Приглянувшуюся Путину дачу Брежнева в Крыму купили структуры банка «Россия» 401 0 Политика

Президент Владимир Путин хотел приобрести знаменитую дачу Леонида Брежнева «Глициния» в Крыму еще в 2004 году, но украинские власти воспрепятствовали ее продаже. Как стало известно изданию «Проект», в 2019 году приглянувшийся Путину объект купили на торгах за 1,2 млрд руб. неназванные покупатели. Издание выяснило, что дачу купило предприятие «Ореанда-12», которое было зарегистрировано за восемь месяцев до аукциона. Реестр его акций принадлежит «Центру учета и регистрации» – регистратора банка «Россия».