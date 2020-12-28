«Очищающий эффект». Центробанк увидел позитив в массовых банкротствах 219 0 Экономика

Пандемия коронавируса спровоцировала банкротства и ликвидацию большого числа компаний. В Центробанке России предлагают смотреть на это как на «очищающую силу» кризиса. По мнению аналитиков регулятора, с рынка уходят наименее производительные компании, и это может положительно сказаться на перспективах экономического роста. Однако есть и риск – если в России не будут открываться новые предприятия, обеспечить работой сотрудников закрывшихся компаний не получится. Следовательно, эффект «очищения» будет нивелирован.