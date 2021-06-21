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Пенсионеров стало меньше на 1,2 млн человек с начала пенсионной реформы в России

21 Июня 2021 174 1 Экономика
Пенсионеров стало меньше на 1,2 млн человек с начала пенсионной реформы в России

Росстат сообщает: число пенсионеров в России по состоянию на конец 2021 года составило 42,598 млн человек. Это на 1,267 млн меньше, чем было в начала 2018 года, когда власти начали пенсионную реформу. Но не только реформа отрицательно сказалась на числе пенсионеров. Свою роль сыграла и пандемия коронавируса.

Реформа и пандемию делают свое дело

  • С 2018 по 2021 год в России стало на 1,267 млн меньше пенсионеров. По данным Росстата, в 2018 году людей пенсионного возраста в стране было 43,865 млн человек, а в конце первого квартала 2021 года – 42,598 млн. Об этом пишут «Открытые медиа» со ссылкой на Росстат.
  • Пенсионерами Росстат считает людей, постоянно проживающих в России и получающих пенсию по законодательству. В общем числе пенсионеров не учитываются военные пенсионеры и бывшие сотрудники МВД. Если считать с ними, то пенсионеров будет на 2,6 млн больше.
  • После принятия пенсионной реформы в 2018 году и начало ее действия в 2019-м, число пенсионеров начало падать. Реформа заключалась в увеличении возраста выхода на пенсию для россиян. В первый год он увеличился на полгода – до 55,5 лет для женщин и до 60,5 лет для мужчин. В итоге в 2019 году Пенсионный фонд назначил 1,25 млн страховых пенсий – на 41% меньше, чем годом ранее, и 287 200 пенсий по гособеспечению. Таким образом, общее число пенсионеров сократилось на 326 тыс. человек за год.
  • В 2020 году происходило то же самое – страховых пенсий было назначено 1,18 млн (на 6% меньше) и 242 тыс. пенсий по гособеспечению. (на 16% меньше). Сокращение числа пенсионеров должно было составить 300 тыс. человек, но вмешался коронавирус. Пенсионный фонд сообщает об уменьшении числа пенсионеров на 568 700 человек. К такому результату могла привести высокая смертность пожилых россиян.

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  • Наконец, в первом квартале 2021 года число пенсионеров сократилось еще на 379 тыс. Это произошло в силу очередного повышения пенсионного возраста (56,5 лет для женщин и 61,5 лет для мужчин). С начала года умерло от коронавируса 124 тыс. человек, большинство из них – пенсионеры.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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В
17:43 1 0
Вера:

Гарант и ЕР добились своего,избавились от балласта,который создавал эту страну.

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