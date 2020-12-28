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«Очищающий эффект». Центробанк увидел позитив в массовых банкротствах

28 Декабря 2020 219 0 Экономика
«Очищающий эффект». Центробанк увидел позитив в массовых банкротствах

Пандемия коронавируса спровоцировала банкротства и ликвидацию большого числа компаний. В Центробанке России предлагают смотреть на это как на «очищающую силу» кризиса. По мнению аналитиков регулятора, с рынка уходят наименее производительные компании, и это может положительно сказаться на перспективах экономического роста. Однако есть и риск – если в России не будут открываться новые предприятия, обеспечить работой сотрудников закрывшихся компаний не получится. Следовательно, эффект «очищения» будет нивелирован.

Благотворное очищение и большой риск

  • В октябре уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова объявила официальные цифры. Пандемия коронавируса привела к банкротству 4,17 млн индивидуальных предпринимателей и предприятий малого и среднего бизнеса. Это 67% от их общего числа.
  • В Центробанке считают, что с рынка ушли наименее производительные компании. В записке «Кто выходит с рынка в период кризиса» говорится об «очищающем эффекте» (cleansing effect) пандемии, поскольку наиболее уязвимыми стали наименее производительные предприятия. Эксперты так охарактеризовались происходящее: «Снижается число проблемных организаций и высвобождается рабочая сила, которая потенциально может быть задействована на более производительных предприятиях».
  • Этот процесс должен привести к повышению производительности в экономике и обеспечить для нее потенциал роста на средне- и долгосрочную перспективу. Однако есть и риск: при сокращении неэффективных компаний в России не открывается достаточное количество новых предприятий, которые могли бы предоставить рабочие места для сотрудников закрывшихся компаний. В результате квалифицированные работники не могут найти новую работу и положительный эффект «очищения» сходит на нет.

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  • По мнению аналитиков ЦБ, на текущий момент в России недостаточно компаний, которые могут заменить ушедшие с рынка. Более того, 2020 годом массовое закрытие предприятий не ограничатся – после снятия моратория на банкротство вырастет число закрытий бизнеса. В этом плане Россию ждет отложенная ликвидация, по масштабам сравнимая с 2008-2009 годами.
  • Бизнес-омбудсмен Борис Титов предупреждал, что в зоне риска остаются компании, получавшие льготные кредиты под 2% годовых при соблюдении численности работников на уровне не менее 80% от уровня на 1 июня 2020 года. С 1 декабря все компании, которые нарушили это условие, должны вернуть кредиты по ставке около 15% годовых.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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