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Продуктовые карточки вместо «стабилизации» цен предложили правительству

21 Декабря 2020 365 0 Экономика
Продуктовые карточки вместо «стабилизации» цен предложили правительству

Правительство России после критики президента Владимира Путина в экстренном порядке «стабилизировало» цены на наиболее подорожавшие продукты питания. Они заморожены до конца первого квартала 2021 года по соглашению с производителями и торговыми сетями. Но этого недостаточно, считают в Общественной палате, поскольку после 1 апреля цены «снова будет диктовать рынок» (что обычно и происходит в рыночной экономике). Поэтому правительству предлагают ввести в России продуктовые карточки для малоимущих людей.

Карточки для 20 млн человек

  • Общественная палата считает действия правительства по «стабилизации» цен на продовольствие – временными мерами. Уже с 1 апреля 2021 года рынок «снова будет диктовать», сколько должен стоить сахар, подсолнечное масло и макароны для обеспечения рентабельности и экономической обоснованности производства.
  • По мнению главы комиссии ОП по развитию агропромышленного комплекса Юлии Оглоблиной, повышать цены на базовые продукты «недопустимо» в период падения уровня заработных плат и роста безработицы. Чтобы противодействовать «рынку», правительству следует ввести продуктовые карточки для малоимущих граждан либо обеспечить «социальное питания или товары первой необходимости».
  • В таком варианте карточки и социальное питание тоже будут полумерой – правительство на текущий момент не делает ничего для роста доходов граждан, уменьшения количества людей за чертой бедности и снижения уровня безработицы. Доходы по итогам года упадут на 5%, а с 2013 года – на 11%. Количество россиян за чертой бедности превысит 14% и составит 20 млн человек. Уровень безработицы повысился до 6,3%, или 4,5 млн человек и не снижается.
  • Цены на сахар выросли на 71%, на подсолнечное масло – на 23,9%, на муку – на 12,9%, на макароны – на 10,5%, на хлеб – на 6,9%. После заявлений Путина эти цены не будут снижены, как ложно подумали многие россияне, они будут лишь зафиксированы на текущем уровне до 1 апреля 2021 года. В целом же, по данным Росстата, продукты подорожали на 5,8% за год, но альтернативные оценки, например «Ромира», говорят о росте на 14%.
  • Продуктовые карточки используются в условиях дефицита продуктов питания и применялись в Советском Союзе. У многих нынешних российских чиновников осталось представление о карточках, но их экономическую суть большинство из них не понимают. С начала экономического кризиса, длящегося с 2014 года, в России регулярно поднимается вопрос продуктовых карточек, в том числе на уровне Минпромторга. В действительности же необходимо уменьшать безработицу, повышать доходы россиян, а также увеличить МРОТ и прожиточный минимум.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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