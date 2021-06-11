Первой от SWIFT могут отключить Белоруссию. Европарламент призвал к санкциям 108 1 Политика

Европарламент призвал ввести жесткие санкции против Белоруссии, в том числе отключить страну от международной системы SWIFT. Также европейские парламентарии потребовали созвать международный трибунал и расследовать преступления режима Александра Лукашенко. За резолюцию проголосовали 626 депутатов из 676.