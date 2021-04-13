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Полмиллиона россиян остались без Турции. Они заплатили 32 млрд руб. за путевки

13 Апреля 2021 729 3 Политика

Правительство России приостановило полеты в Турцию с 15 апреля по 1 июня в связи с резким ростом заболеваемости коронавирусом в стране. Это решение коснулось 533 200 россиян, из которых 40% – семьи с детьми. Граждане запланировали отдых на майские праздники и забронировали туры на общую сумму 32 млрд руб., уточнили в Ассоциации туроператоров (АТОР). В правительстве рекомендовали перенести сроки путешествия на более поздние даты.

Без отдыха на майские

  • Федеральный оперштаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в понедельник, 12 апреля, приостановил полеты в Турцию на полтора месяца – с 15 апреля по 1 июня. Сохранились только два рейса в неделю: Москва – Стамбул и Стамбул – Москва, а также вывозные рейсы, сообщает ТАСС.
  • Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в Турции уже неделю выявляется более 50 тыс. новых случаев заражения ежедневно, а относительно марта рост заболеваемости достиг 37%.
  • Вице-премьер Татьяна Голикова рекомендовала туроператорам остановить продажу билетов, а Ростуризму принять пакет мер для помощи гражданам, купившим туры в Турцию. Однако никаких официальных документов после заявлений Голиковой на портале правовой информации не появилось.
  • Полная стоимость тура в Турцию возвращена не будет, если турист решит его аннулировать, предупредил вице-президент АТОР Дмитрий Горин в эфире «Москва-24». Согласно ст. 14 закона «Об основах туристской деятельности в РФ», в случае если в стране, куда отправлялся турист, возникла угроза безопасности его жизни и здоровью, он вправе через суд требовать расторжения договора с турфирмой. Но угроза безопасности должна «подтверждаться соответствующими решениями (рекомендациями) федеральных органов государственной власти». Пока никаких нормативно-правовых документов от правительства нет.
  • По информации АКОРТ, туры в Турцию купили 533 200 россиян на общую сумму 32 млрд руб. При этом сумма не учитывает бронирования средних и нишевых туроператоров, переключившихся на туры в Турцию из-за недоступности традиционного ассортимента. Это еще около 20% от указанного объема – то есть около 6,4 млрд руб.
  • В АКОРТ отмечают, что запрет на чартерные рейсы равносилен «полному запрету и аннуляции практически всех заявок». Если туроператорам не разрешат переносить уже проданные туры, это будет сильным ударом для турбизнеса, говорят в Российском союзе туриндустрии. Сейчас все лучшие путевки в Сочи и Крым уже раскуплены, поэтому туристы, собиравшиеся в Турцию на майские праздники, останутся без отдыха.

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  • Но они, скорее всего, смогут сдвинуть поездку на другие даты – перенесенный тур может быть дороже, напоминают в «Турпомощи», но при переносе он не может стоить больше уже купленного тура. А летом туры стоят больше, чем весной.
  • В Турции бизнес шокирован решением России. В стране крайне рассчитывали на россиян, сообщает РИА Новости. На Турцию в 2020 году приходилось 70% всех организованных туров. Это наиболее комфортное направление по цене и качеству, с которым не могут конкурировать другие.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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И
10:28 3 0
И.И..:

безбашенные отдыхают во время эпидемии и в ее зоне, завозя заразу в страну...запланировали отдых в зоне эпидемии)))

В
09:54 1 0
Владимир:

Интересно было бы почитать статистику, чтобы понять срез общества отдыхающих... Можно конечно догадываться, но все же хотелось бы

В
09:17 0 0
Виктор:

Султан что-нибудь придумает для НАШЕГО ВСЕГО, и наши туристы потянутся к его помидорам!

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