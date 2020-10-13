Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
13 ОКТ, 15:23 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

13 ОКТ, 15:23 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

Олигархи больше не сбегут на Кипр

13 Октября 2020 922 0 Экономика
Олигархи больше не сбегут на Кипр

Правительство Кипра отменяет дискредитировавшую себя программу предоставления гражданства в обмен на инвестиции после расследования арабского канала Al Jazeera. За время своего действия эта программа позволила тысячам богатых россиян приобрести «золотые паспорта» Евросоюза и не платить налоги в России.

Олигархи киприотами больше не станут

  • Во вторник, 13 октября, правительство Кипра на чрезвычайном заседании приняло решение приостановить программу предоставления гражданства в обмен на инвестиции с 1 ноября текущего года. Об этом сообщает агентство Reuters.
  • Программа для олигархов сильно дискредитировала себя в последнее время. Месяц назад кипрская газета Politis заявила о том, что российские, украинские и сирийские олигархи находились под следствием, санкциями или административными штрафами, когда им и членам их семей Кипр выдавал «золотые паспорта», помогая по сути преступникам избежать наказания или уйти от ответственности.
  • До этого в августе телеканал Al Jazeera выпустил расследование, в котором показал, как кипрские власти награждали «золотыми паспортами» граждан России, подозревавшихся в совершении преступлений и даже находившихся в уголовном розыске.
  • Власти Кипра показательно запустили на прошлой неделе процедуру лишения гражданства семи человек за дачу ложных показаний и сокрытие информации. Президент Кипра Никос Анастасиадис назначил следственную комиссию с целью проверить всех, кто получал гражданство за последние 13 лет. Собственное расследование запустила Юридическая служба Кипра (Генпрокуратура), которой еще предстоит объем злоупотреблений в рамках программы.
  • Кипрское издание Politis публиковало список россиян, которые могут вызывать подозрения. Среди них высокопоставленные чиновники Внешэкономбанка, «Газпрома», «Евраза», Газпромбанка и других крупных государственных и частных компаний.
  • По информации Счетной палаты Кипра в четырех из пяти заявлений на получение гражданства властям не удалось установить происхождение денежных средств, которые шли на покупку гражданства. Кипрское правительство «проигнорировало красные флажки», а в одном случае закрыло глаза на то, что претендент на гражданство находился под следствием Интерпола.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Долларов нет. Российские банки страдают от дефицита валюты

Долларов нет. Российские банки страдают от дефицита валюты
Экономика

«Властям придется опять закрывать людей». Россию ждет частичный карантин

«Властям придется опять закрывать людей». Россию ждет частичный карантин
Политика

Путин назначил Медведева защитником России от инфекций

Путин назначил Медведева защитником России от инфекций
Политика 2

Россия потеряла доходы от нефти и газа. Они вернулись в 2004 год

Россия потеряла доходы от нефти и газа. Они вернулись в 2004 год
Экономика 1

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

Дан старт второму этапу бурения на крупнейшем в РФ нефтяном месторождении дна Каспийского моря

Дан старт второму этапу бурения на крупнейшем в РФ нефтяном месторождении дна Каспийского моря

Строительство мега-комплекса по производству аммиака и карбамида за 40 млрд рублей начали в Щекино

Строительство мега-комплекса по производству аммиака и карбамида за 40 млрд рублей начали в Щекино

Новости дня

14:58 Тихановская предъявила Лукашенко "народный ультиматум" Тихановская предъявила Лукашенко "народный ультиматум"
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
14:41 Коронавирус может блокировать иммунитет Коронавирус может блокировать иммунитет
12:55 Попова: нет смысла вводить новые ограничения для экономики и школ Попова: нет смысла вводить новые ограничения для экономики и школ
11:38 Маас: Россия не принимает факты по делу Навального Маас: Россия не принимает факты по делу Навального
10:55 В России впервые выявили 13868 заболевших COVID-19 за сутки В России впервые выявили 13868 заболевших COVID-19 за сутки
10:15 Семенов: цветение водорослей на Камчатке связано с изменением климата Семенов: цветение водорослей на Камчатке связано с изменением климата
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
09:42 Роспотребнадзор обнаружил COVID-19 в больницах, магазинах и транспорте Роспотребнадзор обнаружил COVID-19 в больницах, магазинах и транспорте

Узнай, страна!

12 ОКТ, 18:44 Дан старт второму этапу бурения на крупнейшем в РФ нефтяном месторождении дна Каспийского моря Дан старт второму этапу бурения на крупнейшем в РФ нефтяном месторождении дна Каспийского моря
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
12 ОКТ, 12:38 Строительство мега-комплекса по производству аммиака и карбамида за 40 млрд рублей начали в Щекино Строительство мега-комплекса по производству аммиака и карбамида за 40 млрд рублей начали в Щекино
12 ОКТ, 12:09 В Удмуртии досрочно построили третью очередь промпарка «Металлургический» для малого бизнеса В Удмуртии досрочно построили третью очередь промпарка «Металлургический» для малого бизнеса
09 ОКТ, 17:32 ТОП-10 достижений недели: как в России осваивали земные недра и создавали космическое производство? ТОП-10 достижений недели: как в России осваивали земные недра и создавали космическое производство?
09 ОКТ, 16:12 Первую в мире установку для внеземного синтеза полупроводников изготовили новосибирские ученые Первую в мире установку для внеземного синтеза полупроводников изготовили новосибирские ученые
09 ОКТ, 15:50 Уникальное месторождение газа с запасами в два триллиона кубометров открыли на шельфе Ямала Уникальное месторождение газа с запасами в два триллиона кубометров открыли на шельфе Ямала
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
08 ОКТ, 17:38 Крупнейшую в Крыму больницу за 9 млрд рублей сдали в эксплуатацию Крупнейшую в Крыму больницу за 9 млрд рублей сдали в эксплуатацию
08 ОКТ, 17:03 Крупнейший в Европе завод по производству средств защиты растений открыли в Липецкой области Крупнейший в Европе завод по производству средств защиты растений открыли в Липецкой области
08 ОКТ, 16:28 Самый крупный в России кролиководческий комплекс удвоил мощности за миллиард рублей на Смоленщине Самый крупный в России кролиководческий комплекс удвоил мощности за миллиард рублей на Смоленщине
07 ОКТ, 17:05 Более 55 млрд рублей направят на строительство спортивных объектов к Универсиаде-2023 на Урале Более 55 млрд рублей направят на строительство спортивных объектов к Универсиаде-2023 на Урале
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter