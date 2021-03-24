Похоронные услуги росли в России быстрее всего в 2020 году 499 2 Экономика

Сектор услуг в России в 2020 году пережил драматическое падение – его объем сократился на 17,3%. На фоне падения услуг в сфере туризма, фитнеса, транспорта, образования, медицины и прочих рост показали только два вида услуг – почты и курьеров и ритуальных услуг. Но быстрее всего росли именно услуги, связанные с похоронами, отмечают в «Мониторинге экономической ситуации» эксперты Института Гайдара и РАНХиГС.