Последствия реформы Чубайса: Россия обошла США и ЕС по ценам на электроэнергию 635 4 Экономика

Россия сильно уступает в масштабах экономики и темпах экономического роста развитым странам США и ЕС, но в результате реформ на энергетическом рынке обгоняет ведущие экономики по стоимости электроэнергии. В 2020 году цена киловатт-часа для 70% российских промышленных предприятий составила 7,34 цента, что на 0,68 цента больше, чем для предприятий в США. В ЕС электроэнергия немного дороже только в Италии и Швеции.