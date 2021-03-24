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Похоронные услуги росли в России быстрее всего в 2020 году

24 Марта 2021 499 2 Экономика
Похоронные услуги росли в России быстрее всего в 2020 году

Сектор услуг в России в 2020 году пережил драматическое падение – его объем сократился на 17,3%. На фоне падения услуг в сфере туризма, фитнеса, транспорта, образования, медицины и прочих рост показали только два вида услуг – почты и курьеров и ритуальных услуг. Но быстрее всего росли именно услуги, связанные с похоронами, отмечают в «Мониторинге экономической ситуации» эксперты Института Гайдара и РАНХиГС.

Рекордная смертность подняла спрос

  • В 2020 году объем платных услуг населению в сопоставимых ценах упал на 17,3%, пишут в «Мониторинге экономической ситуации» эксперты Института Гайдара и РАНХиГС. Больше всего сократился объем услуг в сфере туризма – на 52%, санитарно-курортных организаций – на 40,2%, гостиниц – на 35,1%, транспорта – на 38,1% и фитнеса – на 33%.
  • Меньше сократились бытовые услуги – на 14,6%, образования – на 12,6%, медицинские – на 9,5% и юридические – на 8,8%. Рост показали только два вида услуга – почты и курьеров, которые выросли за год на 3,6% и ритуальных услуг, прибавивших больше всего – 3,8%.
  • Такая картина объясняется данными Росстата о смертности – она выросла на 18% и побила рекорд 2005 года. За 2020 год в России умерло 2,124 млн человек против 1,8 млн человек в предыдущем году. Смертность в России росла больше всего в декабре – на 63%.

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  • При этом естественная убыль населения по итогам года достигла 688,7 тыс. человек, а численность постоянного населения сократилась до минимума с 2014 года – 146,24 млн человек.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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17:19 0 0
Владимир Владимирович:

... а раз такое дело, надо снова понизить пенсионный возраст. А то ведь к 2035 году все досрочно перемрём. Останется администрация президента и могильщики... Или наоборот. Да, какая разница!

17:12 0 0
Вася:

Путин же сказал,что это не от Ковида )))). Почему ему вопрос тогда не задали:" А от чего?!" Вопрос интересен тем, что по всем другим параметрам у нас же успехи ))) народ спортом занимается, медицина растёт, криминал упал))) Наверное Путин ответил бы:"От старости!" )))

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