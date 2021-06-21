Пенсионеров стало меньше на 1,2 млн человек с начала пенсионной реформы в России 174 1 Экономика

Росстат сообщает: число пенсионеров в России по состоянию на конец 2021 года составило 42,598 млн человек. Это на 1,267 млн меньше, чем было в начала 2018 года, когда власти начали пенсионную реформу. Но не только реформа отрицательно сказалась на числе пенсионеров. Свою роль сыграла и пандемия коронавируса.