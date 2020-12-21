Продуктовые карточки вместо «стабилизации» цен предложили правительству 365 0 Экономика

Правительство России после критики президента Владимира Путина в экстренном порядке «стабилизировало» цены на наиболее подорожавшие продукты питания. Они заморожены до конца первого квартала 2021 года по соглашению с производителями и торговыми сетями. Но этого недостаточно, считают в Общественной палате, поскольку после 1 апреля цены «снова будет диктовать рынок» (что обычно и происходит в рыночной экономике). Поэтому правительству предлагают ввести в России продуктовые карточки для малоимущих людей.