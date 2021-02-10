Польша отказалась от поставок российской нефти 319 1 Экономика

Польша прекращает закупки нефти у основного поставщика в страну – компании «Роснефть». В феврале российская нефтяная компания перекроет экспорт по магистральному нефтепроводу «Дружба». Это произойдет вследствие того, что текущий контракт на поставки нефти истек в январе, а по цене будущих поставок стороны не смогли договориться. Об этом сообщает агентство Argus со ссылкой на трейдеров.