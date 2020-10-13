Олигархи больше не сбегут на Кипр 922 0 Экономика

Правительство Кипра отменяет дискредитировавшую себя программу предоставления гражданства в обмен на инвестиции после расследования арабского канала Al Jazeera. За время своего действия эта программа позволила тысячам богатых россиян приобрести «золотые паспорта» Евросоюза и не платить налоги в России.