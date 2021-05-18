«Освоили деньги – дальше хоть трава не расти». 3 трлн рублей могут потратить на ненужные проекты
18 Мая 2021 446 0 Экономика
Президент Владимир Путин рассчитывает, что триллионы рублей, вложенные в инфраструктуру, помогут выйти на темпы роста экономики «не ниже среднемировых». Для этого до 2024 года правительство собирается потратить более 3 трлн руб. на модернизацию инфраструктуры. Однако, как пишут «Ведомости», большинство проектов не только не соответствуют современным стандартам качества, но и оказываются не нужными после постройки.
Инфраструктура не поможет Путину
- Подавляющее большинство (92%) компаний, занимающихся строительством инфраструктуры в России, считают, что российские инфраструктурные проекты не соответствуют современным стандартам качества. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на собственный опрос.
- Доля качественных проектов в стране не превышает 25%, считают 48% опрошенных, включая компании, инвесторов, ВЭБ.РФ и Национальный центр ГЧП (государственно-частного партнерства). Еще 42% говорят, что доля качественных проектов меньше 50%. Компании на первое место ставят экономическую эффективность проекта (54% опрошенных), а удобство для людей – на второй план (32%).
- По словам управляющего АБ «Качкин и партнеры» и главы практики по инфраструктуре и ГЧП Дениса Качкина, инфраструктурные проекты строятся тотально за счет госзаказа. Власти хотят, чтобы все было построено дешево и вовремя. При этом у проекта нет единого «хозяина»: одни быстро и дешево проектируют проект, потом стройподрядчик старается экономить. Но экономят в итоге на качестве проекта и его комфорте для людей.
- «На практике очень часто построенные объемы почти сразу оказываются брошенными, поскольку нет желающих их эксплуатировать», – говорит Качкин. «Освоили деньги на стройке – и все, дальше хоть трава не расти», – заключает он.
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- Правительство приняло план модернизации инфраструктурных проектов в 2018 году. На него будет потрачено более 3 трлн руб., которые берутся из повышения НДС для россиян с 18% до 20%. Проекты в основном получают связанные с государством структуры: ВЭБ.РФ и компании миллиардера Аркадия Ротенберга, который не скрывает своей близости с Путиным.
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