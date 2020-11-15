Про любовь и отношения: а что любовь для вас?

Сегодня хочется поговорить на тему человеческих отношений и о том, как наше мировосприятие формирует нашу среду.

Сейчас много говорится про осознанность. Мое глубокое убеждение, что осознанное отношение к миру, людям, событиям формируется благодаря изучению природы и психологии человека. Для кого-то это самостоятельный путь, а кто-то проходит его при помощи специалиста — психолога, коуча, наставника, учителя, формируя новое качество жизни и мировосприятия. В процессе мы учимся видеть взаимосвязи и взаимозависимости между разными событиями, начинаем все более понимающе воспринимать проявление любых эмоций, провокаций других людей, осознавать, что они направлены не против тебя, а являются бессознательным «воспоминанием» о прошлых травмирующих событиях жизни человека и обусловлены его внутренними страхами и обидами.

Такое воспринимающее отношение делает тебя гораздо терпимее, спокойнее и гармоничнее. Ты больше улыбаешься, тебе искренне интересны люди, и ты готов дарить им этот интерес и уважение. Люди бессознательно реагируют на этот идущий от тебя позитив и отвечают тем же — улыбкой на улыбку, желанием отдавать в ответ на твой посыл добра.

Вдруг ты замечаешь, как твое окружение начинает меняться, как вокруг появляется все больше позитивных людей, готовых бескорыстно отдавать и дарить тепло. А те, кто раньше воспринимались тобой, например, просто как коллеги, «функции» внутри большого корпоративного мира вдруг становятся «живыми», обретают чувства, эмоции. А все потому, что благодаря включению психологического Я ты сам становишься живым и чутким.

И вокруг формируется совсем другое поле — поле комфорта, тепла и взаимного обмена — куда слетаются те, кто готов брать, учась при этом одновременно отдавать. Этот взаимный обогащающий обмен и есть прямой путь к личностному росту, благодаря ему мы развиваемся и наполняемся.

Человеку дано выбирать, чем себя наполнить. Кто-то выбирает социальные сети, просмотр сериалов и серфинг на просторах интернета, кто-то уходит с головой в работу, выныривая только на время отпуска, проходящего или в обездвиженном релаксе или, наоборот, в адреналиновом «прыжке». Как правило, такое наполнение не дает чувства удовлетворения, поскольку по сути является подменой, суррогатом.

И только тот, кто осознает потребность в живом, глубоком и взаимообогащающем человеческом общении, обмене теплом и искренностью, может получить истинное удовлетворение.

А что есть это как не любовь? Любовь в более широком смысле, нежели любовь между мужчиной и женщиной. Скорее, я говорю о любви к человеку.

Многие психологи приходят к тому, что по сути всем людям нужна любовь.

Каждый может понимать это чувство по-своему, но, наверное, для всех проявление любви в той или иной мере дает ощущение жизни и наполненности.

Важно, что любовь — это то, что, в первую очередь, надо научиться дарить. Мы все так жаждем этого чувства и очень редко кому приходит понимание, что, чтобы ее получить, надо научиться дарить — бескорыстно, искренне, безусловно. И эффект от этого приходит колоссальный и многократный. Казалось бы, один человек, всего лишь излучая любовь, терпение и принятие, получает эти чувства в ответ от многих, наполняя свою энергетику еще большим позитивом и источником для будущих даров.

И совершенно не стоит расстраиваться или уходить в разочарование и эгоистические мотивы, если вдруг кажется, что твоим позитивом пользуются безвозвратно. Ничего не бывает безвозвратно.

Что тут действительно важно, так это не уйти в крайности и не превратиться в жертву. Вы не должны жертвовать собой или своими интересами на благо других, любовь не предполагает жертв. Компромиссы, взаимные уступки — да, но не жертвы. Жертвенность это уже проявление нелюбви к себе, а все то, что я говорила до сих пор предполагает интерес, уважение и любовь не только к окружающим, но и к себе самому.

И если это есть, то окружающие очень четко считывают не только твою внутреннюю полноту и любовь, но и твою внутреннюю силу и самоуважение, и в такой ситуации желания безвозмездно воспользоваться твоими эмоциональными дарами будет минимально. Прикоснуться к ним — да, но не получить их безвозмездно.

То, о чем я говорю, очень хорошо прослеживается в некоторых клиентских историях, когда, восстановив свой внутренний баланс, самоуважение, любовь к себе, клиенты обнаруживают, насколько это новое состояние становится дискомфортно для отдельных людей из их окружения, которым было гораздо комфортнее, удобнее и привычнее, когда можно было использовать ресурс, не давая ничего взаимен и только опустошая его встреча за встречей. И когда этот источник однонаправленного обмена был перекрыт, возникло сильнейшее беспокойство и сопротивление, желание вернуть статус-кво, восстановить потерянные возможности.

Но если ты уже другой и осознаешь это, то для тебя пути назад уже нет. И для таких отношений есть только два возможных варианта развития событий — вслед за тобой начинает меняется твой партнер / друг / подруга или ваши пути расходятся.

И если ваши пути расходятся, то в этом тоже нет ничего страшного. Все в этом мире временно, и любые отношения тоже временны. Люди встречаются на определенный промежуток времени для того, чтобы чему-то научиться друг у друга, чем-то поделиться, создать что-то новое, в том числе новую жизнь. Чьи-то зоны пересечения настолько обширны и глубоки, что люди вместе идут рука об руку всю жизнь, не переставая учиться и получать друг от друга, чьи-то планеты заходят в вашу орбиту на непродолжительное время, но тем не менее оставляя там яркий свет полученного опыта, эмоций, впечатлений, кто-то — быстро и бесследно исчезая, оставляя лишь легкий шлейф воспоминаний.

Такое спокойное восприятие происходящего не говорит об отсутствии или притуплении эмоций у человека, скорее наоборот, оно дает вам возможность для полного и осознанного погружения в отношения, их глубокого чувствования, не отвлекаясь на второстепенное — страхи, ожидания, шумные мысли.

Автор: Ирина Бакаева. Психоаналитический коуч, организационный консультант, магистрант программы "Психоанализ и психоаналитическое бизнес-консультирование" НИУ Высшая Школа Экономики.