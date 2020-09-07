Павел Павлюк: «Моя миссия – делать людей успешнее и богаче»

Основатель сообщества единомышленников Kent Club Павел Павлюк рассказал о принципах работы площадки и факторах успеха

Моя карьера началась в 1985 году: молодой двадцатилетний амбициозный парень оказался в нужное время в нужном месте.

Начну с того, что жил я в большой стране СССР, где все предприятия принадлежали государству. Не было кооперативов и частных бизнесменов, по официальной версии. Подпольщиков и фарцовщиков хватало - ребят, которые мечтали жить лучше, больше зарабатывать, иметь влияние. Внутри меня бурлило желание показать себя, вырваться, стать обеспеченным, независимым и делать это все желательно легально.

К счастью, так и вышло. В момент поменялось правительство, и наступил период Перестройки. Сейчас он сравним с послаблением карантина, когда после долгого заточения, наконец-то можно выйти в свет. Так получилось и у меня.

Я был лидером молодежной организации, когда ее коснулись изменения: идеологию отодвинули на второй план, а основной целью нашего сообщества стало объединение молодых людей для организации досуга и проведения различных мероприятий.

За короткое время я стал директором районного молодежного центра “Юность”, где мы с командой принялись организовывать хозрасчетные мероприятия, устраивать концерты, развлекательные программы для местных жителей, проводить художественно-оформительные работы. Жизнь била ключом.

Как сейчас помню те сумасшедшие годы, когда мы начали хорошо зарабатывать, брав деньги за вход - рубль с человека. Сегодня трудно поверить, но тогда это была такая большая сумма, что в какой-то момент у молодого и не избалованного паренька могло снести крышу, а все сбережения пустились бы на самотек.

Но опять удача повернулась лицом и наградила новыми знакомствами. Ко мне стали обращаться толковые ребята с классными бизнес-идеями, в которые я вкладывал свои деньги. Вместе мы запустили предприятие по изготовлению мягкой мебели. Помню, тогда мягкие уголки для кухни раскупались как горячие пирожки. Дальше мы подхватили моду на кожзаменитель и стали одними из первых его выпускать. С появлением компьютеров, на базе школьного предмета информатики, наша команда стала создавать и обустраивать компьютерные классы. Вложенные деньги работали на меня, и все, за что я не брался, выстреливало молниеносно. Однажды после поездки в Польшу я вернулся с эксклюзивными продуктами, которых в нашей стране не было. Я и подумать не мог, каким спросом они будут пользоваться. Начинали с маленьких автомобилей, а со временем перешли на перевозки фурами. Так у нас завязалась и импортная торговля.

Я стал настоящим бизнесменом. Наше производство настолько быстро и масштабно развивалось, что перетекло в большую производственно-коммерческую фирму “Омега”. За четыре года, с 1986 по 1990, моя жизнь полностью изменилась.

Я строил дальнейшие планы, придумывал новые идеи для развития бизнеса и не догадывался, что жизнь уже приготовила для меня испытания. Все произошло внезапно. В 1991 году Союз распался. Во главенство пришла новая власть с новыми правилами. Они за секунду отняли то, что я строил годами. Мою компанию национализировали и, в последствии, обанкротили.

Я понял, что жить в стране, которая у меня забрала мое детище, оставила ни с чем, я не хочу. Собрал сумку с самым необходимым и без дальнейшего плана улетел в Англию. Я злился на все и на всех за то, что мне пришлось оставить родину, переехать в чужую страну, где меня никто не знал и не ждал. Только со временем я понял, что это был очередной подарок судьбы - моё спасение. В Англии началась совершенно новая и насыщенная жизнь. Но обо всем по порядку.

Потеря бизнеса для меня была большим ударом, но с того самого момента я ввел в свою жизнь такое правило: любая потеря - это находка, находка новых знаний, опыта, поэтому с того момента я больше ничего не терял.

С новыми силами я начал создавать бизнес, который на этот раз у меня никто не посмел бы отнять: ни банки, ни государство, ни рейдеры. Ответ напрашивался сам на себя - отнять нельзя то, чего у тебя нет. И тут я вспомнил себя молодого. Когда у меня появились первые большие деньги, и я не стал их хранить или тратить на ненужные вещи, а сразу же вложил в дело, дал им жизнь, и они вернулись ко мне в стократном размере.

Этот опыт впервые и натолкнул меня на мысль о создании клуба, в рамках которого все участники смогут создавать и развивать свой бизнес, а доход с него инвестировать в новые проекты. Делать же они это будут не в одиночку, а с поддержкой своих товарищей - одноклубников.

Никто даже представить не мог, какая сила может зародиться, если в одном месте собрать умных, успешных, амбициозных людей с нажитыми знаниями, опытом, идеями. Хоть они все разные, у них разные профессии, разное гражданство, разный возраст и разная религия, но объединяет их наша общая миссия - забота о благосостоянии каждого члена клуба. И когда пятьдесят тысяч мотивированных и успешных ребят играют в одной команде, то математика тут бессильна, поэтому 1+1 у нас равняется не двум и не трем, а одиннадцати.

С такой командой можно поменять отношение к миру или создать свой собственный клубный мир, особенно, если он охватывает более двадцати стран. Наши члены клуба не боятся открывать бизнес за границей, терять деньги во время путешествий или остаться без жилья, ведь везде есть свои люди, которые примут, накормят, дадут совет, поделятся опытом.

Я хотел выстроить работу Kent Club таким образом, чтобы никто не был обделен, а наоборот получал максимальную пользу от своего членства. Со временем я полностью окружил себя благодарными людьми. А кто не знает, благодарные люди - это сила, энергия, которой можно и нужно делиться.

И я не говорю сейчас о энергии, которая приносит много денег. Безусловно, деньги важны, но их никогда не было у меня в большом количестве на сберегательных счетах. Я научился быть благодарным всему, что имею, и не хотеть большего. Поэтому и желания иметь сто машин или десятки яхт у меня тоже нет. Они мне попросту не нужны, я не получаю от их владения удовольствия. Мое удовлетворение в том, что наши члены клуба могут иметь все это и давать мне в пользование, когда это понадобится. Больше мне ничего не нужно. Единственная моя мечта - быть окруженным миллионом успешных, талантливых и добрых людей.

А по поводу денег скажу только одно: страх опять все потерять выработал во мне самую необходимую и полезную привычку - постоянно вкладывать деньги в новые проекты, а не хранить. Ведь деньги - это энергия, которой нужно обмениваться. Тут все органично, как в природе: когда течет чистая водичка в ручье, не нужно ее набирать в баки и канистры, ведь она там затухнет, просто бери и пей, так и с деньгами.

Моя жизнь была непростой. Много сложностей и перемен преследовало меня, но именно они помогли мне занять свое место: поддерживать таких же новичков в бизнесе, каким я был когда-то, объединять предпринимателей для запуска совместных проектов, давать почву под новый бизнес, устраивать масштабные клубные мероприятия, на которых собираются единомышленники со всего мира, и получать от этого большое удовольствие.

Я никогда не рвался за огромным состоянием и местом в рейтинге Forbes. Моя миссия в другом - делать людей успешнее, богаче и следить, чтобы их труды никто другой себе не присвоил.