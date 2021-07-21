Представитель компании Абрамовича выступил за приватизацию лесов России 728 3 Экономика

Пригодной для переработки древесины в России «становится все меньше», а естественное восстановление вырубленных лесов произойдет не раньше, чем через 80-120 лет. Поэтому глава крупнейшей лесодобывающей компании на Дальнем Востоке RFP Group, которая принадлежит миллиардеру Роману Абрамовичу, предложил приватизировать 2-3% леса страны.