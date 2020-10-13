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Олигархи больше не сбегут на Кипр
13 Октября 2020 922 0 Экономика
Правительство Кипра отменяет дискредитировавшую себя программу предоставления гражданства в обмен на инвестиции после расследования арабского канала Al Jazeera. За время своего действия эта программа позволила тысячам богатых россиян приобрести «золотые паспорта» Евросоюза и не платить налоги в России.
Олигархи киприотами больше не станут
- Во вторник, 13 октября, правительство Кипра на чрезвычайном заседании приняло решение приостановить программу предоставления гражданства в обмен на инвестиции с 1 ноября текущего года. Об этом сообщает агентство Reuters.
- Программа для олигархов сильно дискредитировала себя в последнее время. Месяц назад кипрская газета Politis заявила о том, что российские, украинские и сирийские олигархи находились под следствием, санкциями или административными штрафами, когда им и членам их семей Кипр выдавал «золотые паспорта», помогая по сути преступникам избежать наказания или уйти от ответственности.
- До этого в августе телеканал Al Jazeera выпустил расследование, в котором показал, как кипрские власти награждали «золотыми паспортами» граждан России, подозревавшихся в совершении преступлений и даже находившихся в уголовном розыске.
- Власти Кипра показательно запустили на прошлой неделе процедуру лишения гражданства семи человек за дачу ложных показаний и сокрытие информации. Президент Кипра Никос Анастасиадис назначил следственную комиссию с целью проверить всех, кто получал гражданство за последние 13 лет. Собственное расследование запустила Юридическая служба Кипра (Генпрокуратура), которой еще предстоит объем злоупотреблений в рамках программы.
- Кипрское издание Politis публиковало список россиян, которые могут вызывать подозрения. Среди них высокопоставленные чиновники Внешэкономбанка, «Газпрома», «Евраза», Газпромбанка и других крупных государственных и частных компаний.
- По информации Счетной палаты Кипра в четырех из пяти заявлений на получение гражданства властям не удалось установить происхождение денежных средств, которые шли на покупку гражданства. Кипрское правительство «проигнорировало красные флажки», а в одном случае закрыло глаза на то, что претендент на гражданство находился под следствием Интерпола.
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