Отключить Россию от SWIFT за Украину и Навального призвали в Европарламенте
12 Апреля 2021 639 1 Политика
Глава Европейской народной партии, являющейся ведущей фракцией в Европарламенте, Манфред Вебер призвал Евросоюз ужесточить санкции и скоординировать их с США в случае обострения ситуации на востоке Украины или ухудшения здоровья оппозиционера Алексея Навального. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на интервью Вебера медиагруппе Funke.
Европу призвали действовать
- Лидер ключевой фракции Европарламента – Европейской народной партии – Манфред Вебер потребовал от Евросоюза решительных действий в отношении России. Москва «продолжает курс опасных провокаций» и испытывает Запад наращиванием военного присутствия рядом с востоком Украины, приводит его слова ТАСС.
- Поэтому ответ Евросоюза – «недвусмысленный, сильный» – должен быть скоординирован с США. «Время дозированных санкций проходит», – заявил Вебер и предложил «масштабное» замораживание счетов российских олигархов или отключение России от SWIFT. Кроме этого, по мнению Вебера, Евросоюз должен положить конец «Северному потоку-2».
- Вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев отреагировал на заявления Вебера. Он назвал его предложения «очередным актом похорон европейской парламентской дипломатии» и пожаловался в Комитет парламентского сотрудничества Россия – ЕС на то, что они «демонстративно назначают откровенных русофобов» и делают любой разговор «заведомо бессмысленным».
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- По словам Косачева, тем, что лидер главной фракции Европарламента – свободного и демократического политического органа – обещает «непременное ужесточение репрессалий против России» в связи с Донбассом, он посылает сигнал Киеву. Для Киева, по мнению вице-спикера Совфеда, «это прямая подсказка алгоритма действий», поскольку «мобилизация Запада против России стала смыслом всех действий (Киева) за последние годы». Косачев назвал заявления Вебера в этом контексте «крайне опасной и безответственной беспечностью».
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1) беспечность-внутреннее состояние полнейшей беззаботности, неумение позаботиться о собственных нуждах и потребностях окружающих. 2) безответственный-не сознающий своей ответственности, не отвечающий за свои действия 3) очень — чрезвычайно — необыкновенно — разительно — сильно — безгранично — безмерно — бесконечно — беспредельно заявления Вебера в этом контексте «крайне опасной и безответственной беспечностью». в переводе с языка депутата заявление Вебера в этом контексте "очень опасным, не осознающим своей ответственности и не отвечающим за свои действия человеке, находящегося в состоянии полнейшей беззаботности с полным неумением заботиться о себе и окружающих". Лидер ключевой фракции Европарламента -назван не отвечающим за свои слова и действия опасным неадекватном, призывающий к похоронам отношений с белыми и пушистыми россиянами...