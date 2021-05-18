«Освоили деньги – дальше хоть трава не расти». 3 трлн рублей могут потратить на ненужные проекты 446 0 Экономика

Президент Владимир Путин рассчитывает, что триллионы рублей, вложенные в инфраструктуру, помогут выйти на темпы роста экономики «не ниже среднемировых». Для этого до 2024 года правительство собирается потратить более 3 трлн руб. на модернизацию инфраструктуры. Однако, как пишут «Ведомости», большинство проектов не только не соответствуют современным стандартам качества, но и оказываются не нужными после постройки.