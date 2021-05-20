После критики Путина Мишустин отправил зама на Камчатку 137 0 Политика

Глава правительства Михаил Мишустин после критики президента Владимира Путина отправил вице-премьера Дмитрия Чернышенко на Дальний Восток. Путина задели слова чиновника о россиянах, которые могут вытоптать Долину гейзеров. Президент потребовал от Чернышенко относиться к туристам «не как к чужим, а как к своим». После этого Мишустин поручил своему заму лично разобраться с вопросом туристического потенциала Долины гейзеров.