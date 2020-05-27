Профилактика коронавируса. Как россияне спасаются от COVID-19 в домашних условиях 486 0 Общество img_copyright

Эпидемия коронавируса заставила многих россиян обратить внимание на свое здоровье. По данным экспертов, 74% жителей России принимают лекарства в профилактических целях, а 14% используют средства народной медицины. А как обстоят дела с коронавирусной инфекцией? Как россияне, вынужденные находиться в самоизоляции, лечатся в условиях пандемии?