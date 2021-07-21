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Представитель компании Абрамовича выступил за приватизацию лесов России

21 Июля 2021 728 3 Экономика
Представитель компании Абрамовича выступил за приватизацию лесов России

Пригодной для переработки древесины в России «становится все меньше», а естественное восстановление вырубленных лесов произойдет не раньше, чем через 80-120 лет. Поэтому глава крупнейшей лесодобывающей компании на Дальнем Востоке RFP Group, которая принадлежит миллиардеру Роману Абрамовичу, предложил приватизировать 2-3% леса страны.

Приватизация докатилась до леса

  • На территории России необходимо приватизировать 2-3% леса, заявил в интервью РБК глава RFP Group Константин Лашкевич. В этом случае страна пойдет по пути Новой Зеландии, занимающей первое место в мире по экспорту леса, а также являющаяся лидером по интенсивному выращиванию новых деревьев.
  • Приватизация требуется по той причине, что пригодной древесины на Дальнем Востоке становится «все меньше». Ждать естественного роста леса вырубщикам придется 80-120 лет. Но если «инвесторам» позволят приватизировать лес, то они будут выращивать деревья для последующей рубки, говорит Лашкевич. Сейчас приватизация лесных хозяйств запрещена законом.
  • В текущих условиях вырубщики отказываются заниматься интенсивным лесовосстановлением. По словам Лашкевича, «это убьет мою операционную экономику», а вкладывать в это невозможно «без прав на землю или хотя бы насаждения». При этом необходимые инвестиции в гектар для восстановления он оценил в 5 тыс. долларов, «пока лес не начнет уже сам расти».
  • Поэтому, по мнению предпринимателя, власти должны отдать 2-3% лесной территории частникам, чтобы они добивались «кратного прироста деловой древесины». Помимо приватизации леса вырубщики хотят «дешево страховать лес, закладывать его в банк», а также «привлекать деньги из отечественных и зарубежных фондов» под этот лес.
  • Компания RFP Group, которой руководит Лашкевич, на 58% принадлежит миллиардеру Роману Абрамовичу и Александру Абрамову. 42% находятся в собственности Российско-китайского инвестфонда. Ежегодно на каждом арендованном участке эта компания вырубает до 3,7 млн кубометров деревьев.

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  • Правительство уже думает над приватизацией российского леса. В марте 2020 года глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что он готов поддержать введения частной собственности в лесном хозяйстве. Однако 90% россиян выступают против приватизации. По словам завкафедры лесной политики Петербургского государственного лесотехнического университета Владимира Петрова, россияне считают, что приватизированный лес будет беспощадно вырубаться и распродаваться за рубеж. При этом простым гражданам вход в лес будет запрещен под предлогом частной собственности.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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В
12:54 0 0
Вера:

Совсем,как Альхен из "12 стульев",стеснительный ворюга.Зачем мелочиться,2-3% от лесов России? Пусть сразу раскроет свою бездонную утробу на 100% и будет ему счастье.Кто-нибудь остановит этот беспредел?

Ы
11:17 1 0
ыавиы:

Предлагаю распродать землю вместе с жителями.

А
11:08 1 0
Анна:

Уже все, что могли, приватизировали. Где доходы в бюджет? Только личные миллиарды растут. Обязать сажать лес после вырубки можно и по договору аренды. Приватизаторы не проживут 120 лет, им наплевать на то, что вырастет когда-то и для кого-то.

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