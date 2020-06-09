Полтора года мусорной реформы. Россияне оценили изменения в экологии и утилизации мусора 336 0 Общество img_copyright

В начале 2019 года в России стартовала мусорная реформа. Власти надеялись с ее помощью решить проблему с несанкционированными свалками, сократить объемы вывозимых на полигоны отходов, а также ликвидировать мусорные полигоны по захоронению твердых коммунальных отходов, которых, согласно планам, не будет в России уже к 2030 году. Россияне оценили экологическую ситуацию и рассказали об отношении к новой организации сбора и вывоза мусора в своем регионе.