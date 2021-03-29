Пакистан – страна, где «выпасают» деревья и возделывают каждый клочок земли

Что мы знаем о Пакистане? Я не про статистические выкладки с цифрами ВВП и показателями на душу населения, которого, кстати, на небольшой территории аж 220 млн человек. Я про национальный характер и привычки, про особенности природы и знаковые места, которых больше нет нигде, а только здесь, в Пакистане.

Поделюсь своими впечатлениями после посещения этой страны. В основной своей массе страна живет очень и очень скромно. Доход в 100 долларов на семью для многих здесь – удача. Как это влияет на настроение с одного раза, конечно, не понять.

Но будем смотреть на лица людей. Они вполне красноречиво это настроение передают. И хочу вам сказать, что лица рабочих, которые строят горные дороги; крестьян, несущих саженцы деревьев для посадки; женщин, изредка попадающих в поле зрения (страна достаточно строгого мусульманского уклада, поэтому женщины находятся дома) – так вот, лица красивые и живые! То есть в глазах людей был виден интерес к тому, чем они заняты и к тем, кого они встречают.

В моей информационной действительности происходили, могу сказать, прямо тектонические изменения. Ведь вокруг этой страны сформировалось мнение, что это территория нарко-террористической сообщности. И надо быть крайне осторожным. Осторожным надо быть в любой стране, где ты появляешься первый раз. Но то радушие и открытость, которую я встретила, те лица, в которые я вглядывалась, меня удивили…

Страна в основном аграрная. Но как возделывают каждый кусочек земли, как относятся к деревьям, такое видела впервые! В горных районах везде, где удалось сделать террасу для посевов или сада – все возделано.

Я увидела, что пасти можно не только животных, но и… деревья! Представляете, пакистанцы вырезают более взрослые ветки и на этих местах прививают молодые побеги. Старыми они отапливают свое жилье и готовят еду. А от новых ждут и получают большие урожаи! Раньше я думала, что все сушеные абрикосы, персики, инжир нам привозят из Узбекистана, а теперь мне кажется, что узбеки сами покупают эти фрукты в Пакистане. Столько там садов!

Несмотря на то, что я житель гораздо более северных широт, в феврале – марте в горных районах Пакистана мне было отчаянно холодно. Но такая температура и погода никак не влияла на строительство горных дорог. Китайские инженеры и пакистанские строители скоро превратят труднодоступные горные регионы в новые центры экономического роста.

Надо заметить, что Китай вкладывает деньги в экономику Пакистана вполне заметными объемами. Но на бескорыстную помощь рассчитывать сложно. Будем наблюдать в развитии, что из этого получится.

К России у пакистанцев отношение теплое и даже радушное! Нас не раз угощали, узнав, что мы из России. Буду надеяться, что отношения между нашими странами будут развиваться динамичнее. Пакистан интересная страна со многих сторон!