Огненный взрыв перегретого газа обрушился на Антарктиду 430 тыс. лет назад

Примерно 430000 лет назад раскаленный шар горячего газа вылетел с неба и врезался в Антарктиду - и теперь ученые обнаружили крошечные кусочки мусора, образовавшиеся в результате этого удара.

Команда ученых из Кентского университета в Великобритании собрала минеральные частицы из Валнумфьеллета в горах Сёр-Рондане на Земле Королевы Мод в Антарктиде, которая расположена к югу от Африки на восточной стороне континента. Антарктида предлагает идеальную среду для разведки остатков метеоритов из-за ее сухого, холодного климата и минимального присутствия человека. Так считает первый автор исследования Маттиас Ван Гиннекен, геолог, специализирующийся на изучении микрометеоритов или чрезвычайно крошечных метеоритов размером с частицы пыли.

«Это была моя первая антарктическая экспедиция... и мы нашли этот идеальный участок для отбора проб на вершине горы Сер-Рондане», - сказал Ван Гиннекен,

Собрав осадок с вершины, Ван Гиннекен просканировал образцы с помощью электронного микроскопа.

«К моему большому удивлению, я обнаружил эти очень странно выглядящие частицы, которые не были похожи на земные частицы ... но они также не были похожи на микрометеориты», - сказал он.

В отличие от микрометеоритов, которые напоминают мелкую пыль, около половины образцов выглядели как несколько слитых вместе крошечных камней. По его словам, некоторые из них были покрыты крошечными пятнышками материала, в то время как на других были отчетливые отметины, похожие на снежинки.

Химический состав частиц предполагает, что они образовались сотни тысяч лет назад во время взрыва в нижних слоях атмосферы, который происходит, когда метеорит испаряется, прежде чем упасть на землю.

«Если удастся идентифицировать больше этих уникальных падений, а затем исследовать даже более старые частицы, возможно, мы сможем использовать их, чтобы понять характеристики атмосферы ранней Земли», - сказал Майтрайи Боз, изотопный космохимик из Университета штата Аризона (ASU) в Темпе, который не принимал участия в исследовании, сообщает Live Science.

Понимание природы этих ударов также может помочь нам подготовиться, если такой метеор снова полетит к Земле, но на этот раз он будет нацелен на шумный город, а не на пустыню Антарктики, сказал Ван Гиннекен.