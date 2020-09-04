Окрашивание волос и риск рака: крупнейшее исследование на сегодняшний день

Считается, что краски для волос содержат определенные химические вещества, которые ответственны за риск рака. В крупнейшем на сегодняшний день исследовании, в котором наблюдали 117 200 женщин из США в течение 36 лет, ученые дали ответ действительно ли частое окрашивание волос может вызвать рак.

Предыдущие исследования показали, что люди, которые регулярно красят волосы, могут иметь более высокий риск рака, особенно рака мочевого пузыря и рака груди. Краски для волос содержат определенные химические вещества, которые ответственны за повышенный риск возникновения рака.

Тем не менее в крупнейшем на сегодняшний день исследовании, в котором наблюдали 117 200 женщин из США в течение 36 лет, это не подтвердилось.

Группа исследователей во главе с Евой Шернхаммер, заведующей кафедрой эпидемиологии Венского медицинского университета, в ходе специального анализа данных когортного исследования американских медсестер показала, что регулярное окрашивание волос не оказывает значительного влияния на большинство типов рака, за редким исключением.

Международное агентство по изучению рака (IARC), входящее в состав Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), классифицировало профессиональное воздействие красок для волос (например, для парикмахеров) как вероятный канцероген для человека, в то время как использование красок для волос в личных целях не могло быть классифицировано.

Однако, поскольку текущие эпидемиологические данные далеки от окончательных, существует опасение по поводу канцерогенного потенциала личного использования перманентной краски для волос, особенно агрессивных и наиболее часто используемых.

Текущее исследование - крупнейшее на сегодняшний день проспективное исследование по этой теме - не обнаружило связи между личным использованием перманентной краски для волос и риском большинства видов рака или связанной с ним смертности.

Исследователи обнаружили положительную связь с риском базальноклеточной карциномы, гормонально-отрицательного рака груди (ER-, PR- и ER-/PR-) и рака яичников.

Кроме того, исследование также обнаружило доказательства неоднородности из-за естественного цвета волос: повышенный риск лимфомы Ходжкина наблюдался только у женщин с от природы темными волосами, а более высокий риск базальноклеточного рака особенно наблюдался у женщин с естественно светлыми волосами, пишет ECancer.

Ева Шернхаммер:

«Настоящее проспективное когортное исследование дает некоторые подтверждения против опасений, что личное использование перманентных красок для волос может быть связано с повышенным риском рака или смертности. Тем не менее, мы также обнаружили положительную корреляцию для риска некоторых видов рака».