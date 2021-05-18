Последствия реформы Чубайса: Россия обошла США и ЕС по ценам на электроэнергию
18 Мая 2021 635 4 Экономика
Россия сильно уступает в масштабах экономики и темпах экономического роста развитым странам США и ЕС, но в результате реформ на энергетическом рынке обгоняет ведущие экономики по стоимости электроэнергии. В 2020 году цена киловатт-часа для 70% российских промышленных предприятий составила 7,34 цента, что на 0,68 цента больше, чем для предприятий в США. В ЕС электроэнергия немного дороже только в Италии и Швеции.
Россия впереди мира по ценам
- Последствия реформ Анатолия Чубайса на энергетическом рынке последние два года приводят к тому, что электроэнергия для российских промышленных предприятий оказывается устойчиво дороже, чем в США и большинстве стран Евросоюза. По данным Ассоциации «Сообщество потребителей энергии», для 70% российских предприятий, подключенных к региональным распределительным сетям, цена в 2020 году составляла 7,34 цента за киловатт-час.
- Между тем в США промышленные потребители платят 6,66 цента – это на 0,68 цента, или на 10% меньше, чем в России. В 2019 году электроэнергия в России стоила на 5% дороже, чем в США. В Евросоюзе российские цены оказались выше, чем в Испании (7,21 цента) и Финляндии (7,19 цента). Во Франции электроэнергия дешевле на 5,7%. Выше цены только в Италии (7,87 цента) и Швеции (7,93). России явно есть куда расти.
- При этом 30% промышленности России подключены к магистральным электросетям и для них киловатт-час стоит 4,52 цента. Но если взять Норвегию, которая так же богата нефтью, однако гораздо лучше справляется с «ресурсным проклятьем», то там цена для промышленности составляет всего 3,35 цента. Это примерно 2,4 руб. – меньше, чем платит большинство россиян.
- Цены на электроэнергию в России растут из-за доплат за строительство новых электростанций и нерыночных платежей, а также по причине перекрестного субсидирования, когда промышленность обязывают платить за население. Кроме того, растут тарифы электросетевого комплекса.
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- В итоге стоимость электроэнергии в России растет выше инфляции. По прогнозу «Совета рынка», в 2021-22 в европейской части и на Урале цены будут расти на 6% ежегодно, а в Сибири – на 15% в 2021 году и на 7% в следующем. Таким образом, Россия может стать мировым лидером по дороговизне электроэнергии, несмотря на желание руководства страны сделать Россию «энергетической сверхдержавой».
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Где бы ни всплыла эта фамилия там наглая ложь и дерзкий обман , ценизм и ненависть ко всему российскому . По величине урона нанесенному стране он в числе первых .
и чубайс и его ведомство провело огромную работу по модернизации энергосистемы РФ, замен советскому фонду выработавшему свой ресурс. именно благодаря этому сегодня никто не испытывает перебоев с электро-й. эта работа прошла незамеченной никем, где критика идет от незнания. на цены чубайс влиять не может, ибо это экономика под управлением правительства и президента. можно сделать сегодня кВт по 5 коп, а завтра будут банкротами производители электро-и. вообщем проблема тарифов, цен, налогов -это экономическая политика государства, а не чубайса и это объективно.
просто в РФ слабенькая экономика ориентированная на добычу и переработку сырья, сильно зависимая от цен на мировом рынке. любое дуновение ветра там, тут же сказывается на всем тут. добавим к этому удаленность источников выработки энергии от потребителей и большие потери в сетях, несовершенное оборудование и отставание во многих вещах. снизить тарифы можно путем компенсации затрат на выработку, но с кого это брать...поэтому идет плавный рост цен, тарифов, налогов. монополия то нищает вместе с населением, но пока делает вид , что это не так...
при чем тут чубайс, когда речь идет в целом об Энергетической стратегии России на период до 2020 года. введены новые мощности взамен планово выводимых. это стоило немалых денег. планировался рост экономики при дефиците мощностей. почти все что планировали выполнили, за исключением возрастающей роли угля. мощности имеются в достатке, роста экономики не произошло, экспорт элетр-и падает, затраты нужно отбивать. идет объективный рост удорожания добычи ископаемого топлива, ВИЭ мизер. добавим санкции+инфляцию=рост стоимости электроэнергии. и где тут чубайс который выполнил планы по модернизации ТЭК. народ ваще ничего не знает.