Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
18 МАЙ, 19:24 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

18 МАЙ, 19:24 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

Последствия реформы Чубайса: Россия обошла США и ЕС по ценам на электроэнергию

18 Мая 2021 635 4 Экономика
Последствия реформы Чубайса: Россия обошла США и ЕС по ценам на электроэнергию

Россия сильно уступает в масштабах экономики и темпах экономического роста развитым странам США и ЕС, но в результате реформ на энергетическом рынке обгоняет ведущие экономики по стоимости электроэнергии. В 2020 году цена киловатт-часа для 70% российских промышленных предприятий составила 7,34 цента, что на 0,68 цента больше, чем для предприятий в США. В ЕС электроэнергия немного дороже только в Италии и Швеции.

Россия впереди мира по ценам

  • Последствия реформ Анатолия Чубайса на энергетическом рынке последние два года приводят к тому, что электроэнергия для российских промышленных предприятий оказывается устойчиво дороже, чем в США и большинстве стран Евросоюза. По данным Ассоциации «Сообщество потребителей энергии», для 70% российских предприятий, подключенных к региональным распределительным сетям, цена в 2020 году составляла 7,34 цента за киловатт-час.
  • Между тем в США промышленные потребители платят 6,66 цента – это на 0,68 цента, или на 10% меньше, чем в России. В 2019 году электроэнергия в России стоила на 5% дороже, чем в США. В Евросоюзе российские цены оказались выше, чем в Испании (7,21 цента) и Финляндии (7,19 цента). Во Франции электроэнергия дешевле на 5,7%. Выше цены только в Италии (7,87 цента) и Швеции (7,93). России явно есть куда расти.
  • При этом 30% промышленности России подключены к магистральным электросетям и для них киловатт-час стоит 4,52 цента. Но если взять Норвегию, которая так же богата нефтью, однако гораздо лучше справляется с «ресурсным проклятьем», то там цена для промышленности составляет всего 3,35 цента. Это примерно 2,4 руб. – меньше, чем платит большинство россиян.
  • Цены на электроэнергию в России растут из-за доплат за строительство новых электростанций и нерыночных платежей, а также по причине перекрестного субсидирования, когда промышленность обязывают платить за население. Кроме того, растут тарифы электросетевого комплекса.

Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале

  • В итоге стоимость электроэнергии в России растет выше инфляции. По прогнозу «Совета рынка», в 2021-22 в европейской части и на Урале цены будут расти на 6% ежегодно, а в Сибири – на 15% в 2021 году и на 7% в следующем. Таким образом, Россия может стать мировым лидером по дороговизне электроэнергии, несмотря на желание руководства страны сделать Россию «энергетической сверхдержавой».
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий
О
10:24 1 0
Олег Кашин:

Где бы ни всплыла эта фамилия там наглая ложь и дерзкий обман , ценизм и ненависть ко всему российскому . По величине урона нанесенному стране он в числе первых .

И
09:39 1 1
И.И..:

и чубайс и его ведомство провело огромную работу по модернизации энергосистемы РФ, замен советскому фонду выработавшему свой ресурс. именно благодаря этому сегодня никто не испытывает перебоев с электро-й. эта работа прошла незамеченной никем, где критика идет от незнания. на цены чубайс влиять не может, ибо это экономика под управлением правительства и президента. можно сделать сегодня кВт по 5 коп, а завтра будут банкротами производители электро-и. вообщем проблема тарифов, цен, налогов -это экономическая политика государства, а не чубайса и это объективно.

И
09:26 0 1
И.И..:

просто в РФ слабенькая экономика ориентированная на добычу и переработку сырья, сильно зависимая от цен на мировом рынке. любое дуновение ветра там, тут же сказывается на всем тут. добавим к этому удаленность источников выработки энергии от потребителей и большие потери в сетях, несовершенное оборудование и отставание во многих вещах. снизить тарифы можно путем компенсации затрат на выработку, но с кого это брать...поэтому идет плавный рост цен, тарифов, налогов. монополия то нищает вместе с населением, но пока делает вид , что это не так...

И
09:16 0 1
И.И..:

при чем тут чубайс, когда речь идет в целом об Энергетической стратегии России на период до 2020 года. введены новые мощности взамен планово выводимых. это стоило немалых денег. планировался рост экономики при дефиците мощностей. почти все что планировали выполнили, за исключением возрастающей роли угля. мощности имеются в достатке, роста экономики не произошло, экспорт элетр-и падает, затраты нужно отбивать. идет объективный рост удорожания добычи ископаемого топлива, ВИЭ мизер. добавим санкции+инфляцию=рост стоимости электроэнергии. и где тут чубайс который выполнил планы по модернизации ТЭК. народ ваще ничего не знает.

