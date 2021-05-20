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После критики Путина Мишустин отправил зама на Камчатку

20 Мая 2021 137 0 Политика
После критики Путина Мишустин отправил зама на Камчатку

Глава правительства Михаил Мишустин после критики президента Владимира Путина отправил вице-премьера Дмитрия Чернышенко на Дальний Восток. Путина задели слова чиновника о россиянах, которые могут вытоптать Долину гейзеров. Президент потребовал от Чернышенко относиться к туристам «не как к чужим, а как к своим». После этого Мишустин поручил своему заму лично разобраться с вопросом туристического потенциала Долины гейзеров.

После критики – на Камчатку

  • Мишустин отреагировал на критику Путина в адрес вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Премьер отправил чиновника на Дальний Восток с целью решить вопрос развития туристического потенциала Долины гейзеров. Соответствующее сообщение вывешено на сайте Белого дома.
  • За день до этого, 19 мая, Чернышенко, отчитываясь о выполнении поручений по итогам послания федеральному собранию, имел неосторожность сказать, что «в Долину гейзеров на Камчатке нельзя пустить в десять раз больше народа». По словам чиновника, «они просто там вытопчут все». Эти слова задели президента Путина. Он высказал Чернышенко, что тот говорит так, будто там могут появиться «какие-то уже люди, которых мы не хотим там видеть».
  • Президент поучил вице-премьера отношению к туристам: к ним «надо относиться не как к чужим, а как к своим». Сразу после этого премьер Мишустин решил, что Чернышенко лучше поехать на Камчатку и заняться проблемой, о которой говорил Путин. Мишустин потребовал «продумать и организовать беспрепятственное посещение туристами» Долины гейзеров и при этом учесть, что это «особо охраняемая природная территория».

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  • После поездки Чернышенко Мишустин ждет разработки концепции развития туризма в Кроноцком государственном биосферном заповедники. Затем этот опыт предполагается «масштабировать» на другие территории, которых «немало на карте России».
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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