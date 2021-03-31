Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
01 АПР, 02:51 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

01 АПР, 02:51 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

Огненный взрыв перегретого газа обрушился на Антарктиду 430 тыс. лет назад

31 Марта 2021 115 0 Наука и технологии
Огненный взрыв перегретого газа обрушился на Антарктиду 430 тыс. лет назад

Примерно 430000 лет назад раскаленный шар горячего газа вылетел с неба и врезался в Антарктиду - и теперь ученые обнаружили крошечные кусочки мусора, образовавшиеся в результате этого удара.

Команда ученых из Кентского университета в Великобритании собрала минеральные частицы из Валнумфьеллета в горах Сёр-Рондане на Земле Королевы Мод в Антарктиде, которая расположена к югу от Африки на восточной стороне континента. Антарктида предлагает идеальную среду для разведки остатков метеоритов из-за ее сухого, холодного климата и минимального присутствия человека. Так считает первый автор исследования Маттиас Ван Гиннекен, геолог, специализирующийся на изучении микрометеоритов или чрезвычайно крошечных метеоритов размером с частицы пыли. 

«Это была моя первая антарктическая экспедиция... и мы нашли этот идеальный участок для отбора проб на вершине горы Сер-Рондане», - сказал Ван Гиннекен, 

Собрав осадок с вершины, Ван Гиннекен просканировал образцы с помощью электронного микроскопа.

«К моему большому удивлению, я обнаружил эти очень странно выглядящие частицы, которые не были похожи на земные частицы ... но они также не были похожи на микрометеориты», - сказал он. 

В отличие от микрометеоритов, которые напоминают мелкую пыль, около половины образцов выглядели как несколько слитых вместе крошечных камней. По его словам, некоторые из них были покрыты крошечными пятнышками материала, в то время как на других были отчетливые отметины, похожие на снежинки.

Химический состав частиц предполагает, что они образовались сотни тысяч лет назад во время взрыва в нижних слоях атмосферы, который происходит, когда метеорит испаряется, прежде чем упасть на землю. 

«Если удастся идентифицировать больше этих уникальных падений, а затем исследовать даже более старые частицы, возможно, мы сможем использовать их, чтобы понять характеристики атмосферы ранней Земли», - сказал Майтрайи Боз, изотопный космохимик из Университета штата Аризона (ASU) в Темпе, который не принимал участия в исследовании, сообщает Live Science.

Понимание природы этих ударов также может помочь нам подготовиться, если такой метеор снова полетит к Земле, но на этот раз он будет нацелен на шумный город, а не на пустыню Антарктики, сказал Ван Гиннекен.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий

Статьи

Путин против «дикого капитализма». Президент допустил национализацию проблемных предприятий

Путин против «дикого капитализма». Президент допустил национализацию проблемных предприятий
Экономика 1

США привели войска в Европе в боеготовность. Россия стянула военных к Донбассу

США привели войска в Европе в боеготовность. Россия стянула военных к Донбассу
Политика 2

На защиту Путина от коронавируса при встречах с чиновниками потратили более 6 млрд рублей

На защиту Путина от коронавируса при встречах с чиновниками потратили более 6 млрд рублей
Экономика 2

«Кубышку» России решили вложить в золото. Оно обесценилось на 11% с начала года

«Кубышку» России решили вложить в золото. Оно обесценилось на 11% с начала года
Экономика 2

Узнай, страна!

В Бурятии запустили самую крупную в регионе солнечную электростанцию

В Бурятии запустили самую крупную в регионе солнечную электростанцию

Первое в России производство дождевальных машин открыто в Самарской области

Первое в России производство дождевальных машин открыто в Самарской области

Новости дня

31 МАР, 18:02 "Академик Черский" прибыл в Данию для достройки СП-2 "Академик Черский" прибыл в Данию для достройки СП-2
СФ одобрил закон об обнулении президентских сроков
СФ одобрил закон об обнулении президентских сроков
31 МАР, 17:04 В МИД РФ ответили на высылку дипломатов из Италии В МИД РФ ответили на высылку дипломатов из Италии
31 МАР, 15:54 В Кремле оценили риск прихода третьей волны COVID-19 В Кремле оценили риск прихода третьей волны COVID-19
31 МАР, 12:31 В РФ зарегистрировали вакцину от COVID-19 для животных В РФ зарегистрировали вакцину от COVID-19 для животных
31 МАР, 12:01 В России изменили правила выплат пособий по безработице В России изменили правила выплат пособий по безработице
31 МАР, 11:19 Российские медики обнаружили 8275 новых случаев COVID-19 Российские медики обнаружили 8275 новых случаев COVID-19
Власти России связали рост цен на бензин со слабым рублем
Власти России связали рост цен на бензин со слабым рублем
31 МАР, 11:08 В РФ продлили упрощенный порядок регистрации безработных В РФ продлили упрощенный порядок регистрации безработных

Узнай, страна!

31 МАР, 21:22 В Бурятии запустили самую крупную в регионе солнечную электростанцию В Бурятии запустили самую крупную в регионе солнечную электростанцию
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
31 МАР, 20:44 Первое в России производство дождевальных машин открыто в Самарской области Первое в России производство дождевальных машин открыто в Самарской области
31 МАР, 19:06 Тульская компания первой в России начала поставки порошка для 3D-печати для судостроения и авиации Тульская компания первой в России начала поставки порошка для 3D-печати для судостроения и авиации
30 МАР, 22:12 В Томской области появился новый коровник В Томской области появился новый коровник
30 МАР, 20:53 В Якутии открылось новое производство пластиковых окон В Якутии открылось новое производство пластиковых окон
29 МАР, 21:14 НАО присоединится к крупному международному проекту Arctic Connect НАО присоединится к крупному международному проекту Arctic Connect
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
29 МАР, 18:20 Новый комплекс по производству и переработке молока открылся в Северной Осетии Новый комплекс по производству и переработке молока открылся в Северной Осетии
29 МАР, 17:14 Крупнейшее в России производство синтетических перчаток запустили в Самарской области Крупнейшее в России производство синтетических перчаток запустили в Самарской области
26 МАР, 17:53 Эксперты ТПП РФ обсудили правовые и экономические отношения в сфере ЖКХ Эксперты ТПП РФ обсудили правовые и экономические отношения в сфере ЖКХ
26 МАР, 17:09 Петр Чекмарев: Для реализации потенциала отечественного АПК нужна помощь государства Петр Чекмарев: Для реализации потенциала отечественного АПК нужна помощь государства
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter