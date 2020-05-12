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Пресс-секретарь Путина заразился коронавирусом. Он носил противовирусный бейдж
12 Мая 2020 1519 0 Политика
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Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков, которого в СМИ обычно представляют «Кремлем», заразился коронавирусной инфекцией и был отправлен на лечение в больницу. Об этом сообщает РИА Новости, а также ТАСС, которым Песков подтвердил свое заболевание и отметил, что он «лечится».
- Коронавирусная инфекция поразила российскую власть. Среди заболевших: премьер-министр России Михаил Мишустин, обязанности которого теперь исполняет вице-премьер Андрей Белоусов, министр культуры Ольга Любимова, глава Минстроя Владимир Якушев и его заместитель Дмитрий Волков.
- Известно, что Песков носил в виде бейджа блокиратор вирусов. Однако он ему не помог.
- Песков говорил журналистам, что не знает, помогает блокиратор или нет. «Каждый носит все, что может, с точки зрения превентивных средств», – сказал он.
- В Кремле, по словам Пескова, были приняты меры для предотвращения распространения инфекции. Так, например, на встречу с Путиным допускали только после тестирования на коронавирус. Многие сотрудники сдавали анализы несколько раз в неделю.
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