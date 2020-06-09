Капитал страны
ENGLISH
09 ИЮН, 13:10 МСК
USD (ЦБ) 73,4326
EUR (ЦБ) 79,4394
Отдых в России подорожает на 30%. Власти поддержали внутренний туризм закрытыми границами
9 Июня 2020 369 0 Экономика
img_copyright
Российские власти намерены держать границы закрытыми до 1 сентября с одной единственной целью – поддержать внутренний туризм. Но туристическая отрасль не ценит этой поддержки и готовится поднять цены на 30% для россиян. Возможное повышение цен будет напрямую следовать из повышенного спроса. Но даже завышенная стоимость услуг не позволит отрасли восстановиться раньше, чем в 2022 году.
Отдых с наценкой
- Отдых на российских курортах может подорожать на 30% этим летом. С таким прогнозом выступил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов, пишут «Известия». По имеющейся информации о бронировании мест в июле – августе цены уже выросли на 20-30%.
- В АТОР объясняют повышение цен двумя основными причинами: во-первых, желанием «отбить упущенную прибыль», а во-вторых, увеличением спроса на внутренний туризм из-за закрытых границ.
- Толкают цены вверх и нулевые доходы от въездного туризма. Туристический сезон в России длится с мая по сентябрь, но границы для иностранных туристов вряд ли откроются в этот период. Так, например, приезжающих из Китая можно будет ожидать не раньше, чем в следующем году.
- По словам Курносова, туристический сезон в этом году будет короче, а количество гостиниц и санаториев, которые смогут работать – меньше. «Это позволит собственникам и менеджменту этих объектов повысить цены», – говорит вице-президент АТОР.
- Согласно прогнозу вице-президента Российского союза туриндустрии (РТС) Юрия Барзыкина, туристический рынок восстановится не раньше, чем в 2022 году. В этом году он сократится на 50%.
- Правительство России решило запустить туристическую отрасль с 1 июля – власти разработали меры для «быстрого запуска» туристического сезона. В частности, пляжи в Краснодарском крае и Крыму заработают в течение двух недель.
Статьи
Узнай, страна
13:05 В Подмосковье запустили комплекс по переработке отходов за 3,5 млрд рублей, создав 450 рабочих мест
12:46 В Томской области возродили крупное производство легендарных «советских» консервов из речной рыбы
08 ИЮН, 21:29 Эксперт ТПП РФ: Назад, в торговые центры!
08 ИЮН, 13:18 В Калуге стартует строительство не имеющего аналогов в РФ производства энергооборудования для ТЭС
08 ИЮН, 12:57 В Липецкой области начинают строить первый в РФ завод по производству пребиотиков за 2,7 млрд рублей
08 ИЮН, 12:33 В Оренбургской области запущено единственное в России производство порошков алюминия и карбида хрома
05 ИЮН, 15:14 ТОП-10 достижений недели: как в России строили ракетный комплекс, разводили оленей и сажали персики?
05 ИЮН, 13:14 В Архангельской области изготовили пусковой стол комплекса «Ангара» для космодрома «Восточный»
Написать комментарий