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Первой от SWIFT могут отключить Белоруссию. Европарламент призвал к санкциям

11 Июня 2021 108 1 Политика
Первой от SWIFT могут отключить Белоруссию. Европарламент призвал к санкциям

Европарламент призвал ввести жесткие санкции против Белоруссии, в том числе отключить страну от международной системы SWIFT. Также европейские парламентарии потребовали созвать международный трибунал и расследовать преступления режима Александра Лукашенко. За резолюцию проголосовали 626 депутатов из 676.

Отработают отключение на союзном государстве

  • Европарламент считает необходимым «временно исключить Белоруссию из системы SWIFT», закрыть кредитные линии для банков страны и ограничить экспорт технологий, в частности немецкой компанией Siemens. Также властям Евросоюза рекомендовано ввести жесткие секторальные санкции: эмбарго на торговлю нефтью, нефтепродуктами, сталью, товарами деревообработки и калийными удобрениями.
  • Помимо этого власти ЕС должны расширить «черные списки» белорусских чиновников и ударить санкциями по государственным и частным компаниям, которые контролируются близкими к Лукашенко бизнесменами. Об этом говорится в резолюции, которую принял Европарламент 626 голосами из 676.
  • Европарламент назвал режим Лукашенко преступным и призвал ЕС «созвать международный трибунал» для расследований его преступлений против народа Белоруссии. Депутаты в подтверждение своих слов привели статистику. С августа прошлого года в стране были задержаны 34 тыс. человек, 14 тыс. граждан вынуждены были уехать из страны, против участников протестов возбуждено более 3 тыс. уголовных дел, 470 человек, из которых семеро несовершеннолетние, стали политическими заключенными, 4,6 тыс. жаловались на пытки и насилие.

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  • По мнению Европарламента, Лукашенко «не является легитимным президентом». Он «сфальсифицировал» результаты президентских выборов в августе 2020 года. После «захвата самолета» Ryanair с 170 пассажирами Лукашенко показал – его режим «угроза международному миру и безопасности».
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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И
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И.И..:

агрессивность Л. за границами глупости.

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