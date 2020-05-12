Пресс-секретарь Путина заразился коронавирусом. Он носил противовирусный бейдж 1519 0 Политика img_copyright

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков, которого в СМИ обычно представляют «Кремлем», заразился коронавирусной инфекцией и был отправлен на лечение в больницу. Об этом сообщает РИА Новости, а также ТАСС, которым Песков подтвердил свое заболевание и отметил, что он «лечится».