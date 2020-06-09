Отдых в России подорожает на 30%. Власти поддержали внутренний туризм закрытыми границами 369 0 Экономика img_copyright

Российские власти намерены держать границы закрытыми до 1 сентября с одной единственной целью – поддержать внутренний туризм. Но туристическая отрасль не ценит этой поддержки и готовится поднять цены на 30% для россиян. Возможное повышение цен будет напрямую следовать из повышенного спроса. Но даже завышенная стоимость услуг не позволит отрасли восстановиться раньше, чем в 2022 году.