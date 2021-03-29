Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
29 МАР, 21:38 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

29 МАР, 21:38 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

Пакистан – страна, где «выпасают» деревья и возделывают каждый клочок земли

29 Марта 2021 375 0 Редакционные статьи
Пакистан – страна, где «выпасают» деревья и возделывают каждый клочок земли

Что мы знаем о Пакистане? Я не про статистические выкладки с цифрами ВВП и показателями на душу населения, которого, кстати, на небольшой территории аж 220 млн человек. Я про национальный характер и привычки, про особенности природы и знаковые места, которых больше нет нигде, а только здесь, в Пакистане.

Поделюсь своими впечатлениями после посещения этой страны. В основной своей массе страна живет очень и очень скромно. Доход в 100 долларов на семью для многих здесь – удача. Как это влияет на настроение с одного раза, конечно, не понять.

Но будем смотреть на лица людей. Они вполне красноречиво это настроение передают. И хочу вам сказать, что лица рабочих, которые строят горные дороги; крестьян, несущих саженцы деревьев для посадки; женщин, изредка попадающих в поле зрения (страна достаточно строгого мусульманского уклада, поэтому женщины находятся дома) – так вот, лица красивые и живые! То есть в глазах людей был виден интерес к тому, чем они заняты и к тем, кого они встречают.

В моей информационной действительности происходили, могу сказать, прямо тектонические изменения. Ведь вокруг этой страны сформировалось мнение, что это территория нарко-террористической сообщности. И надо быть крайне осторожным. Осторожным надо быть в любой стране, где ты появляешься первый раз. Но то радушие и открытость, которую я встретила, те лица, в которые я вглядывалась, меня удивили…

Страна в основном аграрная. Но как возделывают каждый кусочек земли, как относятся к деревьям, такое видела впервые! В горных районах везде, где удалось сделать террасу для посевов или сада – все возделано.

Я увидела, что пасти можно не только животных, но и… деревья! Представляете, пакистанцы вырезают более взрослые ветки и на этих местах прививают молодые побеги. Старыми они отапливают свое жилье и готовят еду. А от новых ждут и получают большие урожаи! Раньше я думала, что все сушеные абрикосы, персики, инжир нам привозят из Узбекистана, а теперь мне кажется, что узбеки сами покупают эти фрукты в Пакистане. Столько там садов!

Несмотря на то, что я житель гораздо более северных широт, в феврале – марте в горных районах Пакистана мне было отчаянно холодно. Но такая температура и погода никак не влияла на строительство горных дорог. Китайские инженеры и пакистанские строители скоро превратят труднодоступные горные регионы в новые центры экономического роста.

Надо заметить, что Китай вкладывает деньги в экономику Пакистана вполне заметными объемами. Но на бескорыстную помощь рассчитывать сложно. Будем наблюдать в развитии, что из этого получится.

К России у пакистанцев отношение теплое и даже радушное! Нас не раз угощали, узнав, что мы из России. Буду надеяться, что отношения между нашими странами будут развиваться динамичнее. Пакистан интересная страна со многих сторон!

Елена Ивкина
Елена Ивкина

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий

Статьи

Долги растут, как пирамида. Кудрин предупредил о «долговой» угрозе для регионов

Долги растут, как пирамида. Кудрин предупредил о «долговой» угрозе для регионов
Экономика

Кудрин объяснил невозможность повысить зарплаты учителей и врачей

Кудрин объяснил невозможность повысить зарплаты учителей и врачей
Экономика 2

Путин может выступить с «социальными инициативами» в день рождения Ленина

Путин может выступить с «социальными инициативами» в день рождения Ленина
Политика 1

Россия попросила миллиард долларов помощи у банка БРИКС

Россия попросила миллиард долларов помощи у банка БРИКС
Экономика 4

Узнай, страна!

НАО присоединится к крупному международному проекту Arctic Connect

НАО присоединится к крупному международному проекту Arctic Connect

Новый комплекс по производству и переработке молока открылся в Северной Осетии

Новый комплекс по производству и переработке молока открылся в Северной Осетии

Новости дня

18:29 В Суэцком канале возобновилось движение водного транспорта В Суэцком канале возобновилось движение водного транспорта
В РФ зарегистрировали еще одну вакцину от COVID-19
В РФ зарегистрировали еще одну вакцину от COVID-19
17:18 В России могут изменить методику расчета соцпособий В России могут изменить методику расчета соцпособий
15:53 В Германии ответили на слова США о санкциях против СП-2 В Германии ответили на слова США о санкциях против СП-2
13:44 Стал известен средний размер пенсии в РФ Стал известен средний размер пенсии в РФ
13:22 СМИ: в России смягчили требования для получения детских пособий СМИ: в России смягчили требования для получения детских пособий
11:45 В РФ обнаружили 8711 новых случаев коронавируса В РФ обнаружили 8711 новых случаев коронавируса
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
11:38 РБК: в Кремле озвучили возможную дату послания Путина РБК: в Кремле озвучили возможную дату послания Путина

Узнай, страна!

21:14 НАО присоединится к крупному международному проекту Arctic Connect НАО присоединится к крупному международному проекту Arctic Connect
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
18:20 Новый комплекс по производству и переработке молока открылся в Северной Осетии Новый комплекс по производству и переработке молока открылся в Северной Осетии
17:14 Крупнейшее в России производство синтетических перчаток запустили в Самарской области Крупнейшее в России производство синтетических перчаток запустили в Самарской области
26 МАР, 17:53 Эксперты ТПП РФ обсудили правовые и экономические отношения в сфере ЖКХ Эксперты ТПП РФ обсудили правовые и экономические отношения в сфере ЖКХ
26 МАР, 17:09 Петр Чекмарев: Для реализации потенциала отечественного АПК нужна помощь государства Петр Чекмарев: Для реализации потенциала отечественного АПК нужна помощь государства
26 МАР, 16:46 Елена Дыбова: Оптимизационный пакет поможет упростить процедуры закупок для малого бизнеса Елена Дыбова: Оптимизационный пакет поможет упростить процедуры закупок для малого бизнеса
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
26 МАР, 16:40 «Пункт назначения – Дальний Восток» «Пункт назначения – Дальний Восток»
26 МАР, 13:48 ТОП-10 достижений недели: регионы России открывали производства и тестировали новые разработки ТОП-10 достижений недели: регионы России открывали производства и тестировали новые разработки
26 МАР, 11:57 В Оренбургской области открыли новое месторождение углеводородов В Оренбургской области открыли новое месторождение углеводородов
25 МАР, 22:49 Жители Костромской области получили новый спортивный центр с бассейном Жители Костромской области получили новый спортивный центр с бассейном
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter