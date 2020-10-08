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При Сталине такого не было. Мурманское пароходство распродают за долги
8 Октября 2020 172 0 Экономика
Крупнейшего перевозчика грузов в российской Арктике – «Мурманское морское пароходство» суд признал банкротом и разрешил распродать за долги. Предприятие было основано при Иосифе Сталине и обладает танкерным флотом для транспортировки арктической нефти. Оно не смогло расплатиться с кредиторами, в том числе со Сбербанком, которому должно 5,4 млрд руб.
Продажа сталинского арктического флота
- По решению арбитражного суда Мурманской области АО «Мурманское морское пароходство» признано банкротом и будет распродано в счет погашения долгов. По информации РИА Новости, суд постановил «завершить наблюдение» и «открыть конкурсное производство» в течение шести месяцев, чтобы распродать имущество пароходства и погасить требования кредиторов. Фактически это – ликвидация.
- Процедура наблюдения была введена судом на предприятии в марте в связи с иском оператора железнодорожных вагонов «Урал Логистика», которому пароходство должно было 1,2 млн руб. Крупнейшим же кредитором предприятия выступает Сбербанк, занявший ему 5,4 млрд руб.
- Также суд принял решение об отстранении от должности гендиректора пароходства Николая Артемова и назначил врио конкурсного управляющего – Владимира Рябченков, сообщает ТАСС. При этом коллектив предприятия работает в прежнем режиме, а об изменениях его обещают уведомить позднее.
- Учредитель компании Николай Куликов находится под домашним арестом с сентября прошлого года. Ему вменяют злоупотребление полномочиями. Следственный комитет подозревает руководство пароходства в незаконном выводе средств из оборота на сумму 580 млн руб. Так, например, в ходе обыска у Куликова были обнаружены 11 дорогостоящих картин Рериха.
- Пароходство, основанное при Сталине, оказалось должно портовым властям иностранных государств. В результате 10 судов арестованы и 6 из них уже проданы в США, Великобритании и Литве. Среди них «Поморье», «Кузьма Минин», «Виктор Ткачев», «Петр Великий», «Иван Лопатин» и «Всеволод Белецкий».
- Президент Владимира Путина в марте просили поддержать и спасти Мурманское пароходство. Однако Путин ничего не сделал, чтобы сохранить предприятие и не допустить его ликвидации. Президент проигнорировал обращение Российского профессионального союза моряков.
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