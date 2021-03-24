Капитал страны
ENGLISH
24 МАР, 21:43 МСК
USD (ЦБ) 75,5379
EUR (ЦБ) 88,9960
16+
Похоронные услуги росли в России быстрее всего в 2020 году
24 Марта 2021 499 2 Экономика
Сектор услуг в России в 2020 году пережил драматическое падение – его объем сократился на 17,3%. На фоне падения услуг в сфере туризма, фитнеса, транспорта, образования, медицины и прочих рост показали только два вида услуг – почты и курьеров и ритуальных услуг. Но быстрее всего росли именно услуги, связанные с похоронами, отмечают в «Мониторинге экономической ситуации» эксперты Института Гайдара и РАНХиГС.
Рекордная смертность подняла спрос
- В 2020 году объем платных услуг населению в сопоставимых ценах упал на 17,3%, пишут в «Мониторинге экономической ситуации» эксперты Института Гайдара и РАНХиГС. Больше всего сократился объем услуг в сфере туризма – на 52%, санитарно-курортных организаций – на 40,2%, гостиниц – на 35,1%, транспорта – на 38,1% и фитнеса – на 33%.
- Меньше сократились бытовые услуги – на 14,6%, образования – на 12,6%, медицинские – на 9,5% и юридические – на 8,8%. Рост показали только два вида услуга – почты и курьеров, которые выросли за год на 3,6% и ритуальных услуг, прибавивших больше всего – 3,8%.
- Такая картина объясняется данными Росстата о смертности – она выросла на 18% и побила рекорд 2005 года. За 2020 год в России умерло 2,124 млн человек против 1,8 млн человек в предыдущем году. Смертность в России росла больше всего в декабре – на 63%.
Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале
- При этом естественная убыль населения по итогам года достигла 688,7 тыс. человек, а численность постоянного населения сократилась до минимума с 2014 года – 146,24 млн человек.
Статьи
Узнай, страна!
22 МАР, 18:26 В Вологодской области создали уникальную установку по производству активированного угля
22 МАР, 17:19 Первая очередь крупнейшего за Уралом оптового центра открылась в Новосибирской области
Написать комментарий
... а раз такое дело, надо снова понизить пенсионный возраст. А то ведь к 2035 году все досрочно перемрём. Останется администрация президента и могильщики... Или наоборот. Да, какая разница!
Путин же сказал,что это не от Ковида )))). Почему ему вопрос тогда не задали:" А от чего?!" Вопрос интересен тем, что по всем другим параметрам у нас же успехи ))) народ спортом занимается, медицина растёт, криминал упал))) Наверное Путин ответил бы:"От старости!" )))