Статьи

США заявили о незаконности претензий России на Арктику. Предлагают их обсудить

США заявили о незаконности претензий России на Арктику. Предлагают их обсудить
Политика

Власти выдохнули: доходы бюджета от нефти и газа восстановились

Власти выдохнули: доходы бюджета от нефти и газа восстановились
Экономика

Ценам на сахар и другие продукты запретили расти до выборов в Госдуму

Ценам на сахар и другие продукты запретили расти до выборов в Госдуму
Экономика 2

«Из-за обвинений в жадности готовы уходить с рынка». «Магнит» поглощает «Дикси»

«Из-за обвинений в жадности готовы уходить с рынка». «Магнит» поглощает «Дикси»
Экономика 2

Узнай, страна!

В Красноярском крае ученые создали технологию восстановления плодородия в Арктической зоне

В Красноярском крае ученые создали технологию восстановления плодородия в Арктической зоне

В Белгородской области открыли самую большую в Центральной России ледовую арену

В Белгородской области открыли самую большую в Центральной России ледовую арену

Новости дня

18:56 В Центробанке оценили перспективы отключения России от SWIFT В Центробанке оценили перспективы отключения России от SWIFT
США заявили о незаконности претензий России на Арктику. Предлагают их обсудить
США заявили о незаконности претензий России на Арктику. Предлагают их обсудить
17:42 Госдеп США: встреча Путина и Байдена может состояться в скором времени Госдеп США: встреча Путина и Байдена может состояться в скором времени
16:44 В Германии рассказали, от чего зависит реализация «Северного потока-2» В Германии рассказали, от чего зависит реализация «Северного потока-2»
15:38 Песков: Путин и Лукашенко могут встретиться в конце мая Песков: Путин и Лукашенко могут встретиться в конце мая
14:58 Компания S7 отменила авиарейсы в Турцию Компания S7 отменила авиарейсы в Турцию
12:26 В РФ за сутки выявили 8183 случая коронавируса В РФ за сутки выявили 8183 случая коронавируса
Власти выдохнули: доходы бюджета от нефти и газа восстановились
Власти выдохнули: доходы бюджета от нефти и газа восстановились
12:09 Рада: США хотят втянуть Россию в войну с Украиной и Европой Рада: США хотят втянуть Россию в войну с Украиной и Европой

Узнай, страна!

14:58 В Красноярском крае ученые создали технологию восстановления плодородия в Арктической зоне В Красноярском крае ученые создали технологию восстановления плодородия в Арктической зоне
Путин: скоро в РФ введут в оборот четвертую вакцину от COVID-19
Путин: скоро в РФ введут в оборот четвертую вакцину от COVID-19
09:17 В Белгородской области открыли самую большую в Центральной России ледовую арену В Белгородской области открыли самую большую в Центральной России ледовую арену
17 МАЙ, 15:33 В Воронежской области заработало сверхсовременное предприятие по переработке биоотходов В Воронежской области заработало сверхсовременное предприятие по переработке биоотходов
17 МАЙ, 14:40 В Ярославской области стартовал проект по выращиванию радужной форели В Ярославской области стартовал проект по выращиванию радужной форели
17 МАЙ, 11:51 Сергей Калетин: Предпринимателям, исполняющим госконтракты по металлоизделиям, угрожает банкротство Сергей Калетин: Предпринимателям, исполняющим госконтракты по металлоизделиям, угрожает банкротство
17 МАЙ, 10:58 В Москве стартовало строительство тоннеля уникальной ветки метро Калининско-Солнцевской линии В Москве стартовало строительство тоннеля уникальной ветки метро Калининско-Солнцевской линии
Ценам на сахар и другие продукты запретили расти до выборов в Госдуму
Ценам на сахар и другие продукты запретили расти до выборов в Госдуму
14 МАЙ, 15:29 ТОП-10 достижений недели: регионы России вели научные разработки и выпускали инновационные продукты ТОП-10 достижений недели: регионы России вели научные разработки и выпускали инновационные продукты
14 МАЙ, 14:51 В Калининградской области открыли кампус и бассейн в Балтийском федеральном университете В Калининградской области открыли кампус и бассейн в Балтийском федеральном университете
14 МАЙ, 14:03 В Волгоградской области запустили производство базового масла на уникальном комплексе НПЗ В Волгоградской области запустили производство базового масла на уникальном комплексе НПЗ
14 МАЙ, 11:22 В Новосибирской области разрабатывают вакцину против оспы В Новосибирской области разрабатывают вакцину против оспы
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter