Полмиллиона россиян остались без Турции. Они заплатили 32 млрд руб. за путевки 729 3 Политика

Правительство России приостановило полеты в Турцию с 15 апреля по 1 июня в связи с резким ростом заболеваемости коронавирусом в стране. Это решение коснулось 533 200 россиян, из которых 40% – семьи с детьми. Граждане запланировали отдых на майские праздники и забронировали туры на общую сумму 32 млрд руб., уточнили в Ассоциации туроператоров (АТОР). В правительстве рекомендовали перенести сроки путешествия на более поздние даты.