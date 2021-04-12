Отключить Россию от SWIFT за Украину и Навального призвали в Европарламенте 639 1 Политика

Глава Европейской народной партии, являющейся ведущей фракцией в Европарламенте, Манфред Вебер призвал Евросоюз ужесточить санкции и скоординировать их с США в случае обострения ситуации на востоке Украины или ухудшения здоровья оппозиционера Алексея Навального. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на интервью Вебера медиагруппе Funke.