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Держатели капиталов не спешат переводить деньги в Россию. Минфин предлагает новые льготы

19 Января 2021 106 0 Экономика
Держатели капиталов не спешат переводить деньги в Россию. Минфин предлагает новые льготы

Крупный российский бизнес игнорирует призывы правительства прописаться в российских офшорах вместо Кипра, Люксембурга, Нидерландов и прочих западных юрисдикций. В двух специальных административных районах на острове Русский во Владивостоке и Октябрьский в Калининграде зарегистрировано всего 40 резидентов. Однако и они присутствуют там формально. Чтобы спасти план по «национализации» бизнеса, Минфин приготовил новые налоговые льготы для бизнеса.

Минфин спасает «российские офшоры»

  • Крупномасштабный проект российских властей с открытием внутренних офшоров для бизнеса на территории России терпит неудачу. По словам источника «Известий», в специальных административных районах (САР) на островах Русский и Октябрьский зарегистрировано всего 40 резидентов, но и они «не обеспечивают реального присутствия».
  • Компании только на бумаге фигурируют как резиденты российских офшоров, в действительности же они не вкладывают деньги на развитие этих территорий и выплачивают лишь формальные взносы. В правительстве недовольны этим.  Чиновники хотят привлечь бизнес не для галочки, а на самом деле. Но без дополнительных льгот добиться этого, как показывает практика, не удастся.
  • Поэтому Минфин уже разработал новую порцию налоговых льгот. В частности, будет снижена ставка налога на вывод капитала с 15% до 10% при условии, что компания вложит 300 млн руб. в инфраструктуру и создаст не менее 15 рабочих мест в САР. Также резиденты могут получить снижение налога на прибыль до 5% и освобождение от платы за доход по курсовой разнице.
  • Властям важно физическое, а не виртуальное присутствие компаний в российских офшорах. Именно к реальному нахождению компаний на территории России будут привязаны льготы. Одно из требований для получения их сводится к тому, что у компании должно быть не только 15 рабочих мест, но и арендованный или выкупленный офис площадью не менее 100 кв. метров.
  • С 2014 года правительство России трижды объявляло амнистию капитала и зазывала российские компании вернуться в страну с активами и капиталами. Компаниям гарантировали отказ от преследований за налоговые и валютные нарушения.
  • В 2020 году россиянам, держащим капиталы за рубежом, разрешили добровольно задекларировать имущество и счета за рубежом и получить освобождения от уплаты НДФЛ и налога на прибыль контролируемых иностранных компаний. Правда, для этого надо было стать налоговыми резидентами России.
  • Ничего из этого не привлекло российских олигархов и крупные компании. Согласно данным Центробанка, за последние пять лет из России было выведено 189,6 млрд долларов. Последние данные за 11 месяцев 2020 года говорят о бегстве капитала в размере 47,9 млрд долларов.

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  • Аналитики ING отмечают, что из России при любой политике стабильно утекает 20-30 млрд долларов в год. Деньги уходят в качестве «прямых инвестиций» за рубеж. В действительности средства возвращаются в офшорные структуры, через которые состоятельные россияне владеют бизнесом и собственностью в России.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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