«Норникелю» Потанина придется отдать половину денег компании за экологический ущерб Арктике 90 0 Экономика

Арбитражный суд Красноярского края постановил взыскать с «дочки» «Норникеля» – «Норильско-Таймырской энергетической компании» (НТЭК) 146,177 млрд руб. за разлив 20 тыс. тонн нефтепродуктов, которые нанесли крупнейший экологический ущерб Арктике с 1990-х годов. Юристам подконтрольной богатейшему человеку России Владимиру Потанину компании не удалось убедить суд в своей оценке ущерба. Компания взяла время на изучение решения, но пока не ответила, будет ли она обжаловать его или выплатит компенсацию. Между тем сумма иска равняется половине всех свободных денег «Норникеля».