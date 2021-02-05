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«Норникелю» Потанина придется отдать половину денег компании за экологический ущерб Арктике
5 Февраля 2021 90 0 Экономика
Арбитражный суд Красноярского края постановил взыскать с «дочки» «Норникеля» – «Норильско-Таймырской энергетической компании» (НТЭК) 146,177 млрд руб. за разлив 20 тыс. тонн нефтепродуктов, которые нанесли крупнейший экологический ущерб Арктике с 1990-х годов. Юристам подконтрольной богатейшему человеку России Владимиру Потанину компании не удалось убедить суд в своей оценке ущерба. Компания взяла время на изучение решения, но пока не ответила, будет ли она обжаловать его или выплатит компенсацию. Между тем сумма иска равняется половине всех свободных денег «Норникеля».
«Правда важнее всегда!»
- Арбитражный суд Красноярского края удовлетворил иск Росприроднадзора к «дочке» «Норникеля» – «Норильско-Таймырской энергетической компании» на рекордную сумму – 146,177 млрд руб., сообщает «Интерфакс». Тем не менее сумма штрафа за разлив 20 тыс. тонн нефтепродуктов в мае 2020 года на ТЭЦ-3 была уменьшена на 2 млрд руб.
- В дочерней компании «Норникеля» оценивали ущерб, нанесенный Арктике, в 21,4 млрд руб. – в семь раз меньше, чем посчитал справедливым суд. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила: «Спасибо каждому, кто работал на аварии и защищал позицию Службу в суде. Спасибо каждому, кто думает об экологии сейчас. А я – я рада тому, что правда важнее всегда!»
- Исходя из отчетности по МСФО «Норникеля», на выплату штрафа уйдет половина всех денег компании, которые она хранит на счетах. По состоянию на 30 июня у компании было 4,84 млрд долларов, размещенных на депозитах в рублях и иностранной валюте. При этом компания увеличила объем свободных денег на 1,8 млрд долларов за первые полгода. «Норникель» сокращал капитальные затраты – на них было направлено 519 млн вместо 2 млрд долларов. Также компании пришлось занять 2,3 млрд долларов.
- Однако, как пишет «Интерфакс», деньги пойдут не в пользу Красноярского края, а в федеральный бюджет. Пострадавший регион получит только 0,5% от суммы. Губернатор Красноярского края Александр Усс пообещал предъявить «Норникелю» новые претензии. Глава Росприроднадзора Радионова допустила, что компания Потанина подаст апелляцию на решение суда. Но призвала заплатить штраф.
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- «Норникель» скорее всего сократит сумму дивидендов на 1,3 млрд долларов, до 3,5 млрд, полагают аналитики «Атона». В результате доходность дивидендов упадет с 7,8% до 2,9%. При этом аналитики сомневаются, что «Норникелю» удастся оспорить штраф. В лучшем случае компания получит рассрочку. Пока у нее есть месяц на изучение постановления суда, после чего оно вступит в законную силу, если не будет обжаловано.
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