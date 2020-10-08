Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
08 ОКТ, 10:31 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

08 ОКТ, 10:31 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

При Сталине такого не было. Мурманское пароходство распродают за долги

8 Октября 2020 172 0 Экономика
При Сталине такого не было. Мурманское пароходство распродают за долги

Крупнейшего перевозчика грузов в российской Арктике – «Мурманское морское пароходство» суд признал банкротом и разрешил распродать за долги. Предприятие было основано при Иосифе Сталине и обладает танкерным флотом для транспортировки арктической нефти. Оно не смогло расплатиться с кредиторами, в том числе со Сбербанком, которому должно 5,4 млрд руб.

Продажа сталинского арктического флота

  • По решению арбитражного суда Мурманской области АО «Мурманское морское пароходство» признано банкротом и будет распродано в счет погашения долгов. По информации РИА Новости, суд постановил «завершить наблюдение» и «открыть конкурсное производство» в течение шести месяцев, чтобы распродать имущество пароходства и погасить требования кредиторов. Фактически это – ликвидация.
  • Процедура наблюдения была введена судом на предприятии в марте в связи с иском оператора железнодорожных вагонов «Урал Логистика», которому пароходство должно было 1,2 млн руб. Крупнейшим же кредитором предприятия выступает Сбербанк, занявший ему 5,4 млрд руб.
  • Также суд принял решение об отстранении от должности гендиректора пароходства Николая Артемова и назначил врио конкурсного управляющего – Владимира Рябченков, сообщает ТАСС. При этом коллектив предприятия работает в прежнем режиме, а об изменениях его обещают уведомить позднее.
  • Учредитель компании Николай Куликов находится под домашним арестом с сентября прошлого года. Ему вменяют злоупотребление полномочиями. Следственный комитет подозревает руководство пароходства в незаконном выводе средств из оборота на сумму 580 млн руб. Так, например, в ходе обыска у Куликова были обнаружены 11 дорогостоящих картин Рериха.
  • Пароходство, основанное при Сталине, оказалось должно портовым властям иностранных государств. В результате 10 судов арестованы и 6 из них уже проданы в США, Великобритании и Литве. Среди них «Поморье», «Кузьма Минин», «Виктор Ткачев», «Петр Великий», «Иван Лопатин» и «Всеволод Белецкий».
  • Президент Владимира Путина в марте просили поддержать и спасти Мурманское пароходство. Однако Путин ничего не сделал, чтобы сохранить предприятие и не допустить его ликвидации. Президент проигнорировал обращение Российского профессионального союза моряков.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Деньги взяли без спроса. Вклады россиян пустили на покрытие дефицита бюджета

Деньги взяли без спроса. Вклады россиян пустили на покрытие дефицита бюджета
Экономика

Германия и Франция ударят санкциями по России за отравление Навального

Германия и Франция ударят санкциями по России за отравление Навального
Политика 1

Власти заработали полтриллиона на девальвации рубля в сентябре

Власти заработали полтриллиона на девальвации рубля в сентябре
Экономика 1

Саудиты снова ударили по России. Европу подкупают скидками

Саудиты снова ударили по России. Европу подкупают скидками
Экономика

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

Более 55 млрд рублей направят на строительство спортивных объектов к Универсиаде-2023 на Урале

Более 55 млрд рублей направят на строительство спортивных объектов к Универсиаде-2023 на Урале

Инновационный металлопрокат для строительства уникального атомохода «Лидер» поставили в Приморье

Инновационный металлопрокат для строительства уникального атомохода «Лидер» поставили в Приморье

Новости дня

10:28 Сирия обсуждала с Россией вопрос по предоставлению кредита Сирия обсуждала с Россией вопрос по предоставлению кредита
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
09:35 Попова: ситуация с коронавирусом в России осложняется Попова: ситуация с коронавирусом в России осложняется
07 ОКТ, 18:01 Проценко объяснил скопление машин скорой помощи в Коммунарке Проценко объяснил скопление машин скорой помощи в Коммунарке
07 ОКТ, 17:30 МВД внесло в список разыскиваемых лиц Тихановскую МВД внесло в список разыскиваемых лиц Тихановскую
07 ОКТ, 17:02 Власти эвакуируют людей из-за пожара на складе боеприпасов в Рязанской области Власти эвакуируют людей из-за пожара на складе боеприпасов в Рязанской области
07 ОКТ, 16:27 Россияне забрали из Сбербанка порядка $440 млн Россияне забрали из Сбербанка порядка $440 млн
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
07 ОКТ, 15:51 Правительство изучит возможность индексации пенсий работающим пенсионерам Правительство изучит возможность индексации пенсий работающим пенсионерам

Узнай, страна!

07 ОКТ, 17:05 Более 55 млрд рублей направят на строительство спортивных объектов к Универсиаде-2023 на Урале Более 55 млрд рублей направят на строительство спортивных объектов к Универсиаде-2023 на Урале
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
07 ОКТ, 16:36 Инновационный металлопрокат для строительства уникального атомохода «Лидер» поставили в Приморье Инновационный металлопрокат для строительства уникального атомохода «Лидер» поставили в Приморье
07 ОКТ, 15:33 Самое крупное в России месторождение элювиальных каолинов открыто в Оренбуржье Самое крупное в России месторождение элювиальных каолинов открыто в Оренбуржье
06 ОКТ, 19:29 Высокоэкологичный цех стоимостью 1,5 млрд рублей запущен на заводе растительных масел в Орле Высокоэкологичный цех стоимостью 1,5 млрд рублей запущен на заводе растительных масел в Орле
06 ОКТ, 18:13 Первый в России офшорный вертолет для работы на морских буровых объектах начали собирать в Бурятии Первый в России офшорный вертолет для работы на морских буровых объектах начали собирать в Бурятии
06 ОКТ, 17:22 В Забайкалье на крупнейшем в мире месторождении меди построен первый корпус гигантского ГМК «Удокан» В Забайкалье на крупнейшем в мире месторождении меди построен первый корпус гигантского ГМК «Удокан»
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
05 ОКТ, 15:17 ТПП РФ: процедура МДП создает преимущества при перевозках ТПП РФ: процедура МДП создает преимущества при перевозках
05 ОКТ, 13:13 Два новых пограничных корабля прибыли из Кронштадта на Камчатку Два новых пограничных корабля прибыли из Кронштадта на Камчатку
05 ОКТ, 12:59 Вторую очередь животноводческого комплекса за 2 млрд рублей начали строить в Ивановской области Вторую очередь животноводческого комплекса за 2 млрд рублей начали строить в Ивановской области
05 ОКТ, 12:45 Первое в России производство устройств для выделения гелия из природного газа запущено в Подмосковье Первое в России производство устройств для выделения гелия из природного газа запущено в Подмосковье
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter