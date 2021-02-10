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Польша отказалась от поставок российской нефти
10 Февраля 2021 319 1 Экономика
Польша прекращает закупки нефти у основного поставщика в страну – компании «Роснефть». В феврале российская нефтяная компания перекроет экспорт по магистральному нефтепроводу «Дружба». Это произойдет вследствие того, что текущий контракт на поставки нефти истек в январе, а по цене будущих поставок стороны не смогли договориться. Об этом сообщает агентство Argus со ссылкой на трейдеров.
Польша не продлевает контракт
- В январе истек долгосрочный контракт между «Роснефтью» и польским переработчиком PKN Orlen. В результате Полоцкий и Гданьский НПЗ прекратили закупать российский сорт Urals, пишет агентство Argus со ссылкой на трейдеров.
- По словам источников, сторонам не удалось договориться по цене. Российская компания добивалась повышения стоимости с прокачкой по «Дружбе» в Германию и Польшу по долгосрочным контрактам. Более того, фрахт нефтетанкеров подешевел, поэтому прибыльность морских отгрузок выросла, что могло увеличить прибыль.
- Но европейские клиенты не идут на уступки из-за низкой маржи нефтепереработки, которая снизались по причине пандемии. В связи с этим трейдеры сомневаются, что поставки в Польшу из России могут возобновиться даже в марте.
- Выпадающие из-за разногласий с Польшей объемы – три партии по 100 тыс. тонн – «Роснефть» направила на экспорт через Балтийское море. Все они будут отгружены до 26 февраля. Сырье получат торговые компании Glencore и Trafigura, с которыми у «Роснефти» заключены долгосрочные контракты.
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- Цены на российскую нефть в Европе находятся под давлением дополнительных партий. В то время как Brent торгуется выше 60 долларов за баррель, российский Urals находится у отметки 54-55 доллара. Поставки на 11 февраля, по данным Platts, продавались по 54,3 доллара за баррель в Средиземноморье и по 54 доллара на Северо-западе Европы.
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