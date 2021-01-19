Держатели капиталов не спешат переводить деньги в Россию. Минфин предлагает новые льготы 106 0 Экономика

Крупный российский бизнес игнорирует призывы правительства прописаться в российских офшорах вместо Кипра, Люксембурга, Нидерландов и прочих западных юрисдикций. В двух специальных административных районах на острове Русский во Владивостоке и Октябрьский в Калининграде зарегистрировано всего 40 резидентов. Однако и они присутствуют там формально. Чтобы спасти план по «национализации» бизнеса, Минфин приготовил новые налоговые льготы для бизнеса.