выразил удовлетворение тем, что в современной России удалось сохранить систему здравоохранения СССР и сейчас, по словам президента, делаются дальнейшие шаги по ее укреплению. Об этом Владимир Путин заявил на совещании по коронавирусу, которое прошло 23 мая.
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