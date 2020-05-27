Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
27 МАЙ, 20:35 МСК
USD (ЦБ)    73,4326
EUR (ЦБ)    79,4394

27 МАЙ, 20:35 МСК
USD (ЦБ)    73,4326
EUR (ЦБ)    79,4394
Коронавирус
﻿

Профилактика коронавируса. Как россияне спасаются от COVID-19 в домашних условиях

27 Мая 2020 486 0 Общество
Профилактика коронавируса. Как россияне спасаются от COVID-19 в домашних условиях
img_copyright

Эпидемия коронавируса заставила многих россиян обратить внимание на свое здоровье. По данным экспертов, 74% жителей России принимают лекарства в профилактических целях, а 14% используют средства народной медицины. А как обстоят дела с коронавирусной инфекцией? Как россияне, вынужденные находиться в самоизоляции, лечатся в условиях пандемии?

  • Согласно исследованию, проведенному специалистами исследовательского холдинга «Ромир», за последние 6 месяцев 54% россиян переболели простудными заболеваниями или отмечали у себя наличие признаков ОРВИ, а доля тех россиян, которые используют лекарственные препараты для профилактики заболеваний составила 74%. Причем 14% россиян сообщили, что постоянно используют средства народной медицины в профилактических целях. 
  • Однако в случае с коронавирусной инфекцией результаты оказались противоположными. Так, 90% участников опроса заявили, что они не используют никакие медицинские препараты для профилактики COVID-19. Почти столько же респондентов, 89% сообщили, что не прибегают и к средствам народной медицины для предотвращения заражения.  
  • Тем не менее, из тех, кто все же прибегает к народным средствам для профилактики коронавируса, больше всего им доверяют россияне из категорий 15-24 года и старше 55 лет. Об этом сообщили по 15% опрошенных из этих групп населения. А наименьшее доверие народные средства вызывают у представителей возрастной группы от 25 до 34 лет. 
  • В Роспотребнадзоре заявляют, что в настоящее время лечения от коронавирусной инфекции не существует, а заболевшим советуют соблюдать постельный режим, пить как можно больше жидкости, промывать нос солевыми растворами, осуществлять регулярное проветривание помещений, а при необходимости сбивать высокую температуру.
  • Не удивительно, что 50% россиян заявили о своем недоверии системе здравоохранения России и в целом дали российской медицине отрицательную оценку. 48% россиян отметили снижение уровня своего здоровья за последние пять лет, 20% опрошенных выразили недовольство низким качеством медицинского обслуживания, а 17% респондентов отмечают ненадлежащее состояние медицинских учреждений.
  • А вот российский лидер Владимир Путин выразил удовлетворение тем, что в современной России удалось сохранить систему здравоохранения СССР и сейчас, по словам президента, делаются дальнейшие шаги по ее укреплению. Об этом Владимир Путин заявил на совещании по коронавирусу, которое прошло 23 мая. 
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Россия обогнала мир по ущербу от карантина. Все из-за жадности властей

Россия обогнала мир по ущербу от карантина. Все из-за жадности властей
Экономика

Распродажи и скидки до 70%. Продавцы будут бороться за каждого покупателя

Распродажи и скидки до 70%. Продавцы будут бороться за каждого покупателя
Общество

Налоги на зарплату поднимут под предлогом «страховки от безработицы»

Налоги на зарплату поднимут под предлогом «страховки от безработицы»
Экономика 1

Россияне забрали из банков 1,1 млрд долларов в апреле. Валюту завозят самолетами

Россияне забрали из банков 1,1 млрд долларов в апреле. Валюту завозят самолетами
Экономика

Узнай, страна

В Кемерово к 300-летию Кузбасса начали строить новый терминал в аэропорту им. Алексея Леонова

В Кемерово к 300-летию Кузбасса начали строить новый терминал в аэропорту им. Алексея Леонова

В Мурманской области ресурсные запасы платины, никеля и палладия вдвое превысили прогнозируемый план

В Мурманской области ресурсные запасы платины, никеля и палладия вдвое превысили прогнозируемый план

В Санкт-Петербурге заложили самый крупный и мощный в мире универсальный атомный ледокол за ₽ 51 млрд

