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Полтора года мусорной реформы. Россияне оценили изменения в экологии и утилизации мусора
9 Июня 2020 336 0 Общество
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В начале 2019 года в России стартовала мусорная реформа. Власти надеялись с ее помощью решить проблему с несанкционированными свалками, сократить объемы вывозимых на полигоны отходов, а также ликвидировать мусорные полигоны по захоронению твердых коммунальных отходов, которых, согласно планам, не будет в России уже к 2030 году. Россияне оценили экологическую ситуацию и рассказали об отношении к новой организации сбора и вывоза мусора в своем регионе.
- Согласно данным Росприроднадзора к началу 2018 года в России было накоплено 38 млрд 73 млн т промышленных и бытовых отходов, включая и такие опасные, как фтороводород, соли свинца, талий, диэтилртуть, циановодород. При этом 60% из них это те отходы, которые могут быть пущены в переработку, а остальные 40% - пищевые отходы. Но утилизировано для повторного применения в 2018 году было 2 млрд 53,9 млн т отходов, все остальное скапливается на многочисленных свалках и полигонах.
- Как выяснили представители общественной организации "Зеленый патруль" и Союза "Национальный экологический корпус", самыми "грязными" регионами России стали Красноярский край, Иркутская, Оренбургская, Нижегородская, Свердловская и Челябинская области. А самым загруженным коммунальными отходами среди регионов, по данным ТАСС, стало Подмосковье.
- С 1 января 2019 года вступил в силу федеральный закон от 31 декабря 2017 года "О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах производства и потребления" и отдельные законодательные акты Российской Федерации". В соответствии с ним в стране начался переход на новую систему обращения с ТКО.
- По прошествии полутора лет россияне оценили экологию своего региона и новую систему сбора и утилизации мусора. Так, по данным ВЦИОМ, 64% россиян оценивают экологическую обстановку в своем регионе как благополучную, а 67% наших соотечественников заявили, что их устраивает организация сбора и вывоза мусора в их населенном пункте.
- Причем чаще всего о благополучной экологической обстановке сообщали жители Москвы и Санкт-Петербурга (по 69%). Также жители двух столиц довольны и организацией сбора и вывоза мусора в своих городах. Об этом сообщают по 77% опрошенных.
- Однако, всего 41% россиян заявили, что ситуация со сбором мусора и экологическая ситуация в месте их проживания улучшилась за последний год. 43% россиян заявили, что ситуация осталась прежней, а 13% отметили ухудшение как экологии, так и подхода к сбору мусорных отходов.
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