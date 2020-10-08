При Сталине такого не было. Мурманское пароходство распродают за долги 172 0 Экономика

Крупнейшего перевозчика грузов в российской Арктике – «Мурманское морское пароходство» суд признал банкротом и разрешил распродать за долги. Предприятие было основано при Иосифе Сталине и обладает танкерным флотом для транспортировки арктической нефти. Оно не смогло расплатиться с кредиторами, в том числе со Сбербанком, которому должно 5,4 млрд руб.