В Санкт-Петербурге заложили самый крупный и мощный в мире универсальный атомный ледокол за ₽ 51 млрд

В Приморье сотрудники крупнейшего судостроительного комплекса «Звезда» получили 200 новых квартир

В Приморье сотрудники крупнейшего судостроительного комплекса «Звезда» получили 200 новых квартир

Новости дня

19:05 Минимальное пособие по безработице будет утроено Минимальное пособие по безработице будет утроено
Роспотребнадзор: Москва готова к отмене ограничений
Роспотребнадзор: Москва готова к отмене ограничений
17:11 В Москве разрешат прогулки по графику В Москве разрешат прогулки по графику
16:42 МЭР: экономическая активность в России достигла 79% от докризисных показателей МЭР: экономическая активность в России достигла 79% от докризисных показателей
16:03 Правила профилактики COVID-19 будут действовать до конца 2020 года Правила профилактики COVID-19 будут действовать до конца 2020 года
15:12 Песков: в России может появиться еще один выходной день Песков: в России может появиться еще один выходной день
13:01 АТОР: границу для туристов не откроют до сентября АТОР: границу для туристов не откроют до сентября
В Госдуме обозначили приоритеты при восстановлении экономики после пандемии
В Госдуме обозначили приоритеты при восстановлении экономики после пандемии
12:02 В России зафиксировано 8338 новых случаев инфицирования коронавирусом В России зафиксировано 8338 новых случаев инфицирования коронавирусом

Узнай, страна!

15:20 В Кемерово к 300-летию Кузбасса начали строить новый терминал в аэропорту им. Алексея Леонова В Кемерово к 300-летию Кузбасса начали строить новый терминал в аэропорту им. Алексея Леонова
Для МСП могут внедрить новый льготный налоговый режим
Для МСП могут внедрить новый льготный налоговый режим
15:00 В Мурманской области ресурсные запасы платины, никеля и палладия вдвое превысили прогнозируемый план В Мурманской области ресурсные запасы платины, никеля и палладия вдвое превысили прогнозируемый план
13:10 В Санкт-Петербурге заложили самый крупный и мощный в мире универсальный атомный ледокол за ₽ 51 млрд В Санкт-Петербурге заложили самый крупный и мощный в мире универсальный атомный ледокол за ₽ 51 млрд
26 МАЙ, 15:12 В Приморье сотрудники крупнейшего судостроительного комплекса «Звезда» получили 200 новых квартир В Приморье сотрудники крупнейшего судостроительного комплекса «Звезда» получили 200 новых квартир
26 МАЙ, 14:56 В Санкт-Петербурге изготовили первый российский передвижной томограф для экспресс-диагностики В Санкт-Петербурге изготовили первый российский передвижной томограф для экспресс-диагностики
26 МАЙ, 12:54 На Камчатке рыбзавод запустил полный цикл производства иммуностимулятора Омега-3 за 1,3 млрд рублей На Камчатке рыбзавод запустил полный цикл производства иммуностимулятора Омега-3 за 1,3 млрд рублей
В Роспотребнадзоре заявили, что курильщики тяжелее переносят COVID-19
В Роспотребнадзоре заявили, что курильщики тяжелее переносят COVID-19
25 МАЙ, 19:09 В ТПП РФ предлагают поддержать цветочный бизнес В ТПП РФ предлагают поддержать цветочный бизнес
25 МАЙ, 13:57 На Чукотке официально ввели в промышленную эксплуатацию на 40 лет вперед первую в мире плавучую АЭС На Чукотке официально ввели в промышленную эксплуатацию на 40 лет вперед первую в мире плавучую АЭС
25 МАЙ, 13:27 В Санкт-Петербурге спустили на воду первый фрегат с полностью российской газотурбинной установкой В Санкт-Петербурге спустили на воду первый фрегат с полностью российской газотурбинной установкой
25 МАЙ, 13:00 В Подмосковье крупнейшая в РФ фабрика по выпуску медмасок в 10 раз увеличила количество персонала В Подмосковье крупнейшая в РФ фабрика по выпуску медмасок в 10 раз увеличила количество персонала
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter