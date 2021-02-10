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Приглянувшуюся Путину дачу Брежнева в Крыму купили структуры банка «Россия»

10 Февраля 2021 401 0 Политика
Приглянувшуюся Путину дачу Брежнева в Крыму купили структуры банка «Россия»

Президент Владимир Путин хотел приобрести знаменитую дачу Леонида Брежнева «Глициния» в Крыму еще в 2004 году, но украинские власти воспрепятствовали ее продаже. Как стало известно изданию «Проект», в 2019 году приглянувшийся Путину объект купили на торгах за 1,2 млрд руб. неназванные покупатели. Издание выяснило, что дачу купило предприятие «Ореанда-12», которое было зарегистрировано за восемь месяцев до аукциона. Реестр его акций принадлежит «Центру учета и регистрации» – регистратора банка «Россия».

«Глициния» для президента

  • Дача «Глициния» в Крыму была построена в 1955 году для Никиты Хрущева, но стала госдачей №1 Леонида Брежнева. После ее посещали Юрий Андропов и Михаил Горбачев. В 1990-х она стала дорогим пансионатом. Одна ночь в нем стоила около 300 долларов. Президенту Владимиру Путину дача приглянулась, пишет «Проект».
  • В 2004 году ее попытался приватизировать банк ВТБ за 77,9 млн гривен – около 15 млн долларов. О том, что банк действует в интересах Путина, в книге «После Майдана. Записки президента» написал бывший президент Украины Леонид Кучма. «Никто особенной тайны из этого не делал», – подчеркнул он. Эту информацию в суде подтвердил прокурор Крыма Виктор Шемчук.
  • Новый президент Украины Виктор Ющенко потребовал разорвать контракт на покупку дачи и вернуть аванс. Хозяйственный суд Украины признал незаконным отчуждение госсобственности, так как «Глициния» стоит на заповедных землях.
  • Однако продажа состоялась в 2019 году за 1,2 млрд руб. Покупатель получил: земельный участок площадью 26 га, четыре спальных корпуса и один лечебный, четыре открытых и один крытый бассейн, летний домик, бар, климатопавильон и оранжерею, а также административный и служебно-бытовой корпус с гаражами. Общая площадь зданий – 14,500 кв. м
  • Дачу купили структуры банка «Россия» близкого друга президента Юрия Ковальчука. Сделка прошла через предприятие «Ореандра-12», которое было зарегистрировано за восемь месяцев до аукциона по покупке. Гендиректором предприятия числился Янис Эрманис из Москвы, который никогда не занимал руководящих должностей в других компаний и преподавал единоборства (вин-чун).
  • Владельцем реестра акций «Ореандра-12» выступает Центр учета и регистрации, созданный в 2014 году в качестве регистратора банка «Россия». Его учредили пять физических лиц, имеющих отношение к банку. Из этого «Проект» делает вывод, что дача могла быть приобретена в интересах первого лица.

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  • «Глициния» на текущий момент является частной территорией. Вход находится под охраной, а доступ – закрыт. Рядом строится кремлевский санаторий «Нижняя Ореанда», в «Глицинии», по словам одного из сотрудников санатория, тоже идут строительные работы.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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